डेविड मिलरचा खेळाबद्दल वेडेपणा जोप्रा आर्चरला 11 वर्षाआधीच माहिती होता का? सोशल मिडियावर पोस्ट व्हायरल

Jofra Archer : दिल्ली कॅपिटल्स विरूद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यानंतर सध्या जोप्रा आर्चरची सोशल मिडिया पोस्ट चर्चेचा विषय आहे. नक्की कोणती भविष्यवाणी जोप्राने केली आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Updated: Apr 9, 2026, 08:52 PM IST
Jofra Archer's post goes viral after David Miller's ining : डेविड मिलरने केलेल्या कमालीच्या खेळीने तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, त्याने चांगली खेळी खेळली पण तो संघाला विजयापर्यत नेऊ शकला नाही. त्यानंतर आता राजस्थान रॅायल्सचा गोलंदाज जोप्रा आर्चर या सध्या चर्चेत आहे. जोफ्रा आर्चरला त्याच्या जुन्या ट्विट्समुळे क्रिकेट विश्वात ज्योतिषी मानले जाते आणि त्याची ११ वर्षांपूर्वीची भविष्यवाणी आयपीएल २०२६ दरम्यान पुन्हा एकदा खरी ठरली आहे. बुधवारी रात्री दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील हाय-व्होल्टेज सामन्यानंतर, आर्चरची २०१३ मधील एक पोस्ट वेगाने व्हायरल होत आहे.

जोफ्रा आर्चरचं व्हायरल ट्वीट 

जोफ्रा आर्चरने १० नोव्हेंबर २०१३ रोजी ट्विट केले होते, "मिलर चिडला आहे का? रात्री ११:३० वाजता क्रिकेट." विशेष म्हणजे, दिल्लीत खेळला गेलेला हा सामनाही रात्री साधारण ११:४० वाजता संपला. आर्चरने हे ट्विट पोर्ट एलिझाबेथ येथे दक्षिण आफ्रिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील एकदिवसीय सामन्यादरम्यान केले होते, जो सामना पाकिस्तानने केवळ १ धावेने जिंकला होता. बुधवारी गुजरात आणि दिल्ली यांच्यातील सामनाही अशाच प्रकारे संपला.

डेविड मिलरची दमदार खेळी

दिल्ली कॅपिटल्सकडून पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना डेव्हिड मिलरने गुजरातच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. त्याने अवघ्या २० चेंडूंमध्ये ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ४१ धावांची खेळी केली. त्याचा स्ट्राईक रेट २०५ होता. मोहम्मद सिराजच्या १९व्या षटकात २३ धावा करून मिलरने दिल्लीला सामन्यात परत आणले. विजयासाठी त्यांना शेवटच्या ३ चेंडूंमध्ये ८ धावांची गरज होती. मिलरने एक उत्तुंग षटकार मारून समीकरण खूप सोपे केले. पण खरा नाट्यमय प्रसंग तेव्हा सुरू झाला, जेव्हा मिलरने षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर एक धाव घेण्यास नकार दिला. असे वाटत होते की, त्याचा आपला साथीदार कुलदीप यादववर विश्वास नव्हता.

शेवटच्या ओव्हरमध्ये ड्रामा

प्रसिद्ध कृष्णाचा शेवटचा चेंडू एक स्लोअर डिलिव्हरी होता, ज्यावर मिलर पूर्णपणे चकला. कुलदीप यादव धाव घेण्यासाठी धावला, पण यष्टीरक्षक जोस बटलरने चपळाईने त्याला बाद केले. मिलरने एक धाव घेण्यास केलेला हट्टी नकार दिल्लीला महागात पडला आणि गुजरात टायटन्सने या हंगामातील आपला पहिला विजय मिळवला.

दिल्लीच्या संघाची पॅाइंट टेबलची स्थिती

दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने आतापर्यत स्पर्धेमध्ये 3 सामने खेळले आहेत, यामध्ये यामध्ये पहिल्या दोन सामन्यामध्ये संघाने विजय मिळवला आहे तर एक सामन्यामध्ये संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. मागील तीनही सामन्यांमध्ये दिल्ली कॅपिट्ल्सची फलंदाजी दमदार पाहायला मिळाली आहे. पहिल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये समीर रिझवीने कमालीचा खेळ दाखवला होता तर गुजरात टायटन्सविरूद्ध केएल राहुलने सुद्धा चांगली खेळी खेळली होती.  

