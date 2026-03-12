English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • सचिन तेंडुलकरने दबावाखाली घेतला होता का निवृत्तीचा निर्णय? BCCI च्या त्या एका निर्णयाबद्दल सचिन पाटीलांचा खुलासा

सचिन तेंडुलकरने दबावाखाली घेतला होता का निवृत्तीचा निर्णय? BCCI च्या त्या एका निर्णयाबद्दल सचिन पाटीलांचा खुलासा

Sandeep Patil on Sachin Tendulkar Retirement Truth: बीसीसीआयचे माजी मुख्य निवडकर्ते संदीप पाटील यांनी आता एक खूप मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी बीसीसीआयचा 2012 सालच्या एका निर्णयाबद्दक सांगितलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 12, 2026, 03:17 PM IST
Did Sachin Tendulkar forced to took retirement shocking revelation by Sandeep Patil:  भारतीय क्रिकेटचा इतिहास जिथेही लिहिला जातो, तिथे सर्वप्रथम आठवते ते नाव म्हणजे सचिन तेंडुलकर! ‘क्रिकेटचा देव’, ‘मास्टर ब्लास्टर’ अशी अनेक बिरुदे मिळवणाऱ्या या महान फलंदाजाने 24 वर्षांच्या दीर्घ आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत असंख्य विक्रम प्रस्थापित केले. कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू म्हणून त्याने क्रिकेटविश्वात वेगळी ओळख निर्माण केली. 2013 मध्ये त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी आजही चाहत्यांच्या मनात त्याची आठवण ताजी आहे. मात्र त्याच्या निवृत्तीबाबत अलीकडेच एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.

BCCI सचिनला संघातून वगळण्याच्या तयारीत होते?

माजी मुख्य निवडकर्ता संदीप पाटील यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, 2012 मध्ये खराब फॉर्ममुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) सचिन तेंडुलकर यांना भारतीय संघातून वगळण्याचा विचार करत होती. संदीप पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी सचिनशी त्यांच्या भविष्यातील योजनांबद्दल चर्चा केली होती. त्यावेळी सचिन अजून खेळत राहण्याच्या विचारात होते. मात्र निवड समिती त्यांच्या जागी दुसरा पर्याय शोधण्याच्या तयारीत होती.

2012 हे वर्ष ठरले कठीण

2012 हे वर्ष सचिन तेंडुलकर यांच्यासाठी विशेष चांगले ठरले नव्हते. त्या वर्षी त्यांनी 9 कसोटी सामन्यांत केवळ 23.80 च्या सरासरीने धावा केल्या आणि एकही शतक झळकवू शकले नाहीत. तर वनडे क्रिकेटमध्येही 10 सामन्यांत त्यांची सरासरी 31.50 इतकी होती. या पार्श्वभूमीवर निवड समितीने संघात बदल करण्याचा विचार सुरू केला होता. पाटील यांनी सांगितले की, त्यांनी सचिनला स्पष्टपणे सांगितले होते की संघ त्यांच्या जागी पर्याय शोधत आहे. हे ऐकून सचिन काही क्षणांसाठी आश्चर्यचकित झाला होता. 

निवृत्तीचा निर्णय मात्र सचिनचाच

संदीप पाटील यांनी पुढे सांगितले की, निवड समिती कोणत्याही खेळाडूला निवृत्ती घ्यायला भाग पाडू शकत नाही. ते फक्त एवढेच सांगू शकतात की त्या खेळाडूला संघात स्थान मिळणार नाही. शेवटी सचिन तेंडुलकर यांनी स्वतःच निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याबद्दल त्यांनी पाटील यांना आधी कळवले होते.

वानखेडेवर खेळला शेवटचा कसोटी सामना

सचिन तेंडुलकर याने आपला शेवटचा कसोटी सामना नोव्हेंबर 2013 मध्ये वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ विरुद्ध वानखेडे स्टेडियम, मुंबई येथे खेळला. आपल्या घरच्या मैदानावर चाहत्यांसमोर त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला निरोप दिला.

संदीप पाटील यांनी असेही म्हटले की, त्यांच्या निवड समितीच्या कार्यकाळाची आठवण लोकांना अनेकदा फक्त सचिनच्या निवृत्तीशी जोडूनच राहते. मात्र त्याच काळात जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे आणि मोहम्मद शमी यांसारखे महत्त्वाचे खेळाडू संघात आणण्याचे निर्णयही घेतले गेले होते.

