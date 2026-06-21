/फुटबॉलपेक्षा अंधश्रद्धेची चर्चा! ब्राझीलच्या यशाचं रहस्य दगडी मूर्तीत? चाहत्यांनी केला अनोखा दावा

फुटबॅाल चाहत्यांचा उत्साह हा एक वेगळ्या उंचीवर आहे, विश्वचषकात 48 संघ सहभागी झाले आहेत. अनेक वेगवेगळ्या देशामधून अनेक चाहते हे सामन्यांचा आनंद घेण्यासाठी जमतात. फुटबॅाल विश्वचषकासाठी फुटबॉल चाहते नेहमीच उत्साहात असतात. स्पर्धा कुठेही आयोजित केली असली तरी, चाहते आपल्या आवडत्या संघांना पाठिंबा देण्यासाठी गर्दी करतात. यंदाचा विश्वचषक हा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा हे देश संयुक्तपणे आयोजन करत आहेत. ही स्पर्धा सुरुवातीपासूनच चर्चेत पाहायला मिळाली आहे त्यामुळे सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात या स्पर्धेच्या संदर्भात अनेक नियम आणि वाद चर्चेत पाहायला मिळाले.
आता फुटबॅाल चाहचे हे काही विलक्षण गोष्टी करत आहेत, ज्यामध्ये फिलाडेल्फिया कला संग्रहालयात 'रॉकी'चा पुतळा उभारण्याचाही समावेश आहे. रॉकीच्या पुतळ्यासोबत चाहते हे सेल्फी काढण्यासाठी त्याचबरोबर त्याला आपली जर्सी घालण्यासाठी आणि सजवण्यासाठी संग्रहालयाला भेट देत असतात. ब्राझीलच्या फुटबॅाल चाहत्याने आता एक आगळीवेगळी समज त्याने सोशल मिडियावर पसरवली आहे. एका चाहता गटाने आवाहन केले आहे की, कोणत्याही ब्राझीलच्या चाहत्याने रॉकीच्या पुतळ्यासमोर आपल्या संघाची जर्सी घालू नये. असे केल्यास ब्राझीलच्या संघाला हैतीविरुद्ध अनपेक्षित पराभव पत्करावा लागेल.
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फिलाडेल्फिया संग्रहालयातील रॉकीच्या पुतळ्यासंदर्भात ही अफवा सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात पसरली आहे, जर त्या पुतळ्याला चाहत्यांनी जर्सी घातली तर संघाला पराभव पत्कारावा लागेल. पण आता प्रश्न सोशल मिडियावर उपस्थित करण्यात आला आहे ही फक्त अफवा आहे की खरे आहे आणि ही अफवा कशी पसरली? या घटनेचं वास्तव सांगायचं झालं तर काही दिवसांपूर्वी इक्वेडोरच्या चाहत्यांनी रॉकीच्या पुतळ्याच्या पायऱ्यांवर चढून गाणी गायली, नृत्य केले, झेंडे फडकवले, रॉकीला संघाची जर्सी घातली तर त्या पुतळ्याच्या गळ्यात देशाचा झेंडा देखील बांधला पण इक्वेडोरसाठी याचा शेवट चांगला झाला नाही.
सोशल मिडियावर या चाहत्याने पोस्ट केली आहे यामध्ये त्याने लिहीले आहे की, "चाहत्यांनो लक्ष द्या. फिलाडेल्फियामधील रॉकीच्या पुतळ्यावर ब्राझीलचे शर्ट घालण्यास सक्त मनाई आहे. अनेक फुटबॉल संघांच्या चाहत्यांनी रॉकीच्या पुतळ्याला त्यांच्या रंगांच्या जर्सीने सजवले आणि सामना गमावला." असे त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे.
Brazilians found out about the Rocky Statue they put the Argentina jersey on it.— Tactical Manager (ManagerTactical) June 19, 2026
pic.twitter.com/xPhRnUlrxx