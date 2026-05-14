/चेन्नई सुपरकिंग्सला जेमी ओव्हरटनची रिप्लेसमेंट मिळाली, दक्षिण आफ्रिकेचा स्टार क्रिकेटर CSK च्या ताफ्यात

Dian Forrester named replacement for injured Jamie Overton : चेन्नई सुपरकिंग्सने गुरुवारी संध्याकाळी जेमी ओव्हरटनची रिप्लेसमेंट म्हणून दक्षिण आफ्रिकेच्या युवा क्रिकेटरची घोषणा केली आहे.
Chennai Superkings IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्सचा स्टार खेळाडू ऑलराउंडर जेमी ओव्हरटन हा दुखापतीच्या कारणामुळे यंदाच्या संपूर्ण आयपीएल सीजनमधून बाहेर पडला आहे. जेमी ओव्हरटनच्या उजव्या मांडीला दुखापत झाली होती ज्यामुळे तो आयपीएल सोडून ब्रिटनला परतल्याचे सीएसकेने स्पष्ट केलं. जेमी ओव्हरटनने यंदाच्या सीजनमध्ये आयपीएल 2026 साठी महत्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे त्याची रिप्लेसमेंट म्हणून चेन्नई सुपरकिंग्स कोणाचं नाव जाहीर करणार हे पाहणं महत्वाचं होतं. अशातच चेन्नई सुपरकिंग्सने गुरुवारी संध्याकाळी जेमी ओव्हरटनची रिप्लेसमेंट म्हणून दक्षिण आफ्रिकेचा युवा क्रिकेटर डायन फॉरेस्टरला आपल्या ताफ्यात घेतलं आहे.
चेन्नई सुपरकिंग्सने गुरुवारी जेमी ओव्हरटनच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा करताना दक्षिण आफ्रिकेचा युवा क्रिकेटर डायन फॉरेस्टर याच्या नावाची घोषणा केली. या ऑलराउंडर खेळाडूला 75 लाखांना सीएसकेने आपल्या संघात घेतलंय. डायन फॉरेस्टर हा दक्षिण आफ्रिकेचा 25 वर्षीय ऑल राउंडर असून मार्च 2026 मध्येच त्यांने न्यूझीलंड विरुद्ध पदार्पण केलं होतं. त्याने आतापर्यंत 5 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून यात 83 धावा केल्या आहेत.
चेन्नई सुपरकिंग्सला यंदाच्या सीजनमध्ये दुखापतीच ग्रहण लागलं आहे. आधी आयुष म्हात्रे, मग नॅथन एलिस, रामकृष्ण घोष आणि नंतर जेमी ओव्हरटन हे चार खेळाडू दुखापतीच्या कारणामुळे आयपीएल 2026 मधून आधीच बाहेर झालेत. तर एम एस धोनी स्पेन्सर जॉन्सन, खलील अहमद हे तीन खेळाडू दुखापतग्रस्त होते.
जेमी ओव्हरटन याने आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी चांगलं योगदान दिलं. त्याने त्याने 10 सामन्यात एकूण 14 विकेट घेतल्या होत्या आणि 136 धावा सुद्धा केल्या. मात्र उजव्या मांडीला दुखापत झाली असल्याने त्याला स्पर्धेतून बाहेर पडावं लागलं. सध्या चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ 11 सामन्यात 12 पॉईंट्स मिळवून पॉईंट्स टेबलमध्ये पाचव्या स्थानावर आहे. चेन्नई सुपरकिंग्सने इथून पुढचे सर्व सामने जिंकले तर तर प्लेऑफसाठी क्वालिफाय करतील.
लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स : 15 मे 2026 - एकना स्टेडियम
सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स : 18 मे 2026 - चेपॉक स्टेडियम
गुजरात टायटन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स : 21 मे 2026 - नरेंद्र मोदी स्टेडियम