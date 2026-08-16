/फ्लाईंग धनंजय डी सिल्वाच्या कॅचने ध्रुव जुरेलचा खेळ केला खराब, पहा अप्रतिम झेलचा Video

IND vs SL : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या कसोटी सामन्यामध्ये भारताच्या संघाचा दोन्ही दिवस दबदबा पाहायला मिळाला. या सामन्यामध्ये दुसऱ्या दिनाच्या शेवटच्या सत्रात श्रीलंकेची चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. टीम इंडियाकडून देवदत्त पडिक्कलने संघासाठी 150 हून अधिक धावा केल्या, तर केएल राहुलने 82 धावांची खेळी खेळली. सलामीचे फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केल्यानंतर मधल्या फळीतील फलंदाज ध्रुव जुरेलने संघासाठी दमदार फलंदाजी केली आणि अर्धशतक झळकावले. ध्रुव जुरेलच्या विकेटचे श्रेय हे श्रीलंकेच्या पहिल्या स्लिपमध्ये उभ्या असलेल्या धनंजयला देणे गरजेचे आहे. सध्या त्याच्या कॅचचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी श्रीलंकेचा कर्णधार धनंजय डी सिल्वाने ध्रुव जुरेलला बाद करण्यासाठी एक अप्रतिम एकहाती झेल घेतला. भारताच्या पहिल्या डावातील 110व्या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवर, प्रभात जयसूर्याने मधल्या आणि लेग स्टंपच्या मधून एक फिरकी चेंडू टाकला. जुरेलने चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू बॅटची कड घेऊन हवेत उडाला. पहिल्या स्लिपमध्ये उभ्या असलेल्या धनंजयने उजवीकडे पूर्ण लांबीची झेप घेतली आणि एका हाताने अप्रतिम झेल घेतला. या कॅचचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
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अर्धशतक पूर्ण केल्यावर थोड्याच वेळात जुरेल पॅव्हेलियनमध्ये परतला. जुरेलने 68 चेंडूंमध्ये चार चौकार आणि एका षटकाराच्या जोरावर 51 धावा केल्या. मात्र, डी सिल्वाने जुरेलला आधीच जीवदान दिले होते. डावाच्या 102व्या ओव्हरमध्ये, जुरेल 29 धावांवर असताना, धनंजयने प्रभातच्या गोलंदाजीवर स्लिपमध्ये त्याचा झेल सोडला. दुसऱ्या दिनाच्या संपातीनंतरच्या खेळाबद्दल सांगायचे झाले तर दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारतीय संघाने 9 गडी गमावून 460 धावा केल्या होत्या. पावसामुळे दिवसाचे पहिले सत्र रद्द झाले, परंतु त्यानंतर भारतीय फलंदाजांनी 43 षटकांत 172 धावा जोडून दिवसाचा खेळ संपवला.
BLINDER ALERT!— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 16, 2026
No way Dhananjaya de Silva just pulled that off!
Watch #SLvIND 1st Test Day 2, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameOfTestCricket pic.twitter.com/EUDB6GJyja
देवदत्त पडिक्कल भारताच्या डावाचा स्टार ठरला. त्याने 230 चेंडूंमध्ये 15 चौकार आणि एका षटकारासह 167 धावा केल्या आणि आपले पहिले कसोटी द्विशतक थोडक्यात हुकवले. पडिक्कलने केएल राहुल (82) सोबत 162 धावा आणि ऋषभ पंतसोबत 71 धावांची भागीदारी केली. ध्रुव जुरेलनेही 51 धावा केल्या, तर मानव सुथारने 24 धावांचे योगदान दिले. दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा कुलदीप यादव १२ धावांवर नाबाद आणि प्रसिद्ध कृष्णा 1 धावेवर होता.