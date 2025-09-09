English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'धोनीमुळे मी गिरगिट झालो होतो...', दिनेश कार्तिक माही बद्दल असं का म्हणाला?

Dinesh Karthik Statement on MS Dhoni: माजी भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाज दिनेश कार्तिकने एमएस धोनीबद्दल एक मोठी गोष्टी सांगितली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 9, 2025, 01:09 PM IST
Dinesh Karthik Statement on MS Dhoni: भारतीय संघाचा माजी विकेटकीपर-फलंदाज दिनेश कार्तिक याने माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. कार्तिकने सांगितलं की, धोनी संघात आल्यानंतर त्याला सतत आपला खेळ बदलावा लागला. वेगवेगळ्या भूमिका स्वीकारत तो संघात परत येण्याचा प्रयत्न करत राहिला. कार्तिकने कबुल केलं की, धोनी आल्यावर त्याचं स्थान जवळजवळ संपलं होतं. त्याचा डेब्यू धोनीच्या आधी झाला असला, तरी धोनीने येताच विकेटकीपर म्हणून स्वतःचं वर्चस्व निर्माण केलं. पुढे तो संघाचा कर्णधार बनला आणि भारताला तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकून दिल्या.

धोनीच्या कार्याबद्दल चर्चा

कार्तिकने सांगितलं की, "केनियाविरुद्धच्या ए टीम मालिकेत धोनीची बॅटिंग पाहून सर्वजण थक्क झाले होते. त्याने ज्या ताकदीने चेंडू सीमारेषेपलीकडे पाठवले ते पूर्वी कुणी पाहिले नव्हते. काही जण तर त्याची तुलना गॅरी सोबर्सशी करत होते."

"गिरगिट व्हावं लागलं"- दिनेश

धोनीमुळे संघात परतण्यासाठी कार्तिकला स्वतःला बदलावं लागलं. तो म्हणाला, "मी गिरगिटासारखा वागत होतो. जेव्हा ओपनिंगची जागा रिकामी असे, तेव्हा मी राज्य क्रिकेटमध्ये ओपनिंग करण्याची विनंती करायचो. मिडल ऑर्डरमध्ये संधी असेल तर तिथे खेळण्याचा प्रयत्न करायचो  म्हणजे कुठल्याही स्थानावर खेळत संघात परतण्यासाठी मी सतत झगडत होतो."

स्वतःवर खूप दबाव आणला- दिनेश 

कार्तिकच्या मते, या सगळ्या प्रक्रियेमुळे त्याने स्वतःवर खूप दबाव आणला. त्याने स्पष्ट केलं की, "धोनी आल्यावर हे निश्चित झालं होतं की विकेटकीपिंगची जागा कायमची त्याची आहे. त्यामुळे मला केवळ बॅटिंगवर लक्ष केंद्रित करावं लागलं आणि विविध भूमिकांमध्ये स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी झगडावं लागलं."

थोडक्यात, दिनेश कार्तिकने मान्य केलं की धोनीच्या आगमनानंतर भारतीय संघातील त्याचा प्रवास अधिक कठीण झाला आणि त्याला वारंवार रंग बदलून (गिरगिटासारखं) स्वतःला जुळवून घ्यावं लागलं.

FAQ

प्रश्न 1: दिनेश कार्तिक यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण कधी केले?

उत्तर: त्याने 2004 साली इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्स मैदानावर टेस्ट पदार्पण केले, तर त्याआधीच 2004 मध्ये वनडे पदार्पण केले होते.

प्रश्न 2: आयपीएलमध्ये दिनेश कार्तिक कोणत्या संघांसाठी खेळला आहे?

उत्तर: आयपीएलमध्ये त्यांनी दिल्ली डेअरडेव्हिल्स, किंग्ज इलेव्हन पंजाब, मुंबई इंडियन्स, गुजरात लायन्स, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या संघांसाठी खेळले आहे.

प्रश्न 3: दिनेश कार्तिक यांची सर्वात लक्षवेधी खेळी कोणती मानली जाते?

उत्तर: २०१८ च्या निदाहास ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात बांगलादेशविरुद्ध खेळलेली त्यांची विजयी आणि तुफानी खेळी सर्वाधिक प्रसिद्ध आहे. त्यांनी केवळ ८ चेंडूत २९ धावा करून भारताला किताब मिळवून दिला.

प्रश्न 4: एम. एस. धोनीमुळे दिनेश कार्तिक यांच्या कारकिर्दीवर काय परिणाम झाला?

उत्तर: विकेटकीपर म्हणून धोनी संघात स्थिरावल्यानंतर दिनेश कार्तिक यांना संघात जागा मिळवणे अवघड झाले. त्यामुळे त्यांनी विविध भूमिकांमध्ये स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Dinesh KarthikAsia Cup 2025Indian cricket teamMS Dhoni

