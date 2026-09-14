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ज्यांच्या हातून टीम इंडियाने ट्रॉफी नाकारली त्याच पाकिस्तानी नक्वींना का भेटले BCCI सचिव सैकिया? स्वत: कारण सांगत म्हणाले, 'आमचे...'

भारतीय महिला संघाचे प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी सांगितले की ट्रॅाफी नक्वी यांच्या हातून न घेण्याचा बीसीसीआयचा निर्णय होता. पण मैदानाबाहेर एक वेगळेच चित्र पहायला मिळाले, यावर आता सैकिया यांनी स्वत: उत्तर दिले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 14, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:29 PM IST
ज्यांच्या हातून टीम इंडियाने ट्रॉफी नाकारली त्याच पाकिस्तानी नक्वींना का भेटले BCCI सचिव सैकिया? स्वत: कारण सांगत म्हणाले, 'आमचे...'
Image Credit: देवजित सैकिया आणि मोहसिन नक्वी यांच्या भेटीवरून निर्माण झालेला वाद (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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