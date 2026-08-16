/230 चेंडू 167 धावा अन् 15 चौकार... देवदत्त पडिक्कलने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना रडवलं!

IND vs SL : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सध्या कसोटी सामना सुरु आहे, या सामन्यामध्ये टीम इंडियाची पहिल्या डावामध्ये मजबूत खेळी पाहायला मिळाली. टीम इंडियाने पहिला विकेट गमावल्यानंतर भारताच्या संघाने सामन्यात मजबूत पकड ठेवली आहे. भारताच्या संघाचा कर्णधार या सामन्यामध्ये मोठी कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला पण त्यानंतर देवदत्त पडिक्कल आणि केएल राहुल यांच्या खेळीच्या जोरावर भारताचा संघ 350 हून अधिक धावा करण्यात यशस्वी झाला. या सामन्यामध्ये पहिल्या डावात देवदत्त पडिक्कलची खेळी प्रभावशाली राहिली, या सामन्यात टीम इंडियाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर अहवाल वाचा.
टीम इंडियाचा मागील दोन दिवसांपासून स्टार खेळाडू देवदत्त पडिक्कल याची पहिल्या डावाची खेळी ही 167 धावांवर संपली, त्याने या खेळीत त्याची क्षमता सिद्ध केली. या सामन्यामध्ये त्याने 230 चेंडूमध्ये 167 धावा केल्या यामध्ये त्याने 15 चौकार आणि 1 षटकार मारला. या खेळीच्या जोरावर भारताच्या संघाने श्रीलंकेविरुद्ध 350 हून धावा करण्यात यश मिळवले. सामन्यादरम्यान सातत्याने पावसामुळे व्यत्यय येत असल्यामुळे खेळ थांबवावा लागत आहे. साई सुदर्शनला दुखापत झाल्यानंतर त्याला संघातून बाहेर व्हावे लागले आणि त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर देवदत्त पडिक्कलला फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली.
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भारतीय संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर यशस्वी जयस्वाल हा 32 धावांवर धावबाद झाला, केएल राहुलने काल चांगल फलंदाजी केली होती. पण त्यानंतर सामन्यादरम्यान दुखापत झाल्यामुळे त्याला मैदान सोडावे लागले होते. आजच्या दिनी दुसऱ्या सेशनमध्ये केएल राहुल पुन्हा फलंदाजीला आला होता पण त्याचे 18 धावांनी शतक हुकले. केएल राहुलने पहिल्या डावामध्ये 82 धावा केल्या आणि विकेट गमावली. भारताचा कर्णधार शुभमन गिल देखील पहिल्या डावामध्ये फेल झाला त्याने 16 धावा करुन विकेट गमावली, रिषभ पंत 39 धावा केल्या आणि बाद झाला.
— BCCI (@BCCI) August 16, 2026
That was a top-tier knock from Devdutt Padikkal
Scorecard https://t.co/WHXkfnivbw#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/nJRvxurRBt
टीम इंडियासाठी ही मालिका महत्त्वाची असणार आहे, श्रीलंकेविरुद्ध झालेल्या सराव सामन्यात टीम इंडियाने विजय मिळवला होता. या सामन्यातही भारताच्या संघाने चांगली कामगिरी केली आहे पण सातत्याने गॅालमध्ये पाऊस कोसळत असल्यामुळे टीम इंडियाच्या अडचणी वाढू शकतात. श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेआधी टीम इंडियाच्या अनेक खेळाडूंना दुखापतीचा सामना करावा लागला आहे त्यामुळे अनेक नव्या खेळाडूंना संघात स्थान देण्यात आले आहेत.