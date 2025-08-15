"धोनीने मला अंतिम XI मधून काढलं आणि सचिनने..." वीरेंद्र सेहवागचा लवकर निवृत्तीच्या विचारावर धक्कादायक खुलासा

Virender Sehwag ODI career: भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात माजी ओपनर वीरेंद्र सहवागचे नाव धडाकेबाज फलंदाज म्हणून घेतले जाते. पण आपल्या आक्रमक बॅटिंगसाठी ओळखला जाणारा हा क्रिकेटपटूही एकदा इतका निराश झाला होता की त्याने वनडे क्रिकेटमधून अगदी लवकर निवृत्ती घेण्याचा विचार केला होता. सेहवागने स्वतःच एका यूट्यूब चॅनेलवरील मुलाखतीत हा किस्सा सांगितला आहे.
सेहवागच्या मते, त्याला पहिला मोठा धक्का 2007 च्या टी-20 वर्ल्ड कपदरम्यान बसला. दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या पहिल्या टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडिया उत्तम कामगिरी करत अंतिम फेरीत पोहोचली होती. पाकिस्तानविरुद्धच्या त्या ऐतिहासिक अंतिम सामन्यात मात्र सहवागला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळाले नाही. त्याऐवजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीने युसूफ पठाणला संधी दिली. हा निर्णय सहवागसाठी अनपेक्षित आणि वेदनादायी ठरला. त्यावेळी चाहत्यांनाही हा बदल धक्का देणारा होता.
यानंतर 2007-08 च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात खेळल्या गेलेल्या त्रिकोणी मालिकेतही सेहवागची परिस्थिती काही फारशी बदलली नाही. या मालिकेत ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि श्रीलंका यांचा समावेश होता. सेहवागला मालिकेच्या पहिल्या तीन सामन्यांत संधी मिळाली, पण अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. पाच सामन्यांत मिळून त्याने फक्त 81 धावा केल्या. यानंतर संघ व्यवस्थापनाने त्याच्या जागी रॉबिन उथप्पाला सचिन तेंडुलकरसोबत ओपनिंगसाठी उतरवले. सलग अनेक सामन्यांत अंतिम अकराबाहेर राहिल्याने सहवागच्या मनात निवृत्तीचा विचार पक्का होत गेला.
सेहवाग सांगतो, “तेव्हा मला वाटलं की जर मी अंतिम XI मध्ये बसण्याइतकाही चांगला नाही, तर वनडे खेळण्यात काही अर्थ उरलेला नाही. मी थेट सचिन तेंडुलकरकडे गेलो आणि म्हणालो मी वनडेमधून संन्यास घेण्याचा विचार करत आहे.”
यावर सचिनने त्याला थांबवत सल्ला दिला “अशा भावना आल्यावर लगेच निर्णय घेऊ नकोस. मी स्वतः 1999-2000 मध्ये अशाच परिस्थितीतून गेलो आहे. तेव्हा मलाही क्रिकेट सोडावंसं वाटलं होतं, पण तो काळ गेला. तू सध्या एका टप्प्यातून जात आहेस, थोडा वेळ दे. 1-2 मालिका आणखी खेळून पाहा, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घे.” सेहवाग पुढे सांगतो, “सचिनचा सल्ला माझ्यासाठी टर्निंग पॉइंट ठरला. मी निवृत्तीचा विचार सोडून दिला आणि पुढच्या मालिकेत चांगली फलंदाजी केली. पुढे 2011 वर्ल्ड कपमध्ये मी खेळलो आणि टीम इंडियाने विश्वविजेतेपद मिळवलं. जर मी 2008 मध्येच निवृत्ती घेतली असती, तर कदाचित हा ऐतिहासिक क्षण माझ्या आयुष्यात आला नसता.”
सेहवाग या खुलाशातून हे स्पष्ट होतं की, मोठे खेळाडू सुद्धा निराशा आणि आत्मविश्वासाच्या कमीपणाच्या टप्प्यातून जातात. पण योग्य सल्ला, संयम आणि स्वतःवरचा विश्वास पुन्हा उभारी देऊ शकतो. सचिन तेंडुलकरसारख्या मार्गदर्शकाची वेळेवर मिळालेली साथच सेहवागला पुढे नेणारी ठरली.