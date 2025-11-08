बीसीसीआयचे सचिव मोहसिन नकवीला भेटले, टीम इंडियाला कधी मिळणार आशिया कप ट्रॉफी?

Asia Cup 2025 : दुबईत आयसीसीची बैठीक पार पडली. या बैठकीत बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकियाने पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नकवीची भेट घेतली. सैकियाने सांगितलं की भारत आणि पाकिस्तानचे क्रिकेट बोर्ड आशिया कप ट्रॉफीबाबत असलेला वाद दूर करण्यात यशस्वी झाले. येत्या काळात योग्य तोडगा काढण्यासाठी काम केले जाईल. पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी हे आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (ACC) अध्यक्ष देखील आहेत. टीम इंडियाने (Team India) पाकिस्तानला फायनलमध्ये हरवून आशिया कप 2025 ची ट्रॉफी जिंकली मात्र त्यानंतर टीम इंडियाने पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोहसिन नकवीकडून (Moshin Naqvi) ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे मोहसिन नकवी थेट आशिया कप ट्रॉफी घेऊन मैदानातून पसार झाले.
देवजीत सैकियाने शनिवारी पीटीआयशी बोलताना म्हंटले की, 'मी आयसीसीच्या अनौपचारिक आणि औपचारिक अशा दोन्ही बैठकांचा भाग होतो. यात पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी सुद्धा उपस्थित होते. औपचारिक बैठकीदरम्यान हे अजेंड्यात नव्हतं पण आयसीसीने त्यांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आणि दुसऱ्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत माझ्या आणि पीसीबी प्रमुखांच्या दरम्यान एक वेगळी बैठक आयोजित केली.
सैकिया म्हणाले की, 'संवाद प्रक्रिया सुरू करणे खरोखरच चांगले होते. आयसीसी बोर्ड बैठकीच्या बाजूला झालेल्या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी सौहार्दपूर्ण सहभाग घेतला. सैकिया यांनी आश्वासन दिले की लवकरच यावर तोडगा काढला जाईल'. सध्या टीम इंडियाने जिंकलेली आशिया कप 2025 ची ट्रॉफी एसीसीसच्या दुबई येथील मुख्यालयात ठेवण्यात आली आहे. तेथील कर्मचाऱ्यांना नकवी त्यांच्या परवानगीशिवाय ती हलवू नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी सांगितलं की, 'दोन्ही बाजू शक्य तितक्या लवकर या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी काहीतरी करतील. आता गतिरोध दूर झाला आहे, त्यामुळे विविध पर्यायांचा शोध घेतला जाईल. दुसऱ्या पक्षाकडेही पर्याय असतील आणि आम्ही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि सौहार्दपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी पर्याय देऊ'.
आशिया कप ट्रॉफी विवाद काय आहे?
आशिया कप 2025 फायनलमध्ये टीम इंडियाने पाकिस्तानला हरवून ट्रॉफी जिंकली, परंतु टीम इंडियाने पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नकवीकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
आशिया कप ट्रॉफी कुठे ठेवण्यात आली आहे?
आशिया कप 2025 ची ट्रॉफी एसीसीसच्या दुबई येथील मुख्यालयात ठेवण्यात आली आहे.
मोहसिन नकवी कोण आहेत?
मोहसिन नकवी हे पीसीबीचे अध्यक्ष आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (ACC) अध्यक्ष देखील आहेत.