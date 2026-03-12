धोनीने युवराज सिंगला ड्रॉप करायला लावलं? अनेक वर्षानंतर संदीप पाटील यांनी केला खुलासा!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
Did Dhoni Said to Drop Yuvraj Singh : धोनीमुळे युवराज सिंगची कारकीर्द लवकर संपल्याचा किंवा संघातून वगळल्याचा आरोप युवराजचे वडील योगराज सिंग यांनी अनेकदा केला आहे. या सगळ्यावर पहिल्यांदाच संदीप पाटील बोलले आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 12, 2026, 03:07 PM IST
2007  मध्ये, जेव्हा युवराज सिंगने टी-20 विश्वचषकात सहा चेंडूत सहा षटकार मारले, तेव्हा धोनी नॉन-स्ट्राइक एंडवर उभा होता. 2011 मध्ये, जेव्हा धोनीने वानखेडेवर विजयी षटकार मारून टीम इंडियाला विश्वविजेते बनवले, तेव्हा युवराज सिंग नॉन-स्ट्राइक एंडवर उभा होता. पण काही वर्षांनंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. धोनी आणि युवराज यांच्यातील मैदानावरील केमिस्ट्री पाहता, एके दिवशी भारतीय कर्णधारावर डावखुरा सुपरस्टार फलंदाजाच्या टीम इंडियामधून बाहेर पडण्यात भूमिका बजावल्याचा आरोप होईल अशी कल्पना क्वचितच कोणी केली असेल. युवराज सिंगचे वडील योगराज यांनी अनेक वेळा धोनीवर थेट आरोप केला की, युवराजच्या कारकिर्दीचा शेवट धोनीमुळे झाला. आता, माजी क्रिकेटपट्टू आणि निवड़ समितीचे अध्यक्ष संदीप पाटील यांनी या प्रकरणावर एक महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. 

काय म्हणाले संदीप पाटील?

माजी भारतीय क्रिकेटपटू संदीप पाटील यांनी स्पष्ट केले की, कारकिर्दीच्या कोणत्याही टप्प्यावर धोनीचा युवराजला संघातून बाहेर काढण्यात कोणताही वाटा नव्हता. चार वर्षे भारतीय संघाचे मुख्य निवडकर्ता म्हणून काम करणारे संदीप पाटील यांनी द विकी लालवानी शो या यूट्यूब चॅनलवर म्हटले आहे की, "असं एकदाही झालेलं नाही - निवड बैठकींमध्ये नाही, दौऱ्यांवर नाही, सामन्यांदरम्यानही नाही - महेंद्रसिंग धोनीने युवराज सिंगला वगळण्याची मागणी कधीच केली नव्हती. मी हे रेकॉर्डवर सांगत आहे." संदीप पाटील म्हणाले की, माजी कर्णधाराला निवडकर्त्यांवर विश्वास होता. युवराज सिंगला संघात न घेण्याबाबत धोनीची कोणतीही भूमिका नव्हती संदीप पाटील यांनी हे स्पष्ट केले आणि पुढे ते म्हणाले की,धोनीचा निवड समितीवर पूर्ण विश्वास होता. त्याने काहीही सांगितले नाही."

(हे पण वाचा - शिवम दुबे ट्रेनमधून लपून 'या' कारणासाठी गेला, रियल हिरोला घातलं टी 20 वर्ल्डकपचं मेडल) 

युवराज सिंगचे वडील आणि माजी क्रिकेटपटू योगराज सिंग यांनी वारंवार आरोप केले आहेत की, धोनीने त्यांच्या मुलाची कारकीर्द उद्ध्वस्त केली. अलिकडेच एका मुलाखतीत योगराज यांनी धोनीबद्दल तिरस्कार व्यक्त केला. त्यांनी त्यांचा मुलगा युवराजला भारतीय संघातून वगळल्याबद्दल धोनीला जबाबदार धरले, त्याचे कृत्य अक्षम्य असल्याचे सांगितले आणि या निर्णयात धोनीच्या भूमिकेवर सार्वजनिकपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

योगराज सिंग यांचा आरोप

योगराज सिंग म्हणाले की, "मी एमएस धोनीला माफ करणार नाही. त्याने स्वतःला आरशात पहावे. तो एक महान क्रिकेटपटू आहे आणि मी त्याला सलाम करतो. पण त्याने माझ्या मुलासोबत जे केले ते अक्षम्य आहे. आता सर्व काही उघडकीस येत आहे आणि ते कधीही माफ केले जाऊ शकत नाही." पुढे ते म्हणाले की, "त्या माणसाने माझ्या मुलाचे आयुष्य उध्वस्त केले, जो आणखी चार-पाच वर्षे खेळू शकला असता... आता या पुढे दुसरा युवराज सिंग होणार नाही. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

