दातांचा डॉक्टर निघाला स्त्री बीज तस्करीचा मास्टरमाईंड, नाशिकच्या डॉक्टर अमोल पाटलाच्या हातात बेड्या

योगेश खरे (प्रतिनिधी) नाशिक : बदलापूर स्त्री बीज तस्करीच्या प्रकरणानं संपूर्ण राज्यभरात खळबळ उडवून दिली आहे. कुंपणच शेत खात असल्याचा धक्कादायक प्रकार या घटनेत समोर आला आहे. चक्क डॉक्टरच या तस्करीचा मास्टरमाईंड असल्याचं समोर आलं आहे. या घटनेतील मुख्य आरोपी असलेल्या नाशिकच्या डॉक्टर अमोल पाटील याच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळ्या. परदेशातही स्त्री बिजांच्या तस्करीची पाळमूळ असण्याचा संशय पोलिसांना आहे, त्या दिशेनं त्यांचा तपास सुरु आहे.
बदलापूर पोलिसांनी उघडकीस आणलेल्या स्त्री बीज रॅकेटचा मास्टरमाईंड नाशिकमध्ये असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. नाशिकच्या मालती आयव्हीएफ सेंटरचा मालक डॉक्टर अमोल पाटील हा रॅकेट चालवत होता. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे दातांचा डॉक्टर असलेला अमोल चक्क आयव्हीएफ सेंटर चालवत होता. त्याची बायको एमबीबीएस आहे पण ती स्त्रीरोगतज्ज्ञ नाही. फक्त हे रॅकेट बदलापूरपर्यंतच मर्यादित नव्हतं तर रॅकेटची पाळंमुळं सहा राज्यांत असल्याची माहिती आहे. अमोल पाटील महिलांची बेकायदा सोनोग्राफी करत असल्याचंही तपासात स्पष्ट झालंय.
एका बीजदात्या महिलेला सुमारे १५ हजार रुपये दिले जात होतं. तर एजंटला 50 हजार रुपयांपर्यंत कमिशन मिळत होतं. आयुष्यात एकदाच एक महिलेला बीज देता येतात मात्र दहा पेक्षा अधिक वेळेस बीज दिल्याचं समोर येत आहे. नाशिक महापालिकेच्या आरोग्य विभागानंही अमोल पाटलाच्या आयव्हीएफ सेंटरवर कारवाई करण्याची तयारी सुरु केलीय.
अमोल पाटील स्त्री बीज कुणाला विकत होता का याचा तपास सुरु आहे. एवढंच नव्हे तर परदेशात बेकायदा संशोधनासाठी वापरलं जात असल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळं स्त्री बीज रॅकेटचं हे फक्त हिमनगाचं टोक नाही ना असा संशय व्यक्त केला जातोय.