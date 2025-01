21 व्या वर्षी सोडलं क्रिकेट, आता जय शाहांच्या जागी बनले नवे BCCI सचिव; कोण आहेत देवजीत सैकिया?

BCCI New Secretary : बीसीसीआयचे माजी सचिव जय शाह (Jay Shah) हे आयसीसीचे अध्यक्ष झाल्यावर बीसीसीआयच्या सचिव पदी कोणाची नेमणूक होणार याविषयी बरीच चर्चा होती. रविवारी मुंबईत बीसीसीआयची विशेष सर्वसाधारण सभा पार पडली. जय शहा हे आयसीसीचे अध्यक्ष झाल्यावर तर आशिष शेलार यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर बीसीसीआय सचिव आणि कोषाध्यक्ष ही दोन पदे रिक्त होती. बीसीसीआयच्या झालेल्या बैठकीत देवजित सैकिया (Devajit Saikia) यांची बीसीसीआयचे नवीन सचिव म्हणून निवड करण्यात आली, तर कोषाध्यक्ष म्हणून प्रभतेज सिंग भाटिया यांची निवड झाली आहे.

12 जानेवारी रोजी देवजीत सैकिया यांची भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) च्या सचिव पदावर नेमणूक करण्यात आली. देवजीत सैकिया हे आसामसाठी रणजी ट्रॉफीमध्ये विकेटकिपर फलंदाज म्हणून खेळले आहेत. देवजीत सैकिया हे पेशाने वकील असून ते यापूर्वी त्यांनी आसाम क्रिकेट असोसिएशनमध्ये सचिव म्हणून काम केले आहे. 55 वर्षीय देवजीत सैकिया यांनी बीसीसीआयचे माजी सचिव जय शाह यांची जागा घेतली.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका रिपोर्टनुसार देवजीत सैकिया हे पुढील 10 महिन्यांसाठी बीसीसीआयचे सचिव असतील. सैकियाने 1991 मध्ये आसामसाठी रणजी ट्रॉफीमध्ये पदार्पण केले होते. विकेटकीपर आणि मिडिल आर्डर फलंदाज म्हणून त्यांनी 4 सामने खेळले. परंतु 21 वर्षांचे असताना त्यांनी क्रिकेट सोडलं आणि वेगळी वाट धरली. सैकिया यांची आसाम राज्याचे वरिष्ठ स्थायी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आसाम सरकारचे प्रतिनिधित्व केले. क्रिकेट संघटनांशिवाय इतर क्रीडा संघटनांचाही ते कारभार पाहतात. सैकिया115 वर्षीय गुवाहाटी टाऊन क्लब आणि गुवाहाटी स्पोर्ट्सचे सचिव देखील आहेत.

आसाम क्रिकेट असोसिएशनने रविवारी बीसीसीआय नवे सचिव झाल्याबद्दल देवजीत सैकिया यांचे अभिनंदन करत आनंद व्यक्त केला. तसेच त्यांच्या अनुभवामुळे देशात खेळाला आणखी प्रोत्साहन मिळेल असे म्हटले.

Congratulated Shri lonsaikia dangoriya on being elected as the Secretary and Shri prabhtejb ji as the Treasurer of the Board of Control for Cricket in India (BCCI) along with the Apex Council Members of Assam Cricket Association at BCCI's Mumbai office, today.

Wishing you both… pic.twitter.com/ZQywtwjYF9

— Taranga Gogoi (tarangagogoi) January 12, 2025