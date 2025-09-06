English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आशिया कपपूर्वी पुन्हा चर्चेत आला भारत - पाक सामना, BCCI च्या सचिवांचं मोठं वक्तव्य

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 स्पर्धा सुरु होण्यासाठी आता काहीच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. अशातच या स्पर्धेतील सर्वात हायव्होल्टेज सामना असलेला भारत - पाकिस्तानवरून बीसीसीआयच्या सचिवांनी मोठं वक्तव्य केलंय.   

पूजा पवार | Updated: Sep 6, 2025, 05:45 AM IST
(Photo Credit - Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 चं शेड्युल जाहीर झाल्यापासून सगळीकडे भारत - पाकिस्तान (India VS Pakistan) सामन्याचीच चर्चा सुरु आहे. 14 सप्टेंबर रोजी भारत - पाकिस्तान ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाणार असून पहलगाम हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन शत्रू राष्ट्रांचे संघ क्रिकेटच्या मैदानावर आमने सामने येणार आहेत. भारताने पाकिस्तान विरुद्ध क्रिकेट सामना खेळावा की नाही याबाबत विविध मत समोर येत होती. अनेकजण भारताने पाकिस्तान विरुद्ध सामना खेळू नये याला पाठिंबा देत होते. परंतू भारत सरकारने स्वतः याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आणि स्पर्धांमध्ये भारत - पाक संघ एकत्र सामना खेळतील असं सांगण्यात आलं. आशिया कपच्या इतर सामन्यांच्या तुलनेत भारत - पाकिस्तान सामन्याचीच जोरदार चर्चा होत असताना बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकियाने या सामन्याबाबत एक वक्तव्य केलं आहे. देवजीत सैकियांचं म्हणणं आहे की ते सरकारच्या या निर्णयाशी सहमत आहेत. 

काय म्हणाले देवजीत सैकिया?

 

बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकियाने PTI शी बोलताना म्हटले की, 'BCCI ची भूमिका आता स्पष्ट आहे ते भारत सरकारच्या निर्णयाला पूर्णपणे समर्थन करतं. भारत सरकारने यावर एक धोरण बनवले आहे, जे आपल्याला पाळावे लागेल. आम्हालाही हे धोरण पाळण्यास कोणतीही अडचण नाही'.

22 एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ला झाला यात एकूण २६ भारतीय पर्यटक मृत पावले. त्यानंतर भारताने याचा बदल घेण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर राबवलं आणि पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे काही स्थळ उध्वस्त केली. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आणि भारत - पाकिस्तानचे संबंध अधिकच बिघडले.  

हेही वाचा : 100 रुपयांमध्ये मिळतायत वर्ल्ड कप सामन्यांची तिकिटं, कशी बुक करायची? जाणून घ्या डिटेल्स

 

भारत - पाक सामन्यावर भारत सरकारची भूमिका काय?

भारत सरकारच्या खेळ मंत्रालयाने नवीन धोरण लागू केलं असून भारत - पाक सामन्यांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. याअंतर्गत भारत कोणत्याही द्विपक्षीय सीरीज किंवा इव्हेंटमध्ये पाकिस्तान सोबत खेळणार नाही परंतू आंतरराष्ट्रीय सामने आणि स्पर्धांमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध खेळण्यापासून टीम इंडियाला (Team India) रोखलं जाणार नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, खेळ मंत्रालयाने आशिया कपमध्ये होणाऱ्या भारत - पाकिस्तान सामन्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे आणि या सामन्याबाबत सरकारला कोणतीही आपत्ती नाही. 

भारत सरकारच्या खेळ मंत्रालयाकडून 20 ऑगस्ट रोजी एक स्टेटमेंट जाहीर करण्यात आलं ज्यात म्हटलं गेलं की, 'भारत कोणतीही द्विपक्षीय सीरिज खेळण्यासाठी पाकिस्तानात जाऊ शकत नाही. तसेच भारत सरकार सुद्धा पाकिस्तानच्या संघाला भारतात येऊन खेळण्याची परवानगी देणार नाही. कोणत्याही द्विपक्षीय सीरिजमध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघात सामने होणार नाहीत. परंतु कोणत्याही भारतीय खेळाडूला किंवा संघाला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यापासून रोखले जाणार नाही, जरी पाकिस्तानी संघ किंवा खेळाडू त्यात सहभागी होत असले तरीही.

FAQ : 

आशिया कप 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्याबाबत बीसीसीआय सचिवांचे काय म्हणणे आहे?

बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी सांगितले की, बीसीसीआय भारत सरकारच्या धोरणाला पूर्णपणे समर्थन देते आणि आशिया कपमधील भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी त्यांना कोणतीही अडचण नाही.

भारत-पाकिस्तान सामन्याबाबत खेळ मंत्रालयाचे अधिकृत स्टेटमेंट काय आहे?

20 ऑगस्ट 2025 रोजी खेळ मंत्रालयाने जाहीर केले की, "भारत कोणतीही द्विपक्षीय मालिका खेळण्यासाठी पाकिस्तानात जाणार नाही आणि पाकिस्तानच्या संघाला भारतात खेळण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंना किंवा संघांना सहभागी होण्यापासून रोखले जाणार नाही, जरी त्यात पाकिस्तानी संघ किंवा खेळाडू असले तरीही."

भारत-पाकिस्तान सामना आशिया कप 2025 मध्ये कधी होणार आहे?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ग्रुप स्टेज सामना 14 सप्टेंबर 2025 रोजी खेळवला जाणार आहे.

