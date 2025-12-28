English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • मैदानात जनाज्याची नमाज... क्रिकेटच्या मैदानावर असं पहिल्यांदाच घडलं; कोण दगावलं? नेमकं झालं काय?

मैदानात जनाज्याची नमाज... क्रिकेटच्या मैदानावर असं पहिल्यांदाच घडलं; कोण दगावलं? नेमकं झालं काय?

Sylhet Stadium Viral Video: सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे क्रिकेटच्या मैदानावर एक बॉडी आहे आणि त्यापुढे नमाज अदा केली जात आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 28, 2025, 11:27 AM IST
मैदानात जनाज्याची नमाज... क्रिकेटच्या मैदानावर असं पहिल्यांदाच घडलं; कोण दगावलं? नेमकं झालं काय?

Mahbub Ali Zaki’s funeral held at Sylhet Stadium: ढाका कॅपिटल्स संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक महबूब अली झाकी यांच्या निधनानंतर त्यांची जनाजाची नमाज सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर अदा करण्यात आली. सुरू असलेल्या बांगलादेश प्रीमियर लीगदरम्यान (BPL) या घटनेमुळे संपूर्ण देशातील क्रिकेट विश्वात शोककळा पसरली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं?

शनिवार, 27 डिसेंबर रोजी राजशाही वॉरियर्स आणि ढाका कॅपिटल्स यांच्यातील सामन्याच्या सुरुवातीपूर्वी सुमारे 20 मिनिटे आधी दोन्ही संघांचे खेळाडू सराव करत असताना महबूब अली झाकी अचानक मैदानावर कोसळले. त्यांना तातडीने सीपीआर देण्यात आले आणि रुग्णवाहिकेतून जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र तपासणीनंतर ड्युटीवरील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.ते 59 वर्षांचे होते.

 

सामना संपल्यानंतर सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर त्यांची जनाजाची नमाज पार पडली. या वेळी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे (BCB) अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल, दोन्ही संघांचे खेळाडू, अधिकारी, पत्रकार तसेच हजारो क्रिकेटप्रेमी उपस्थित होते. शोकाकुल वातावरणात सर्वांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यानंतर कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत त्यांचे पार्थिव त्यांच्या मूळ गावी कुमिल्ला येथे नेण्यात आले. 

 

क्रिकेटमधील मोलाचे योगदान

महबूब अली झाकी यांनी बांगलादेश क्रिकेटसाठी मोलाचे योगदान दिले होते. 2020 मध्ये त्यांनी बांगलादेश अंडर-19 संघाचे वेगवान गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघाने अंडर-19 वर्ल्ड कप जिंकला होता. देशातील अनेक उदयोन्मुख वेगवान गोलंदाजांच्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

ढाका कॅपिटल्स संघाने निवेदनाद्वारे त्यांच्या अकाली निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले असून त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी प्रार्थना केली आहे तसेच शोकसंतप्त कुटुंबीयांप्रती मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
DhakaBangladeshMahbub Ali Zaki

इतर बातम्या

कुमार मंगत पाठक : ‘दृश्यम’ ब्रँड एका स्टारवर अवलंबून नाही.....

मनोरंजन