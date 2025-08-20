"मी कोर्टातच ओरडायला, रडायला...'चहलसोबत घटस्फोटानंतर धनश्री वर्माचा भावुक खुलासा! 'शुगर डॅडी'वाल्या टी-शर्टवरही सोडलं मौन

Dhanashree On Divorce With Yuzvendra Chahal: भारतीय क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि त्याची पत्नी धनश्री वर्मा यांचा घटस्फोट काही महिन्यांपूर्वीच झाला होता. हा विषय शांत होत असतानाच पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. धनश्रीने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली आणि घटस्फोटाच्या काळातील वेदना व्यक्त केल्या.
धनश्री ‘ह्युमन्स ऑफ बॉम्बे’च्या पॉडकास्टमध्ये बोलत होती. तिने सांगितले की, घटस्फोटाच्या दिवशी ती इतकी भावुक झाली होती की ती थेट रडू लागली, तिचा आवाजही फुटला. "मी काय अनुभवत होते, हे शब्दांत सांगणं अशक्य आहे. मी फक्त इतकं म्हणू शकते की मी खूप रडले, ओरडले… आणि तो (चहल) आधीच कोर्टातून निघून गेला." असं ती म्हणाली.
धनश्रीने यावेळी चहलच्या एका टी-शर्टवरही कमेंट केली. घटस्फोटाच्या काळात चहलने 'Be Your Own Sugar Daddy' असं छापलेली टी-शर्ट घातली होती, ज्यावर तिने अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला. "आपल्याला माहित असतं की लोक तुमच्यावरच बोट दाखवतील. अशा वेळी जर असा स्टंट झाला, तर सर्वांना माहीत होतं की दोष मलाच लागणार" असं ती म्हणाली.
धनश्री पुढे म्हणाली, "घटस्फोट ही एक परिपक्वता असलेली प्रक्रिया आहे. मी कधीच कुटुंबाची इज्जत कमी होईल, असं वागले नाही. महिलांना नेहमीच शिकवलं जातं की संबंध टिकवायचे असतात, त्यामुळे जेव्हा नातं तुटतं, तेव्हा दोषही स्त्रीवरच जातो." या भावनिक खुलाशानंतर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा चहल-धनश्री घटस्फोट चर्चेचा विषय ठरला आहे. काही काळापूर्वी चहलनेही एका पॉडकास्टमध्ये यावर मौन सोडलं होतं. आता धनश्रीनेही त्या प्रत्येक मुद्द्याला उत्तर दिल्यासारखं वाटत आहे.