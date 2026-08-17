/ऐतिहासिक शतक ठोकल्यावर काय म्हणाला देवदत्त पडिक्कल? केला मोठा खुलासा

IND VS SL 1st Test : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यात यातील पहिला सामना ऑगस्ट पासून सुरु झाला. या सामन्यात टीम इंडिया टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. दुसऱ्या दिवसाच्या अंती टीम इंडियाने 9 विकेट्स गमावून 460 धावांचा डोंगर उभा केला. यावेळी श्रीलंकेविरुद्ध 460 मध्ये देवदत्त पडिक्कलने ऐतिहासिक इनिंग खेळली. त्याने 16 ऑगस्ट रोजी श्रीलंकेविरुद्ध आपल्या टेस्ट करिअरमधील पहिलं टेस्ट शतक ठोकलं. यावेळी स्पिन गोलंदाजांविरुद्ध त्याची रणनीतिमधील स्पष्टता आणि फक्त शतक न ठोकता मोठी इनिंग खेळण्याच्या निश्चयाने महत्वाची भूमिका निभावली.
गेल्या दोन वर्षांपासून कसोटी स्तरावर स्वतःला सिद्ध करण्याच्या संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पडिक्कलने सांगितले की, आपल्या योजनांची अचूक अंमलबजावणी केल्यामुळे त्याचे 'फूटवर्क' सुधारले आणि याचा परिणाम असा झाला कि त्याने रविवारी श्रीलंकेविरुद्ध आपलं पहिलं शतक झळकावले. गॉल टेस्टमध्ये दुसरा दिवस संपल्यावर देवदत्त पडिक्कलने माध्यमांशी बातचीत करताना म्हटले की, 'मी नक्कीच या क्षणाचे स्वप्न पाहिले होते. संधी मिळताच काहीतरी विशेष करता यावे यासाठी मी गेल्या दोन वर्षांपासून कठोर परिश्रम करत होतो. हे साध्य केल्याचा मला अत्यंत आनंद आहे'.
स्पिन गोलंदाजांविरुद्ध तयारीबद्दल देवदत्त पडिक्कल म्हणाला की, 'स्पिन गोलंदाजीचा सामना करताना मनात एक योजना असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मैदानात उतरल्यावर प्रत्येक चेंडूवर केवळ प्रतिक्रिया देण्याची अपेक्षा करून चालत नाही, तर क्रीझवर पाऊल ठेवताच कोणते फटके खेळायचे आहेत, हे आधीच निश्चित केलेले असावे लागते. यामुळे गोलंदाजावर दबाव निर्माण करण्यासही मदत होऊ शकते'.
देवदत्त पडिक्कलने आपल्या प्रभावी फुटवर्कचं श्रेय आपल्या रणनीतिला दिलं. त्याचं म्हणणं होतं की तो प्रत्येक शॉट, एवढंच नाही तर डिफेन्स सॉर्ट सुद्धा पूर्ण निष्ठेने खेळू इच्छित होता. पड्डीकल म्हणाला, 'जेव्हा तुम्हाला नक्की काय करायचे आहे हे स्पष्ट असते, तेव्हा तुमच्या फूटवर्कमध्येही आत्मविश्वास येतो. मी जे काही करेन, त्यात शंभर टक्के झोकून देऊन ते करेन, याचीच मला खात्री करायची होती'.