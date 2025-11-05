English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
विश्वविजेत्या भारतीय महिला संघाला मिळणार हिऱ्याचे दागिने अन् घरांसाठी सोलर पॅनल, कोण करणार या बक्षिकांची बरसात?

IND vs SA Final: एका व्यक्तीने 2025 च्या आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघासाठी विशेष भेटवस्तू जाहीर केल्या आहेत. प्रत्येक खेळाडूला हस्तनिर्मित अस्सल हिऱ्यांचे दागिने आणि त्यांच्या घरासाठी छतावरील सौर पॅनेल देण्यात येणार आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 5, 2025, 07:57 PM IST
ICC Women's World Cup 2025 Winner Prize: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जिंकताच भारताच्या महिला क्रिकेट संघावर सत्कार आणि बक्षिसांचा वर्षाव सुरूच आहे. बीसीसीआय आणि आयसीसीकडून मिळालेल्या करोडो रुपयांच्या पुरस्कारानंतर आता संघातील प्रत्येक खेळाडूला एक खास आणि अमूल्य भेट मिळणार आहे. सूरतचे प्रसिद्ध उद्योगपती आणि राज्यसभा खासदार गोविंद ढोलकिया यांनी भारतीय खेळाडूंना हाताने तयार केलेले अस्सल हिऱ्यांचे दागिने आणि त्यांच्या घरांवर रूफटॉप सोलर पॅनल बसवून देण्याची घोषणा केली आहे.

काय म्हणाले गोविंद ढोलकिया? 

गोविंद ढोलकिया यांनी बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांना पत्र लिहून ही इच्छा व्यक्त केली. ढोलकिया यांनी पत्रात लिहिले की, "भारतीय महिला संघाने केलेली ही यशाची सफर असामान्य आहे. त्यांच्या जिद्दीला, सातत्याला आणि खेळातील निष्ठेला सन्मान देण्यासाठी आम्हाला प्रत्येक खेळाडूला हाताने बनवलेले हिऱ्यांचे दागिने देण्याचा अभिमान वाटेल. ही भेट त्यांच्या चमकदार कारकिर्दीचे प्रतीक असेल."

सामाजिक आणि पर्यावरणपूरक भेट

फक्त इतकेच नाही, ढोलकिया यांनी दागिन्यांसोबत एक सामाजिक आणि पर्यावरणपूरक भेटही देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी म्हटले, “ज्या प्रकाशाने या मुलींनी देशाचे नाव जगात उजळवले, तोच प्रकाश त्यांच्या घरामध्येही कायम तेवत राहावा. म्हणून आम्ही प्रत्येक खेळाडूच्या घरासाठी रूफटॉप सोलर पॅनल बसवण्याची इच्छा व्यक्त करतो.” ढोलकिया समाजसेवा आणि टिकाऊ जीवनशैलीच्या उपक्रमांसाठी ओळखले जातात. त्यांचा हा उपक्रम केवळ सन्मानाची भेट नसून, ऊर्जा बचतीचा आणि सौरऊर्जेचा प्रसार करणारा एक प्रेरणादायी संदेश देखील आहे. महिला संघाच्या विजयाची चमक अद्याप देशभर झळकत आहे. 

हरमनप्रीत कौर यांच्या नेतृत्वाखाली जिंकला विश्वचषक 

हरमनप्रीत कौर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने नवी मुंबईतील डी वाय पाटील स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला 52 धावांनी पराभूत केले. भारताने प्रथम फलंदाजी करत 298/7 धावा केल्या आणि नंतर उत्कृष्ट गोलंदाजी व फिल्डिंगच्या जोरावर प्रोटियाजला 246 धावांवर रोखले. या विजयानंतर संपूर्ण देशात जल्लोष झाला, आणि खेळाडूंच्या कुटुंबीयांपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत प्रत्येकाचे डोळे अभिमानाने चमकले.

ढोलकिया यांनी सांगितले की, “या मुलींनी धैर्य, शिस्त आणि कणखर निश्चयाने भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे मन जिंकले आहे. ही भेट त्यांच्या परिश्रमाच्या मान्यतेसह समाज आणि पर्यावरणासाठी सकारात्मक संदेश देणारी आहे.”

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
MP Govind Dholakiadiamond jewelleryRooftop Solar PanelsICC Women World Cup

