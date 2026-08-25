/वडिलांनी लढलं कारगिल युद्ध तर आईने क्रिकेटसाठी विकले दागिने, मुलाने भारतासाठी शतक ठोकत रचला इतिहास

Dhruv Jurel Struggle Story : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्या दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना हा सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळवला जात आहे. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच सोमवारी 24 ऑगस्ट रोजी ध्रुव जुरेल याने त्याच्या टेस्ट करिअरमधील दुसरं शतक ठोकलं. भारताच्या पहिल्या इनिंगमध्ये ध्रुव जुरेलने नंबर 7 वर फलंदाजी करताना 115 धावांची नाबाद खेळी केली. यावेळी त्याने 9 चौकार आणि 2 षटकार ठोकले. ध्रुव जुरेलने त्याच्या शतकाच्या भरवश्यावर टीम इंडियाचा स्कोअर 500 धावांच्या पार पोहोचला. भारताने आपल्या पहिल्या इनिंगमध्ये 138 ओव्हरमध्ये 503/9 स्कोअर करून इनिंग डिक्लेयर केली.
ध्रुव जुरेलने कोलंबो टेस्टमध्ये शतक ठोकल्यावर खास अंदाजात सेलिब्रेशन केलं. ध्रुव जुरेलने शतक ठोकून त्याच्या हाताच्या दंडावर काढलेला टॅटू दाखवला. ध्रुव जुरेलने त्याच्या बायस्पेसवर 'जय जवान आणि जय किसान' लिहिले होते. कोलंबो टेस्टमध्ये दुसऱ्या दिवशीचा खेळ संपल्यावर ध्रुव जुरेलने पत्रकार परिषदेत खुलासा केला की त्याने हा टॅटू आणि हे सेलिब्रेशन आपल्या वडिलांना आणि आजोबांना समर्पित केले. ध्रुव जुरेलचे वडील हे भारतीय सैन्य दलात होते तर आजोबा हे शेतकरी होते.
ध्रुव जुरेलचे वडील भारतीय सैन्य दलाचे निवृत्त हवलदार आहेत. तर आजोबा हे शेतकरी होते. ध्रुव जुरेलला सुद्धा सैन्य दलात भरती व्हायचे होते मात्र त्याने नंतर क्रिकेटमध्ये आपलं करिअर बनवण्याचा निर्णय घेतला. ध्रुव जुरेलने 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी इंग्लंड विरुद्ध टेस्ट सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं.
ध्रुव जुरेलचे वडील नेम चंद 1999 मध्ये कारगिल युद्धात सहभागी होते. भारतासाठी क्रिकेट खेळणे हे ध्रुव जुरेलसाठी एक स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखे होते. त्याचा जन्म 21 जानेवारी 2001 रोजी उत्तर प्रदेशातील आग्रा शहरात झाला. ध्रुव जुरेल आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी आणि देशांतर्गत सामन्यांमध्ये उत्तर प्रदेशसाठी खेळतो. अगदी लहान असताना, त्याने आपल्या वडिलांना फसवलं होतं आणि तो शाळेत फक्त स्विमिंग क्लाससाठी जात आहे असं सांगून क्रिकेट खेळायचा.
ध्रुव जुरेलने जेव्हा क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी नाव नोंदवलं तेव्हा त्याला वडिलांच्या नाराजीला समोर जावं लागलं. मात्र त्याच्या वडिलांना समजले की ध्रुव जुरेल याला क्रिकेट खूप आवडत आणि तो पुढे जाऊन नक्कीच काही तरी करून दाखवेल. तेव्हा ध्रुवची क्रिकेटबाबत असलेली आवड आणि निष्ठा पाहून वडिलांनी त्याला क्रिकेटचं ट्रेनिंग घेण्याची परवानगी दिली. त्यावेळी ध्रुव जुरेलला क्रिकेटच्या बॅटची आवश्यकता होती, तेव्हा वडिलांनी मित्राकडून 800 रुपये उधार घेऊन त्याला बॅट घेऊन दिली.
ध्रुव जुरेलच्या घरी आर्थिक चणचण होती. मात्र त्यावेळी ध्रुवला क्रिकेट किटची आवश्यकता होती. तेव्हा वडिलांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला. एका मुलाखतीत ध्रुव जुरेलने आठवण सांगताना म्हटले होते, 'मी माझ्या वडिलांना सांगितले की क्रिकेट किटसाठी साधारण 8,000 रुपये लागतील ती किंमत ऐकून त्यांना धक्काच बसला आणि त्यांनी मला क्रिकेट सोडायला सांगितले. तेव्हा माझ्या आईने तिचे दागिने तिची सोन्याची चैन विकून माझ्या पहिल्या क्रिकेट किटसाठी पैशांची सोय केली'.
ध्रुव जुरेलने यूपीसाठी अंडर 14 आणि अंडर 16 ग्रुपमध्ये क्रिकेट खेळला. त्यानंतर त्याला 2020 मध्ये वर्ल्ड कपसाठी अंडर १९ संघात निवडण्यात आलं. ध्रुव जुरेलने 2022 मध्ये विदर्भ विरुद्ध उत्तर प्रदेशसाठी रणजी ट्रॉफीमध्ये पदार्पण केलं आणि तेव्हापासून त्याने 37 फर्स्ट क्लास टेस्ट सामने खेळले आहेत. ज्यात 6 शतकं आणि 16 अर्धशतक यांचा समावेश आहे. त्यासोबतच 2596 धावा सुद्धा त्याच्या नावावर आहेत. यातील त्याचा सर्वोत्तम स्कोअर हा 249 इतका आहे. ध्रुव जुरेलने 17 लिस्ट A सामने आणि 72 T20 सामने सुद्धा खेळले. ध्रुव जुरेल ने लिस्ट ए मध्ये 747 धावा घेतल्या. तसेच T20 सामन्यात 1299 धाव केल्या. 25 वर्षांच्या ध्रुव जुरेलने भारतासाठी आतापर्यंत 12 टेस्ट सामने खेळले असून 40.69 च्या सरासरीने 651 धावा केल्या. ध्रुव जुरेलने टेस्ट क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत 2 शतक आणि 2 अर्धशतक केली आहेत. टेस्ट क्रिकेटमध्ये ध्रुव जुरेलचा सर्वोत्तम स्कोअर 125 धावा आहे. ध्रुव जुरेलने 2024 मध्ये भारत विरुद्ध इंग्लंड टेस्ट सीरिजमधील तिसऱ्या सामन्यात पदार्पण केले होते.