English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'DM मध्ये हनिमून साजरा करत असेल तर...' चहलच्या कथित गर्लफ्रेंडची स्मृती-पलाशच्या प्रकरणात एन्ट्री, असं काय बोलून गेली?

'पुरुष कायमच सिंगल असतात...असं म्हणत आरजे महवशने स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलच्या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 27, 2025, 06:06 PM IST
'DM मध्ये हनिमून साजरा करत असेल तर...' चहलच्या कथित गर्लफ्रेंडची स्मृती-पलाशच्या प्रकरणात एन्ट्री, असं काय बोलून गेली?

पलाश मुच्छलचे चॅट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. स्मृतीने तिच्या संगीतकार प्रियकराचा विश्वासघात केल्याच कळल्यानंतर तिने त्याच्याशी लग्न तोडले. मात्र सत्य अद्याप कोणालाही माहिती नसले तरी युजवेंद्र चहलची प्रेयसी आरजे महवश आता वादात उतरली आहे. तिने एक पोस्ट शेअर केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारताची स्टार क्रिकेटपटू स्मृती मानधनाने 23 नोव्हेंबर रोजी तिचे लग्न पुढे ढकलले. लग्नाच्या दिवशी स्मृतीच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आला, ज्यामुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आले. स्मृती मानधनाने तिचे लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा कोणालाही कल्पना नव्हती की आत काय चालले आहे.

या दरम्यान पलाश मुच्छल गप्पा सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. स्मृतीने तिच्या संगीतकार प्रियकराचा विश्वासघात कळल्यानंतर त्याच्याशी लग्न तोडले. सत्य कोणालाही माहिती नसले तरी, युजवेंद्र चहलची कथित प्रेयसी आरजे महवश आता वादात उतरली आहे.

आरजे महवशने पलाश मुच्छलवर केली टिका 

भारतीय संघाचा स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहलची कथित प्रेयसी आरजे महवशने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तिने संपूर्ण पुरुष समुदायावर विनोदी टीका केली आहे. महवश म्हणतो, "जर माझा होणारा नवरा कोणत्याही मुलीला मेसेज करेल तर मी त्याचे स्क्रीनशॉट व्हायरल करेन."

आरजे महवशने व्हिडिओमध्ये काय म्हटले?

व्हिडिओमध्ये आरजे महवश म्हणाला, "पुरुष कायमच सिंगल असतात. तुम्ही जेव्हाही विचाराल तेव्हा ते सिंगल असतात. बघा, मला माहित नाही की काय खरे आहे की खोटे, पण माझ्या लग्नात, मी माझ्या वराला एक आठवडा आधीच ऑनलाइन लाँच करत आहे. आणि माझा मुलगा त्याच्या लग्नाच्या रात्रीसाठी ज्याला डीएम करत असेल, मुलींनो, कृपया मला येऊन सांगा. 'आता मी लग्न करत आहे, मी त्याला कसा शोधेन? मला त्याच्यावर विश्वास ठेवायला हवा.' नाही! मी या जगात कोणावरही विश्वास ठेवत नाही. आता, मी कोणालाही असे म्हणू शकत नाही की हा माणूस कोणासाठीही काहीही करू शकत नाही. कोणीही काहीही करू शकते. तुम्ही त्याचे स्क्रीनशॉट सार्वजनिक करू शकता किंवा ते मला खाजगीरित्या पाठवू शकता. मी ते सार्वजनिक करेन, आणि कदाचित मी ते सार्वजनिकही करणार नाही. मला फक्त शांतपणे निघून जायचे आहे. मला मदत करा मित्रा!"

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahvash (@rj.mahvash)

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार फलंदाज स्मृती मानधना आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांचे लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होते, परंतु स्मृतीच्या वडिलांच्या रुग्णालयात दाखल झाल्यामुळे लग्न अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्याची बातमी आली. सर्व काही ठीक वाटत होते, परंतु स्मृतीने पलाशसोबतच्या तिच्या लग्नाशी संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट केल्यावर परिस्थिती बदलली.

पलाशचे प्रेमसंबंध आहेत का?

दरम्यान, सोशल मीडियावर चॅटचे स्क्रीनशॉट व्हायरल झाले, ज्यामध्ये पलाश एका कोरिओग्राफरसोबत फ्लर्टिंग मेसेजची देवाणघेवाण करत असल्याचे दाखवले गेले. पलाशची पार्श्वगायिका बहीण, पलक, हिने एक छोटीशी पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामध्ये वधूच्या वडिलांच्या प्रकृतीमुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आल्याच्या अटकळांना शमवण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्मृती किंवा पलाश या दोघांनीही अद्याप यावर भाष्य केलेले नाही.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Palaash muchhalSmriti Mandhanapalaash smriti wedding postponedwhy palaash smriti wedding postponedpalaash muchhal cheating scandal

इतर बातम्या

'दे दे प्यार दे 2'ने गाठला 100 कोटींचा आकडा, मात्...

मनोरंजन