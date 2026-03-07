English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Explainer : T20 वर्ल्ड कपसाठी सेलिब्रिटींनाही तिकीट खरेदी करावी लागतात का?

Explainer : क्रिकेटची मॅच असली की स्टेडियमवर तुम्हाला अनेक सेलिब्रिटी दिसतात. सर्वसामान्यसारखं सेलिब्रिटींनाही क्रिकेटचा सामना पाहण्यासाठी तिकीट खरेदी करावी लागतात का, असा प्रश्न तुम्हाला पडला का?

नेहा चौधरी | Updated: Mar 7, 2026, 03:47 PM IST
Explainer : टी 20 वर्ल्डकपचा दुसरी सेमी फायनल ही मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झाली. भारताने इंग्लंडला 7 रन्सने हरवला. टीम इंडियाला पाठिंबा आणि मॅचचा थरार अनुभवण्यासाठी अनेक सेलिब्रिटी आले होते. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अनिकल आणि वरुण धवन यांनी या मॅचचा आनंद लुटला. दुसरीकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असल्याने आमदारांनी विधानसभेत भारत - इंग्लंड मॅचचे तिकीट मिळत नाही, म्हणून गोंधळ केला. वानखेडेवर सामना पाहण्यासाठी सर्वसामान्यांना हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. पण तुम्हाला कधी असा प्रश्न पडलाय का? की स्टार्सनादेखील मॅच पाहण्यासाठी तिकीट खरेदी करावे लागतात का?

सेलिब्रिटींनाही तिकीट खरेदी करावी लागतात का? 

टी 20 वर्ल्डकपचा अंतिम सामना हा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड 8 मार्च रविवारी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. इथेदेखील अनेक सेलिब्रिटी दिसण्याची शक्यता आहे. अंतिम सामना भारतात होणार असल्याने टीम इंडियाला पाठिंबा देण्यासाठी भारतीय मोठ्या संख्येने जाणार आहे. यासाठी तिकीट विक्री सुरु झाली आहे. हा सामना पाहण्यासाठी सेलिब्रिटींना तिकीट खरेदी करावी लागणार का? तर या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की, मॅच पाहण्यासाठी उपस्थितीत राहणे ही आवड नाही तर, त्यामागे आयोजकांसाठी एक प्रमुख मार्केटिंगचा भाग असतो. म्हणूनच बहुतेक मोठ्या स्टार्सना आमंत्रित करण्यात येते, त्यांना तिकिटे खरेदी करण्याची गरज नसते.

 

हेसुद्ध वाचा - 'न्यूझीलंडने T20 World Cup फायनल जिंकली नाही तर...'; दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूने दिली उघडपणे धमकी, 'तुम्हाला यापुढे...'

 

कोण देतात आमंत्रण?

मॅच पाहण्यासाठी प्रायोजक किंवा क्रिकेट बोर्ड (जसे की बीसीसीआय) सेलिब्रिटींना आमंत्रित देतात. आमंत्रित सेलिब्रिटी बहुतेकदा "प्रेसिडेंट्स बॉक्स" किंवा "कॉर्पोरेट बॉक्स" मध्ये बसतात, जिथे खाण्यापिण्यापासून ते गोपनीयतेपर्यंत सर्व गोष्टींची व्यवस्था या सेलिब्रिटींसाठी करण्यात येते. 

सेलिब्रिटी करतात प्रमोशन!

मॅच पाहण्यासाठी आलेले सेलिब्रिटी हे एखाद्या आगामी चित्रपटाचे प्रमोशन करण्यासाठी येतात. तर काही सेलिब्रिटी एखाद्या ब्रँडची जाहिरात करत असेल आणि तो ब्रँड एखाद्या सामन्याचे प्रायोजकत्व करत असेल, तर त्या सेलिब्रिटीने सामन्यात त्या ब्रँडचे प्रतिनिधित्व करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, भारत विरुद्ध इंग्लंड टी20 विश्वचषक उपांत्य सामन्यादरम्यान रणवीर, रिया आणि आलिया यांनी प्रायोजित टी-शर्ट घालून प्रमोशन करण्यासाठी आले होते.

 

हेसुद्धा वाचा - IND vs NZ Playing 11 : अभिषेक शर्मा बाहेर, कुलदीपला संधी?; फायनलसाठी सूर्याने न्यूझीलंडविरोधात रचला 'चक्रव्यूह'

 

सेलिब्रिटीला आमंत्रण मिळाले नसेल तर..?

जर एखाद्या सेलिब्रिटीला मॅच पाहायची असेल आणि त्याला आमंत्रण मिळाले नसेल, तर ते स्वतः तिकिटे बुक करत नाहीत. त्यांचे व्यवस्थापक थेट क्रिकेट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधता आणि पासची व्यवस्था करण्यात येते.

याचा अर्थ सर्वसामान्यांसारख मॅच पाहण्यासाठी कोणत्याही सेलिब्रिटीला तिकीट खरेदी करण्याची गरज नाही. बीसीसीआय त्यांना जनतेचे लक्ष वेधण्यासाठी आमंत्रित करते आणि ब्रँड लाखो प्रेक्षकांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यांच्या ब्रँडचा प्रचार करण्यासाठी सेलिब्रिटींना सामन्यांसाठी आमंत्रित करतात.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

