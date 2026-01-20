English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भारताच्या स्टार खेळाडूंना TTE ने ट्रेनमधून बाहेर काढलं, मुंबईत घडली धक्कादायक घटना, नेमकं काय झालं?

Pole Vault :  भारताचे दोन टॉप पोल वॉल्ट खेळाडू देव मीणा आणि कुलदीप यादव या दोघांना पनवेल रेल्वे स्थानकात आलेल्या ट्रेनमधून जबरदस्ती बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर अनेक तास ते पनवेल रेल्वे स्थानकात अडकून पडले होते. 

पूजा पवार | Updated: Jan 20, 2026, 04:16 PM IST
Photo Credit - Social Media

Pole Vault : भारत सरकार एकीकडे खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक मोठी पावलं उचलतेय, तर दुसरीकडे क्रिकेट शिवाय अन्य खेळांना लोकं अद्यापही सन्मान द्यायला तयार नाहीत. मुंबईच्या पनवेल रेल्वे स्थानकात अशी घटना घडली ज्यामुळे सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांकडून राग व्यक्त केला जात आहे. भारताचे दोन टॉप पोल वॉल्ट खेळाडू देव मीणा आणि कुलदीप यादव या दोघांना पनवेल रेल्वे स्थानकात आलेल्या ट्रेनमधून जबरदस्ती बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर अनेक तास ते पनवेल रेल्वे स्थानकात अडकून पडले. एवढंच नाही तर लाखो रुपयांचं क्रीडा साहित्य ट्रेनमधून घेऊन जाण्यास टीटीईने आक्षेप घेतल्याने सदर घटना घडली आहे. याकारणाने वाद झाला आणि दोन्ही खेळाडूंना जबरदस्ती गाडीतून बाहेर काढण्यात आलं. 

बंगळुरूवरून भोपाळला परतत होते खेळाडू : 

देव आणि कुलदीप हे दोघे भोपाळला परतत होते. बंगळुरूमध्ये ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चॅम्पियनशिप झाली होती, ज्यात या दोघांनी सहभाग घेतला होता. एनडीटीव्हीच्या एका रिपोर्टनुसार ट्रेनमध्ये तिकीट चेक करण्यासाठी आलेय टीटीईने दोन्ही खेळाडूंना पोल वॉल्ट पोल्स ट्रेनमधून सोबत घेऊन जाण्यास नकार दिला. पोल वॉल्टमध्ये सर्वात महत्वाचं उपकरण हे पोल असतं. जे जवळपास 5 मीटर लांब असतं, ज्याची किंमत 5 लाख रुपये असते. क्रिकेटमध्ये फलंदाजासाठी बॅट जितकी महत्त्वाची असते. तितकीच पोल व्हॉल्टरसाठी त्यांचा पोल हे एक महत्वाचं उपकरण असतं. 

टीटीईने लगेज फाईन घेण्यास नकार दिला : 

दोन्ही खेळाडू ट्रेनमधून त्यांच्या खेळाचे उपकरण घेऊन प्रवास करत होते. यावेळी टीटीईने त्या दोघांच्या सामानाला 'अनधिकृत लगेज' म्हणून करार दिला आणि दोघांना पनवेल स्थानकात ट्रेनमधून जबरदस्ती खाली उतरण्यास सांगितले. दोन्ही खेळाडूंनी टीटीईकडे विनंती केली आणि त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांशी बोलण्यास सांगितले. दोन्ही खेळाडूंनी टीटीईला अनधिकृत सामानावर फाईन लावा पण खाली उतरवू नका अशी विनंती केली, ते सामानावर दंड भरण्यास तयार होते. मात्र टीटीईने त्यांची ही मागणी फेटाळली आणि त्यांना पनवेल स्थानकात उतरण्यास सांगितले. 

4 ते 5 तास रेल्वे स्थानकात वाट बघावी लागली : 

आंतरराष्ट्रीय पोल वॉल्ट खेळाडू देव मीना याने म्हटले की, 'आम्हाला रेल्वे स्थानकात जवळपास 4 ते 5 तास वाट बघावी लागली. जर आमच्या सोबत असं झालं असेल तर जुनिअर खेळाडूंसोबत आम्ही कोणती अपेक्षा करणार? जर भारतात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूसोबत अशा घटना अजूनही घडत असतील तर मी आणखी काय बोलू? सर्वांना अपेक्षा आहे की आपण आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी पात्र ठरू, पण आपण आपला खेळ येथे (स्टेशनवर) पूर्ण करत आहोत. आम्ही इथे बसलो आहोत आणि कोणीतरी येऊन आम्हाला मदत करेल याची वाट पाहत आहोत'.देव मीना हा नॅशनल रेकॉर्ड होल्डर खेळाडू आहे. त्याने 5.40 मीटर उंची पार करून हे यश मिळवले. 

हेही वाचा : 'गंभीर हाय- हाय...' विराट समोर प्रेक्षकांनी कोच गंभीर विरोधात दिल्या घोषणा, मग कोहलीने जे केलं... Video व्हायरल

 

विमान प्रवासादरम्यान सुद्धा असं होतं : 

पोल वॉल्ट खेळाडू कुलदीप यादवने म्हटले की, 'विमान प्रवासातही अशीच समस्या उद्भवते. अशा परिस्थितीत खेळाडूंनी जायचं कुठे? प्रवास करताना आपल्याला जागेची आवश्यकता असते. जर आम्हाला यासाठी पैसे द्यावे लागले तरी आम्ही तयार आहोत, परंतु आमच्या खेळाचे साधन व्यवस्थित ठेवण्याची सुविधा आम्हाला दिली पाहिजे'. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

