'मी लग्नानंतर दुसऱ्याच महिन्यात पकडलं...', धनश्रीने युजवेंद्र चहलवर लावला फसवणुकीचा आरोप, Video Viral

Dhanashree Verma about Yuzvendra Chahal : क्रिकेटर युझवेंद्र चहलची पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा सध्या एका रिऍलिटी शोमध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी झाली आहे. या शोच्या एका ताज्या एपिसोडमध्ये धनश्रीने युझवेंद्र चहलबाबत एक धक्कादायक खुलासा केला. यात धनश्रीने दावा केला की लग्नाच्या फक्त दोन महिन्यानंतर तिने युजवेंद्र चहलला तिची फसवणूक करताना पकडलं होतं. धनश्री आणि युजवेंद्र यांचे 2020 मध्ये लग्न झाले होते, पण दोघांचाही या वर्षी मार्चमध्ये घटस्फोट झाला.
रिऍलिटी शोच्या ताज्या एपिसोडमध्ये दाखवण्यात आलं की कुब्रा सैत आणि धनश्री हे डायनिंग टेबलवर बसले होते. नास्ता करताना कुब्राने धनश्रीला विचारलं की, तुला पहिल्यांदा असं कधी वाटलं की त्याचं लग्न युझवेंद्र चहल सोबत चालू शकत नाही. धनश्रीने अतिशय हळू आवाजात सांगितले की दुसऱ्या महिन्यात तिला जाणवले की युजवेंद्रसोबतचे तिचे लग्न टिकणार नाही.
कुब्रा सैतने तिला विचारलं की, 'तुला तुझ्या नात्यात कधी वाटलं की भाई हे नातं टिकू शकणार नाही, ही चूक झालीये आता?'. तेव्हा ब्रेडवर बटर लावताना धनश्रीने उत्तर दिलं की, 'पाहिल्यावर्षी, दुसऱ्या महिन्यात पकडलं'. यावर कुब्राने आश्चर्य व्यक्त केले. कुब्रा आणि धनश्रीच्या संभाषणाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
धनश्री वर्माने यापूर्वी शोमध्ये क्रिकेटर युझवेंद्र चहलशी घटस्फोट झाल्याचा खुलासा केला होता. तिने पोटगीच्या बातम्या खोट्या आणि केवळ अफवा असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी आदित्य नारायण याला सांगितले, "अधिकृतपणे, जवळजवळ एक वर्ष झालं आहे. घटस्फोट लवकर झाला कारण तो परस्पर सहमतीने झाला होता. म्हणून जेव्हा लोक पोटगी म्हणतात तेव्हा ते चुकीचे आहे. मी काहीही बोलत नाही म्हणून तुम्ही काहीही बोलणार का? माझ्या आईवडिलांनी मला शिकवले की फक्त त्यांनाच गोष्टी समजावून सांगा ज्यांना तुमची काळजी आहे. जे लोक तुम्हाला ओळखतही नाहीत त्यांना गोष्टी समजावून सांगण्यात वेळ का वाया घालवायचा?'
धनश्री पुढे म्हणाली, 'आमचे लग्न चार वर्षे चालले होते, त्याआधी आम्ही 6-7 महिने डेट करत होतो'. युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा 2020 च्या लॉकडाऊन दरम्यान ऑनलाइन डान्स क्लासेसद्वारे भेटले. डिसेंबर २०२० मध्ये त्यांनी गुडगावमध्ये लग्न केले. फेब्रुवारी 2025 मध्ये परस्पर संमतीने त्यांनी घटस्फोट घेतला.
धनश्रीने रिऍलिटी शोमध्ये युजवेंद्र चहल यांच्याबाबत काय धक्कादायक खुलासा केला?
उत्तर: धनश्रीने सांगितले की, लग्नाच्या फक्त दोन महिन्यानंतर तिने युजवेंद्र चहलला तिची फसवणूक करताना पकडले होते. दुसऱ्या महिन्यातच तिला वाटले की लग्न टिकणार नाही.
रिऍलिटी शोच्या एपिसोडमध्ये कुब्रा सैत आणि धनश्री यांचे संभाषण कसे होते?
उत्तर: डायनिंग टेबलवर नास्ता करताना कुब्रा सैतने धनश्रीला विचारले की, लग्न कधी वाटले की ते टिकणार नाही. धनश्रीने ब्रेडवर बटर लावताना उत्तर दिले, "पहिल्यावर्षी, दुसऱ्या महिन्यात पकडलं." कुब्राने यावर आश्चर्य व्यक्त केले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
धनश्री आणि युजवेंद्र यांचे लग्न किती काळ चालले आणि त्यांचा परिचय कसा झाला?
उत्तर: लग्न चार वर्षे चालले. त्याआधी ६-७ महिने डेटिंग केले. २०२० च्या लॉकडाऊन दरम्यान ऑनलाइन डान्स क्लासेसद्वारे त्यांची भेट झाली.