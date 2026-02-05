भारत 'या' एका गोष्टीमुळे T20 वर्ल्डकपमधून पडणार बाहेर? धोनीला आलं टेन्शन; म्हणाला, 'मला फार भीती...'

Dhoni On Team India Winning T-20 World Cup 2026: भारत आणि श्रीलंकेमध्ये संयुक्तपणे आयोजित केल्या जाणाऱ्या टी-20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेला 7 फेब्रुवारीपासून सुरूवात होत आहे. 8 मार्चपर्यंत हा स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका येथे होत आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणारे पाकिस्तान आणि श्रीलंका वगळता सर्वच संघ भारतात दाखल झाले आहेत. ट्रॉफी आपल्याकडे राखण्याच्या उद्देशानेच सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ मैदानात उतरेल. स्पर्धेत अ गटात असलेल्या भारताबरोबर अमेरिका, नामिबिया, पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स हे देश आहेत. भारत हा प्रमुख दावेदार समजला जात असला तरी भारताला पहिलाच टी-20 वर्ल्डकप जिंकवून देणाऱ्या महेंद्रसिंग धोनीलाही भारत ही स्पर्धा जिंकू शकतो असं वाटत असलं तरी एकाच गोष्टीची सर्वाधिक भीती आहे. त्यानेच याबद्दलचा खुलासा केला आहे.
'माही अनप्लग्ड' या विशेष कार्यक्रमात धोनीने जतीन सप्रूला मुलाखत दिली. यामध्ये धोनीला भारतीय संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याची संधी किती वाटते? असा सवाल विचारण्यात आला. यावर धोनीने, "भारतीय संघ इतरांसाठी फार धोकादायक संघ आहे. त्यांच्याकडे सगळं काही आहे. त्यांच्याकडे अनुभव आहे. ते तणावाखाली खेळले आहेत. संघातील प्रत्येक खेळाडूने त्याच्या जागी उत्तम कामगिरी केली असून हे सारे खेळाडू या संघात आपआपल्या भूमिका बऱ्याच काळापासून बजावत असल्याने सारं काही उत्तम पद्धतीने सेट आहे," असं उत्तर दिलं.
मात्र त्याचवेळेस धोनीने तो कर्णधार असताना त्यालाही न आवडणारी आणि भारताच्या विजयाच्या मार्गात अडथळा ठरणारी कोणती गोष्ट असेल याबद्दलही भाष्य केलं. " भारतीय संघ उत्तम असला तरी मला एकाच गोष्टीची चिंता वाटते. ती गोष्ट म्हणजे सायंकाळी मैदानावर पडणारं दवं. मला स्वत:ला मैदानावर दवं आवडत नाही. दवाचा फार मोठा परिणाम खेळावर होतो. मी जेव्हा खेळायचो तेव्हा मला काही गोष्टींची फार भीती वाटायची त्यामध्ये दवाचा समावेश होता. दवं पडणार असेल तर टॉस वगैरेसारख्या गोष्टीही फार निर्णायक ठरतात," असं धोनी म्हणाला.
"तुम्ही जर जगातील सर्वोत्तम संघाविरुद्ध सामने खेळणार असाल आणि इतर सर्व परिस्थिती सामान्य असेल तर बहुतांश वेळा आपला संघच जिंकेल याची मला खात्री आहे. जेव्हा तुमच्या काही खेळाडूंसाठी दिवसच वाईट असेल आणि समोरच्या संघासाठी तोच दिवस चांगला ठरला तर अडचण निर्माण होईल. हे टी-20 क्रिकेटमध्ये होतं. आता हे लीग स्टेजमध्ये होतं की बाद फेरीत होतं हे महत्त्वाचं आहे. बाद फेरीमध्ये आपल्या सर्वांच्या प्रार्थनांचीही गरज असते. कोणी जखमी होऊ नये. ज्याला जी जबाबदारी दिलीये त्याने ती पार पाडावी. असं झालं तर आपला संघ हा जगातील सर्वात धोकादायक संघ आहे," असं धोनीने म्हटलं आहे.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, ईशान किशन(विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह