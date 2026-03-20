क्रिकेटमधील राजकारणाला कंटाळून बाहेर पडला आणि बॉलिवूडचा धुरंदर ठरला

Aditya Dhar Cricket Career Story : सध्या धुरंदर 2 हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय. 19 मार्च रोजी हा चित्रपट जगभरात प्रदर्शित झाला, हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षकांनी प्री बुकिंगचे सर्व रेकॉर्डस् मोडले. दोन दिवसात या चित्रपटाने कोट्यवधींचा गल्ला कमावलाय. या चित्रपटाच्या भाग १ ला सुद्धा असाच तुफान प्रतिसाद प्रेक्षकांनी दिला होता. धुरंदर चित्रपटाचा दिग्दर्शक आदित्य धर याने यापूर्वी 'उरी' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. आज आदित्य धरच्या मनोरंजन सृष्टीतील कामामुळे त्याने बरंच नावलौकिक मिळवलंय, मात्र एकेकाळी आदित्य धर हा क्रिकेट विश्वात करिअर करण्यासाठी झटत होता. मात्र क्रिकेट क्षेत्रातील राजकारण आणि वशिलेबाजीमुळे आदित्य धरने क्रिकेटला रामराम ठोकला आणि तो मनोरंजन सृष्टीकडे वळाला. आदित्य जेव्हा अगदी तरुण होता तेव्हा त्याचं स्वप्न हे भारतीय क्रिकेट संघाची निळी जर्सी घालून आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये देशाचं प्रतिनिधीत्व करणं असं होतं. मात्र काही प्रसंगांमुळे त्याचं हे स्वप्न अधूर राहिलं आणि तो मनोरंजन सृष्टीकडे वळाला.
दिग्दर्शक आदित्य धर एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा क्रिकेटर होण्याचं स्वप्न पाहत होता. 2002 मध्ये त्याचं लक्ष हे भारताच्या अंडर 19 संघात स्थान मिळवणं असं होतं. आदित्य धर हा दिल्ली संघातील एक स्टार ऑलराऊंडर क्रिकेटर होता तो अनेक स्पर्धात्मक स्थरावर सामने खेळला आहे. भारताची निळी जर्सी घालून देशाचं प्रतिनिधित्व करावं अशी इच्छा त्याला होती. 2002 च्या आयसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघात आदित्यची निवड निश्चित झाली होती, मात्र राजकीय प्रभाव आणि वशिलेबाजी इत्यादींमुळे त्याला वगळण्यात आल्याचा आरोप आहे. माहितीनुसार भारताचा माजी क्रिकेटर रॉजर बिन्नीचा मुलगा स्टुअर्ट बिन्नीने नंतर संघात त्याची जागा घेतली होती. चित्रपट निर्मान प्रियदर्शन यांनी खुलासा केला होता की, 'आदित्य धर हा एक चांगला क्रिकेटर होता मात्र राजकीय प्रभावामुळे त्याला अंडर 19 संघात स्थान मिळालं नाही आणि त्यामुळे तो खूप निराश झाला होता. रॉजर बिन्नी यांचा मुलगा स्टुअर्ट बिन्नी हा 2002 च्या अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये खेळला. त्याने 6 सामन्यात 34 धाव आणि 2 विकेट घेतल्या होत्या. आदित्य धरकडून संधी हुकल्याने त्याला खूप वाईट वाटलं होतं.
अंडर 19 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघात सिलेक्शन न झाल्याने आदित्य धर घरी झाला आणि त्याने त्यावेळी 'गर्दिश' (1993) हा चित्रपट पाहिला. हा चित्रपट पाहून त्याला प्रेरणा मिळाली की मला हेच करायच आहे. त्याने क्रिकेट सोडले आणि 2006 मध्ये मुंबईत येऊन स्थानिक झाला. सुरुवातीला सहाय्यक दिग्दर्शक आणि संवाद लेखक म्हणून त्याने करिअरला सुरुवात केली आणि निर्माते प्रियदर्शन यांच्या हाताखाली काम शिकला. सुरुवातीला त्याला मनोरंजनसृष्टीने सुद्धा स्वीकारले नव्हते, मात्र तो थांबला नाही आणि ताईने कथाकथनाचे कौशल्य अधिक चांगले केले.
निर्माते प्रियदर्शन यांनी सांगितलं की आदित्य धर त्यांना तेव्हा भेटला जेव्हा तो मनोरंजनसृष्टीतून आलेल्या अनुभवांमुळे खूप निराश झालेला होता. प्रियदर्शन म्हणाले की, तेव्हा आदित्य काही चित्रपटांना घेऊन निराश होता जे चित्रपट त्याने स्वतः लिहिले होते आणि त्याला कधीही त्याचं क्रेडिट मिळालं नाही. २०१९ मध्ये आदित्य धरचा दिग्दर्शकीय पदार्पणाचा चित्रपट 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' रिलीज झाला आणि त्याने बॉक्स ऑफिसवर सुद्धा हिट ठरला. एवढंच नाही तर त्याला यासाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनासाठी राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला.
अभिनेत्री यामी गौतम आणि आदित्य धर यांची भेट 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' या चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान झाली. ज्यात आदित्य दिग्दर्शक होता आणि यामीने एक महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. काही वर्षे डेटिंग केल्यानंतर, त्यांनी ४ जून २०२१ रोजी त्यांच्या छोटेखानी कार्यक्रमात विवाह केला आणि सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला.