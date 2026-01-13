English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
देवदत्त पडिक्कलचा ऐतिहासिक पराक्रम! Vijay Hazare Trophy 2025-26मध्ये रचला 'हा' महान विक्रम

Devdutt Padikkal in Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये देवदत्त पडिक्कल जोरदार कामगिरी करताना दिसत आहे. देवदत्तची बॅट इतिहास रचत आहे. मुंबईविरुद्धच्या क्वार्टरफायनलमध्ये पडिक्कलने असा नवा विक्रम प्रस्थापित केला की तो महान विक्रम झाला.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 13, 2026, 02:49 PM IST
Devdutt Padikkal completes 700 runs: विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये देवदत्त पडिक्कलचा (Vijay Hazare Trophy) फॉर्म भन्नाट सुरू असून त्याचा फटका थेट इतिहासात नोंदला जात आहे. मुंबईविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व फेरीत नाबाद 81 धावांची खेळी करत पडिक्कलने असा विक्रम केला आहे, जो आजवर कोणालाही करता आला नव्हता. विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासात दोन वेगवेगळ्या हंगामांत 700 पेक्षा अधिक धावा करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला आहे. 12 जानेवारी रोजी सुरू असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये कर्नाटकचा स्टार फलंदाज देवदत्त पडिक्कलने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आणखी एक सुवर्णाक्षरांनी लिहिलेला अध्याय जोडला. बंगळुरू येथील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स मैदानावर मुंबईविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या उपांत्यपूर्व सामन्यात त्याने ही ऐतिहासिक कामगिरी साध्य केली. या सामन्यापूर्वी चालू हंगामात 700 धावांचा टप्पा गाठण्यासाठी त्याला 60 धावांची गरज होती, जी त्याने कर्नाटकच्या डावातील 24व्या षटकात पूर्ण केली.

मुंबईविरुद्ध नाबाद 81 धावांची निर्णायक खेळी 

मुंबईविरुद्ध नाबाद 81 धावांची निर्णायक खेळी करताना पडिक्कलने स्वतःसाठी एक वेगळाच मुकाम निर्माण केला. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये यापूर्वी अनेक फलंदाजांनी एका हंगामात 700 हून अधिक धावा केल्या आहेत, मात्र दोन वेगवेगळ्या हंगामांत हा पराक्रम करणारा खेळाडू याआधी कोणीही नव्हता. याआधी पडिक्कलने 2020-21 हंगामात कर्नाटककडून सात डावांत 737 धावा केल्या होत्या. मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, नारायण जगदीशन आणि करुण नायर यांसारखी मोठी नावे या यादीत असली, तरी दोन हंगामांत 700+ धावा करणारा एकमेव फलंदाज आता देवदत्त पडिक्कलच आहे.

आणखी एका मोठ्या विक्रमाच्या उंबरठ्यावर

पडिक्कल आता विजय हजारे ट्रॉफीतील आणखी एका मोठ्या विक्रमाच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे. एका हंगामात सर्वाधिक 830 धावा करण्याचा नारायण जगदीशनचा विक्रम मोडण्याच्या दिशेने तो वाटचाल करत आहे. स्पर्धेत अजून काही सामने बाकी असून, या हंगामातील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरण्याची संधी त्याच्याकडे आहे.

सध्याचा सीजन ठरतोय सुवर्णमय

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये पडिक्कलचा खेळ अफलातून राहिला आहे. आतापर्यंत त्याने चार शतके आणि दोन अर्धशतके झळकावली आहेत. झारखंडविरुद्ध 118 चेंडूत 147 धावांची स्फोटक खेळी करत त्याने स्पर्धेची सुरुवात केली. त्यानंतर केरळविरुद्ध त्याने 124 धावा केल्या. तामिळनाडूविरुद्ध केवळ 22 धावांवर बाद झाल्यानंतरही त्याचा आत्मविश्वास ढळला नाही. पुडुचेरी आणि त्रिपुराविरुद्ध सलग दोन सामन्यांत त्याने अनुक्रमे 113 आणि 108 धावांची दमदार शतके ठोकली. राजस्थानविरुद्ध तो 91 धावांवर शतकापासून वंचित राहिला, तर मध्य प्रदेशविरुद्ध 35 धावा केल्या. अखेर मुंबईविरुद्ध उपांत्यपूर्व सामन्यात नाबाद 81 धावांची खेळी करत देवदत्त पडिक्कलने विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासात आपले नाव कोरले.

