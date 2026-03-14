“धोनी कदाचित शेवटचा…” IPL 2026 पूर्वी दिग्गज क्रिकेटपटूचे मोठे वक्तव्य; CSK चाहत्यांना धक्का

IPL 2026 MS Dhoni: मेहेंद्रसिंग धोनी आणि आयपीएल हे क्रिकेटप्रेमींसाठी फार महत्त्वाचं समीकरण आहे. आतापर्यंत धोनीने CSK च्या संघाला तब्बल पाच वेळा आयपीएलचे जेतेपद जिंकवून दिले आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 14, 2026, 08:38 AM IST
Dhoni might play his last ipl season Big statement by Irfan Pathan Shock to CSK fans

Irfan Pathan Big statement on MS Dhoni IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) नवीन सिजनसह चाहत्यांच्या भेटीला यायला तयार झाला आहे. 2026 चा थरारक सीजन मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे. सगळेच संघ जिंकण्याचे ध्येय घेऊन मैदानात उतरतील. असंच इंडियन प्रीमियर लीगच्या या सिजनसाठी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) चा संघ सज्ज झाला आहे. आतापर्यंत तब्बल पाच वेळा या संघाने जिंकून दाखवत आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. आता सहाव्यांदा हे जेतेपद मिळवण्यासाठी मैदानात उतरतील. CSK म्हंटल की महेंद्रसिह धोनी हे समीकरण आहे. यंदाच्या सिजनमध्येही संघाचा माजी कर्णधार एम एस धोनी  (MS Dhoni) खेळताना दिसणार आहे. धोनी संघासोबत सरावासाठी देखील दाखल झाला असून त्याने आगामी स्पर्धेची तयारी सुरू केली आहे. मात्र भारताचा माजी क्रिकेटपटू इरफान पठाण (Irfan Pathan) याने केलेल्या वक्तव्यामुळे CSK चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. पठाण याच्या मते, हा धोनीचा आयपीएलमधील कदाचित शेवटचा सीजन असू शकतो.

आधीच्या पाच सिजननंतर आता धोनी वयाच्या 44 व्या वर्षी सहावे विजेतेपद मिळवण्यासाठी सज्ज होत आहे. पुन्हा एकदा तो संघाचे नेतृत्व करण्यासाठी तयारी करत आहे. आयपीएलच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत झालेल्या सर्व 19 हंगामांमध्ये तो संघाचा महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. आता अजून एकदा तो पिवळ्या जर्सीत मैदानात उतरायला सज्ज आहे. 

काय म्हणाला इरफान पठाण? 

जिओस्टारशी बोलताना इरफान पठाण म्हणाला की, “धोनीशिवाय चेन्नई सुपर किंग्स अपूर्ण वाटते. कदाचित या सिजनमध्ये आपण त्याला शेवटच्या वेळेस पिवळ्या जर्सीत पाहू शकतो. धोनी नसलेल्या CSK किंवा आयपीएलची कल्पना करणेही कठीण आहे. तो किती सामने खेळेल हे सांगता येत नाही, पण ड्रेसिंग रूममध्ये त्याची उपस्थिती संघासाठी खूप महत्त्वाची ठरेल.”

संजू सॅमसनबद्दलही केलं विधान 

दरम्यान, CSK मध्ये नव्याने सामील झालेल्या संजू सॅमसन (Sanju Samson) बद्दलही पठाण यांनी मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते सॅमसनला संघात मोठी भूमिका मिळू शकते. सध्या ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) संघाचा कर्णधार असला तरी भविष्यासाठी दोन-तीन खेळाडूंना नेतृत्वासाठी तयार केले जात आहे आणि त्या प्रक्रियेत धोनीची भूमिका महत्त्वाची असेल.

जडेजाच्या जागी नवा पर्याय?

अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) याला ट्रेडद्वारे राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) संघात पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे CSK मध्ये त्यांची जागा रिकामी झाली आहे. पठाण यांच्या मते उत्तर प्रदेशचा युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर (Prashant Veer) ही भूमिका निभावू शकतो.जडेजाबद्दल बोलताना पठाण म्हणाले की, आयपीएलच्या सुरुवातीच्या काळात राजस्थान रॉयल्समध्ये खेळताना त्याला दिग्गज शेन वॉर्न (Shane Warne) याने मोठा आत्मविश्वास दिला होता आणि त्याला भविष्यातील सुपरस्टार म्हटले होते. त्या विश्वासामुळे जडेजाचा खेळ उंचावला आणि कालांतराने तो मोठा खेळाडू बनला. प्रशांत वीरलाही CSK सारख्या संघात खेळताना तसाच फायदा होऊ शकतो.

युवा खेळाडूंसाठी मोठी संधी

पठाण यांनी शेवटी सांगितले की CSK संघ युवा खेळाडूंना आत्मविश्वास देणारे वातावरण तयार करतो. धोनीसारखे अनुभवी खेळाडू आणि मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग (Stephen Fleming) यांच्या मार्गदर्शनामुळे मैदानात आणि मैदानाबाहेरही खेळाडूंना खूप मदत होते. आयपीएलसारख्या स्पर्धेत अशी साथ मिळणे हे तरुण खेळाडूंसाठी खूप फायदेशीर ठरते. त्यामुळे कार्तिक शर्मा (Kartik Sharma) आणि प्रशांत वीर यांसारख्या युवा खेळाडूंना या हंगामात CSK कडून खेळताना खूप काही शिकण्याची आणि स्वतःला सिद्ध करण्याची मोठी संधी मिळणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

PAK vs BAN: पाकिस्तानला झटका! महत्त्वाच्या खेळाडूला स्ट्रेच...

स्पोर्ट्स