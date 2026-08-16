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230 चेंडू 167 धावा अन् 15 चौकार... देवदत्त पडिक्कलने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना रडवलं!

देवदत्त पडिक्कल आणि केएल राहुल यांच्या खेळीच्या जोरावर भारताचा संघ 350 हून अधिक धावा करण्यात यशस्वी झाला. या सामन्यामध्ये पहिल्या डावात देवदत्त पडिक्कलची खेळी प्रभावशाली राहिली, या सामन्यात टीम इंडियाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर अहवाल वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 16, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:01 PM IST
230 चेंडू 167 धावा अन् 15 चौकार... देवदत्त पडिक्कलने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना रडवलं!
Image Credit: देवदत्त पडिक्कल दमदार खेळी (Photo - social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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