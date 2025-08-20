English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Dhanashree On Divorce With Yuzvendra Chahal:: टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांचा घटस्फोट होऊन काही महिनेच झाले होते, आता धनश्री वर्मा हिने तिच्या वेदना व्यक्त करून खळबळ उडवून दिली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 20, 2025, 07:50 AM IST
"मी कोर्टातच ओरडायला, रडायला...'चहलसोबत घटस्फोटानंतर धनश्री वर्माचा भावुक खुलासा! 'शुगर डॅडी'वाल्या टी-शर्टवरही सोडलं मौन

Dhanashree On Divorce With Yuzvendra Chahal: भारतीय क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि त्याची पत्नी धनश्री वर्मा यांचा घटस्फोट काही महिन्यांपूर्वीच झाला होता. हा विषय शांत होत असतानाच पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. धनश्रीने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली आणि घटस्फोटाच्या काळातील वेदना व्यक्त केल्या.

काय म्हणाली धनश्री? 

धनश्री ‘ह्युमन्स ऑफ बॉम्बे’च्या पॉडकास्टमध्ये बोलत होती. तिने सांगितले की, घटस्फोटाच्या दिवशी ती इतकी भावुक झाली होती की ती थेट रडू लागली, तिचा आवाजही फुटला. "मी काय अनुभवत होते, हे शब्दांत सांगणं अशक्य आहे. मी फक्त इतकं म्हणू शकते की मी खूप रडले, ओरडले… आणि तो (चहल) आधीच कोर्टातून निघून गेला." असं ती म्हणाली.

चहलच्या एका टी-शर्टवर काय म्हणाली?

धनश्रीने यावेळी चहलच्या एका टी-शर्टवरही कमेंट केली. घटस्फोटाच्या काळात चहलने 'Be Your Own Sugar Daddy' असं छापलेली टी-शर्ट घातली होती, ज्यावर तिने अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला. "आपल्याला माहित असतं की लोक तुमच्यावरच बोट दाखवतील. अशा वेळी जर असा स्टंट झाला, तर सर्वांना माहीत होतं की दोष मलाच लागणार" असं ती म्हणाली.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GlamBlitz (@glamblitzz)

धनश्री पुढे म्हणाली, "घटस्फोट ही एक परिपक्वता असलेली प्रक्रिया आहे. मी कधीच कुटुंबाची इज्जत कमी होईल, असं वागले नाही. महिलांना नेहमीच शिकवलं जातं की संबंध टिकवायचे असतात, त्यामुळे जेव्हा नातं तुटतं, तेव्हा दोषही स्त्रीवरच जातो." या भावनिक खुलाशानंतर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा चहल-धनश्री घटस्फोट चर्चेचा विषय ठरला आहे. काही काळापूर्वी चहलनेही एका पॉडकास्टमध्ये यावर मौन सोडलं होतं. आता धनश्रीनेही त्या प्रत्येक मुद्द्याला उत्तर दिल्यासारखं वाटत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

