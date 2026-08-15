/4,4,4,4,4,4,4,4,4... देवदत्त पडिकलचे गॅालमध्ये दमदार शतक! श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना पहिल्याच दिवशी रडवलं

Devdutt Padikkal Century : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये पहिल्या कसोटीला सुरुवात झाली आहे, टीम इंडियासाठी असलेल्या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने दमदार सुरुवात केली. टीम इंडियाचा उपकर्णधार केएल राहुल आणि देवदत्त पडिकल याने संघासाठी कमालीची फलंदाजी केली आणि पहिला विकेट टीम इंडियाने लवकर गमावल्यानंतर दोन्ही खेळाडूंनी संघासाठी महत्त्वाची फलंदाजी केली. पहिल्या दिनी भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. दोन सेशनमध्ये भारताच्या संघाने 200 धावांचा आकडा पार केला आहे आणि टीम इंडियाने फक्त 1 विकेट गमावला आहे. या सामन्यात देवदत्त पडिक्कलने शतकीय खेळी खेळली.
भारताचा तीन क्रमांकावर फलंदाजी करणारा देवदत्त पडिक्कलने आणखी एकदा स्वत:ला सिद्ध केले. साई सुदर्शनच्या जागेवर त्याला प्लेइंग 11 मध्ये पहिल्या सामन्यामध्ये खेळवण्यात आले आणि टीम इंडियासाठी त्याने पहिल्या डावामध्ये शतकीय खेळी खेळली. आजच्या सामन्याच्या पहिल्या दिनी त्याने शतक ठोकले आणि संघाला मजबूत स्थितीमध्ये उभे केले आहे. देवदत्त पडिक्कलने आजच्या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी पहिल्याच डावात 134 चेंडू खेळून त्याने शतक पूर्ण केले. यामध्ये त्याने 1 षटकार आणि 9 चौकार ठोकले. त्याच्या या खेळीने भारताच्या संघाला मोठा आधार मिळाला आहे.
MAIDEN TEST HUNDRED!— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
A special moment on a special day for Devdutt Padikkal in Galle
Updates https://t.co/M9LVyCAp8y#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/8x1HcYeFbA
यशस्वी जैस्वाल 32 धावा करून धावबाद झाला. त्यानंतर देवदत्त पडिक्कल मैदानात उतरला. पडिक्कलने सुरुवातीपासूनच वेगाने धावा करण्यास सुरुवात केली. त्याला केएल राहुलची उत्कृष्ट साथ मिळाली. चहापानानंतरच्या तिसऱ्या सत्रात, पडिक्कलने 134 चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. पहिल्या दिवसातील त्याच्या शतकामुळे भारत मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
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देवदत्त पडिक्कलने आपल्या कारकिर्दीतील केवळ तिसऱ्या कसोटी सामन्यात एका ऐतिहासिक खेळीने चाहत्यांना आनंदित केले. साई सुदर्शनच्या दुखापतीनंतर, तिसऱ्या क्रमांकावर त्याची जागा कोण घेणार, अशी सर्वांनाच उत्सुकता होती. पडिक्कलने टीम इंडियाची चिंता दूर केली आहे. गॉलमध्ये त्याने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांचा जबरदस्त सामना केला आणि नऊ चौकार व एक षटकार ठोकला. तसेच, त्याने आपल्या मजबूत तंत्राने श्रीलंकेच्या फिरकी गोलंदाजांचे डावपेचही निष्फळ ठरवले.