बुमराहनंतर साई सुदर्शन सुद्धा होणार बाहेर? टीम इंडियात सामील होणार 'हा' घातक फलंदाज

India VS Sri Lanka Test Series : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जाणार आहे. यासाठी टीम इंडिया श्रीलंका दौऱ्यावर पोहोचली असून येथे 15 ऑगस्ट रोजी पहिल्या टेस्ट सामन्याला सुरुवात होणार आहे. तर यापूर्वी भारतीय संघ श्रीलंकेविरुद्ध 7 ऑगस्ट रोजी सराव टेस्ट सामना खेळेल. मात्र यापूर्वी टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह हा गुडघ्याच्या दुखापतीच्या कारणामुळे संघातून बाहेर पडला. त्याच्या ऐवजी आकिब नबी या गोलंदाजाला संघात संधी मिळाली आहे. तर आता बुमराहनंतर साई सुदर्शन सुद्धा दुखापतीच्या कारणामुळे टीम इंडिया सोबत श्रीलंकेला गेला नाही अशी माहिती आहे. त्याऐवजी त्याने बंगळुरूमध्ये बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये रिहॅबिलिटेशन सुरु ठेवलं आहे.
बीसीसीआयने मागच्या आठवड्यात मंगळवारी श्रीलंका दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा केली होती. यात बीसीसीआयने जसप्रीत बुमराह आणि साई सुदर्शन यांच्या नावासमोर स्टार लावला होता. यावेळी बोर्डाने स्पष्ट केलं होतं की, दोघांच्या उपस्थितीत सेंटर ऑफ एक्सीलेंसकडून होकार मिळण्यावर अवलंबून आहे. मात्र जसप्रीत बुमराह हा आता बाहेर झाला असून साई सुदर्शनच्या तब्येतीबाबत अपडेट येणं अजून शिल्लक आहे. तेव्हा अशा व्यक्त केली जातेय की या आठवड्याच्या अखेरीस पूर्ण क्षमतेने साई सुदर्शन पुन्हा फलंदाजी सुरु करेल आणि त्यामुळे मेडिकल स्टाफ त्याच्या प्रोग्रेसवर बारीक लक्ष ठेऊन आहे.
साई सुदर्शन श्रीलंका विरुद्ध टेस्ट सीरिजपूर्वी टीम इंडियात सामील होईल अशी अपेक्षा केली जात आहे. मात्र साई सुदर्शन जर फिट झाला नाही तर देवदत्त पडिक्कल याला श्रीलंकेविरुद्ध दोन टेस्ट सामन्यांच्या सीरिज दरम्यान टीम इंडियासाठी नंबर तीनवर बॅटिंग करू शकतो. देवदत्त पडिक्कलचा टेस्ट रेकॉर्ड पाहिला तर भारतासाठी आतापर्यंत दोन टेस्ट सामन्यात तीन इनिंगमध्ये 30.00 च्या सरासरीने फलंदाजी करून 90 धावा केल्यात. यात एका अर्धशतकाच सुद्धा समावेश असून त्याचा सर्वाधिक स्कोअर 90 आहे. देवदत्त पडिक्कलची प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील कामगिरी अधिकच प्रभावी आहे. तो कर्नाटकसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. आतापर्यंत 56 फर्स्ट क्लास सामन्यांमधील 93 डावांत त्याने 43.18 च्या सरासरीने 3800 धावा केल्या आहेत. यात 9 शतके आणि 21 अर्धशतकांचा समावेश आहे. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमधील त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 232 धावा इतकी आहे.