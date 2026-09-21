/रोहित नाही तर बुमराह आणि ऋतुराजमुळे BCCI आणि अजित आगरकरमध्ये झालेला वाद, नेमकं काय घडलेलं?

BCCI VS Ajit Agarkar : भारतीय पुरुष संघाचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांच्याबाबत नवनवीन खुलासे समोर आले आहेत. रोहित शर्माच्या बाबतीत बीसीसीआयच्या टॉप अधिकारी आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण सोबत झालेल्या मतभेदानंतर चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर हे या पदावरून बाजूला होणार असं बोललं जातं आहे. पण मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलेल्या माहितीनुसार अजित आगरकर आणि बीसीसीआय यांच्यात वादाची सुरुवात ही जसप्रीत बुमराहला घेऊन झाली होती. अजित आगरकर 2023 मध्ये चीफ सिलेक्टर बनले होते तेव्हा पासून बीसीसीआय अधिकाऱ्यांशी त्यांचे संबंध खराब होऊ लागले.
अजित आगरकर 2023 मध्ये चीफ सिलेक्टर झाल्यावर दुसऱ्या मिटिंगमध्ये सामील झालेले तेव्हापासूनच वादाला सुरुवात झालेली. ऋतुराज गायकवाड आणि जसप्रीत बुमराह यांना कर्णधारपद सोपवण्यावरून अजित आगरकर आणि बीसीसीआयचे पदाधिकारी समोरासमोर आले होते.
वर्ष 2023 मध्ये जेव्हा ऑगस्ट महिन्यात भारतीय संघ आयर्लंड दौरा करणार होता. तर त्याच्या पुढील महिन्यात आशिया कप होणार होता. अशातच आगरकरांना हवं होतं की ऋतुराज गायकवाड हा कर्णधार व्हावा, पण बीसीसीआय यानिर्णयाशी सहमत नव्हती. कर्णधार म्हणून बोर्डाला जसप्रीत बुमराह योग्य वाटत होता आणि हवा होता. मात्र बुमराह हा दुखापतीमुळे तब्बल एका वर्ष बाहेर राहून पुन्हा टीम इंडियात पदार्पण करत होता.
अजित आगरकर यांचा तर्क होता की बुमराहवर लगेचच अतिरिक्त दबाव टाकला नाही पाहिजे. ज्यामुळे त्याच्या वर्क लोडवर परिणाम होईल. बीसीसीआयने अजित आगरकर यांच्या विचारांना बाजूला करून जसप्रीत बुमराहकडे कर्णधारपद सोपवलं. बोर्डाने सांगितले की खुद्द बुमराहचं कर्णधारपद स्वीकारण्यास उत्सुक होता त्यामुळे त्याची या पदावर नियुक्ती केली जाईल. भारताने आयर्लंडविरुद्धची तीन सामन्यांची टी20 सीरिज 2-0 अशी जिंकली. सीरिजचा शेवटचा सामना पावसामुळे रद्द झाला.
अजित आगरकर यांचा चीफ सिलेक्टर पदाचा कार्यकाळ हा ऑक्टोबर महिन्यात संपतोय. काही महिन्यांपूर्वी अजित आगरकरांचा कार्यकाळ हा वाढवला जाणार अशी चर्चा होती, मात्र तसं होणार नाही हे आता जवळपास निश्चित झालं आहे. 'द टेलिग्राफ'च्या वृत्तानुसार, आगरकर यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या बाजूने बोर्ड तयार नाही. अद्याप बीसीसीआयने अजित आगरकरांचा कार्यकाळ वाढवण्याबाबत कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.