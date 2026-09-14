ज्यांच्या हातून टीम इंडियाने ट्रॉफी नाकारली त्याच पाकिस्तानी नक्वींना का भेटले BCCI सचिव सैकिया? स्वत: कारण सांगत म्हणाले, 'आमचे...'

Controversy over Devajit Saikia's meeting with Mohsin Naqvi : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये महिला आशिया कप 2026 चा सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवला. टीम इंडियाने श्रीलंकेविरुद्ध बदला घेतला आणि ट्रॅाफी नावावर केली. टीम इंडियाच्या विजयानंतर आशिया कपच्या ट्रॅाफीवरुन पुन्हा वाद पाहायला मिळाला. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने २०२६ चा महिला आशिया कप जिंकल्यानंतर मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर भारतीय महिला संघाचे प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी सांगितले की हा बीसीसीआयचा निर्णय होता. पण मैदानाबाहेर एक वेगळेच चित्र पहायला मिळाले.
दुबईमध्ये भारत महिला विरुद्ध श्रीलंका महिला यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने 72 धावांनी विजय मिळवला. भारताच्या संघाने आठव्यांदा ट्रॅाफी नावावर केली, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या संघाने आशिया कप जिंकला होता त्यानंतर मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॅाफी घेण्यास नकार दिला होता. आता ही परंपरा सुरु राहिली आहे भारतीय महिला संघाने देखील मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॅाफी घेतली नाही. पण हा वाद झाल्यानंतर आता नवा वाद सुरु झाला आहे तो म्हणजेच अंतिम सामन्यानंतर, जेव्हा खेळाडूंनी हस्तांदोलन केले, तेव्हा दुबई स्टेडियमच्या रॉयल बॉक्समध्ये सैकिया आणि शुक्ला नक्वी यांना भेटत असल्याचे दृश्य टेलिव्हिजन कॅमेऱ्यांनी टिपले होते.
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नक्वी यांनी अनेक वेळा भारतविरोधी वक्तव्ये केली आहेत. बीसीसीआयने नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला असला तरी, अंतिम सामन्यादरम्यान सचिव देवजीत सैकिया आणि उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांची त्यांच्यासोबत झालेली भेट चर्चेचा विषय ठरली होती. नक्वी यांनी सर्वप्रथम बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष शुक्ला यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर ते सचिव सैकिया यांच्याशी बोलताना दिसले. हे दृश्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.
आयएएनएस या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत, जेव्हा सैकिया यांना नक्वी यांच्यासोबतच्या दृश्यांबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा सचिव म्हणाले, "असे नाही की आम्ही कोणाला भेटत नाही. मी नाणेफेकीपासून सामना संपेपर्यंत बाहेर रॉयल बॉक्सच्या आसनांवर बसलो होतो. मी संपूर्ण सामनाभर तिथेच होतो. सामन्यादरम्यान आलेले प्रत्येकजण मला तिथे भेटले. कोणीतरी माझ्यासोबत बसले. मग शुक्लाजी आले आणि माझ्यासोबत बसले. तुम्ही उल्लेख केलेली व्यक्तीसुद्धा येऊन उपसभापती खालिद अल जरूनी साहिब यांच्यासोबत बसली. ही एक सामान्य प्रथा आहे; जेव्हा कोणी येते, तेव्हा आम्ही सर्वांना भेटतो आणि बोलतो. आम्ही परिस्थिती निवळण्याचा प्रयत्न केला, पण आमचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. आम्हाला कोणताही पश्चात्ताप नाही. ट्रॉफी कोण देणार हे आमचे ध्येय नव्हते. भारतीय संघाने सहज जिंकावे हे आमचे ध्येय होते आणि त्यात आम्ही यशस्वी झालो."