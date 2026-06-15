/नेमारची एक झलकही मिळाली नाही; फुटबॉल स्टारसाठी चिमुकली ढसाढसा रडली! Video Viral

Brazilian fan girl video : फीफा विश्वचषकाचा उत्साह हा सध्या शिगेला आहे, 48 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले आहेत. काल ब्राझीलचा फीफा विश्वचषक 2026 पहिला सामना खेळवण्याक आला, या सामन्यात ब्राझीलचा स्टार खेळाडू खेळला नाही. ही माहिती आधीच ब्राझीलच्या प्रशिक्षकांनी दिली होती. ब्राझीलचा सुपरस्टार नेमारची लोकप्रियता इतकी वाढली आहे की, तो सामने खेळू शकत नसल्याच्या बातम्यांनी चाहत्यांनाही ब्रेक लावला आहे. आता या सामन्यानंतर एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे, या व्हिडिओने चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. नक्की हा व्हिडिओ कशाबद्दल आहे याबद्दल वाचा.
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये ब्राझिलची एक तरुण चाहती ही रडताना दिसत आहे. ब्राझिलचा स्टार खेळाडू नेमारची ती चाहती आहे, तो पहिल्या सामन्यामध्ये खेळत नसल्यामुळे ती ढसाढसा रडताना दिसली. या भावनिक क्षणाबद्दल अनेक फुटबॅाल चाहते प्रतिक्रिया देत आहेत हा भावनिक क्षण केवळ ब्राझिलियन फुटबॉल संघाबद्दलच्या चाहत्यांच्या अतूट प्रेमाबद्दल बोलत नाही, तर हे देखील दर्शवितो की खेळाडू हे त्याच्या चाहत्यांसाठी केवळ एक नाव नाही तर एक भावना आहेत. हा व्हिडिओ फीफा विश्वचषकाच्या सोशल मिडिया अकाउंटवर देखील पोस्ट केला आहे.
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हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर एका निष्पाप मुलीचे रडणे हे तिचे प्रेम खेळाडूबद्दल दाखवत आहे. व्हिडिओमध्ये मुलगी ही आपले अश्रू रोखू शकत नाही, तर तिचे कुटुंबीय तिचे सांत्वन करताना दिसत आहे. तिची आई देखील तिला कुरवाळताना दिसत आहे. नेमार मैदानावर नसल्याचे दुःख तिच्यासाठी हे दु:ख ऐवढे मोठे होते की कोणाचेही ऐकण्यास तयार नव्हती. हे भावनिक दृश्य एक खेळाडू आणि त्याचा चाहता यांच्यातील अतूट आणि अनोख्या बंधनाचा जिवंत पुरावा आहे.
नेमार याचे चाहते हे फक्त ब्राझिलमध्ये नाहीत तर जगभरामध्ये आहेत, जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांसाठी एक मोठे नाव आहे. ड्रिब्लिंग, चमकदार खेळ आणि गोल स्कोअरिंग कौशल्य यामुळे त्याने त्याचे चाहते कमावले आहेत. जेव्हा जेव्हा नेमार काही कारणास्तव सामन्यातून बाहेर पडतो तेव्हा त्याच्या चाहत्यांना वैयक्तिक पराभवासारखे वाटते. हा व्हिडिओ पोस्ट होताच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अनेक फुटबॉल चाहते मुलीबद्दल सहानुभूती व्यक्त करत आहेत आणि त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत.
WATCH: A Brazil fan is crying because Neymar isn't playing against Morocco. pic.twitter.com/ttpVC0uM8d— World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 14, 2026