Explainer : T20 वर्ल्ड कपसाठी सेलिब्रिटींनाही तिकीट खरेदी करावी लागतात का?

Explainer : टी 20 वर्ल्डकपचा दुसरी सेमी फायनल ही मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झाली. भारताने इंग्लंडला 7 रन्सने हरवला. टीम इंडियाला पाठिंबा आणि मॅचचा थरार अनुभवण्यासाठी अनेक सेलिब्रिटी आले होते. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अनिकल आणि वरुण धवन यांनी या मॅचचा आनंद लुटला. दुसरीकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असल्याने आमदारांनी विधानसभेत भारत - इंग्लंड मॅचचे तिकीट मिळत नाही, म्हणून गोंधळ केला. वानखेडेवर सामना पाहण्यासाठी सर्वसामान्यांना हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. पण तुम्हाला कधी असा प्रश्न पडलाय का? की स्टार्सनादेखील मॅच पाहण्यासाठी तिकीट खरेदी करावे लागतात का?
टी 20 वर्ल्डकपचा अंतिम सामना हा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड 8 मार्च रविवारी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. इथेदेखील अनेक सेलिब्रिटी दिसण्याची शक्यता आहे. अंतिम सामना भारतात होणार असल्याने टीम इंडियाला पाठिंबा देण्यासाठी भारतीय मोठ्या संख्येने जाणार आहे. यासाठी तिकीट विक्री सुरु झाली आहे. हा सामना पाहण्यासाठी सेलिब्रिटींना तिकीट खरेदी करावी लागणार का? तर या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की, मॅच पाहण्यासाठी उपस्थितीत राहणे ही आवड नाही तर, त्यामागे आयोजकांसाठी एक प्रमुख मार्केटिंगचा भाग असतो. म्हणूनच बहुतेक मोठ्या स्टार्सना आमंत्रित करण्यात येते, त्यांना तिकिटे खरेदी करण्याची गरज नसते.
मॅच पाहण्यासाठी प्रायोजक किंवा क्रिकेट बोर्ड (जसे की बीसीसीआय) सेलिब्रिटींना आमंत्रित देतात. आमंत्रित सेलिब्रिटी बहुतेकदा "प्रेसिडेंट्स बॉक्स" किंवा "कॉर्पोरेट बॉक्स" मध्ये बसतात, जिथे खाण्यापिण्यापासून ते गोपनीयतेपर्यंत सर्व गोष्टींची व्यवस्था या सेलिब्रिटींसाठी करण्यात येते.
मॅच पाहण्यासाठी आलेले सेलिब्रिटी हे एखाद्या आगामी चित्रपटाचे प्रमोशन करण्यासाठी येतात. तर काही सेलिब्रिटी एखाद्या ब्रँडची जाहिरात करत असेल आणि तो ब्रँड एखाद्या सामन्याचे प्रायोजकत्व करत असेल, तर त्या सेलिब्रिटीने सामन्यात त्या ब्रँडचे प्रतिनिधित्व करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, भारत विरुद्ध इंग्लंड टी20 विश्वचषक उपांत्य सामन्यादरम्यान रणवीर, रिया आणि आलिया यांनी प्रायोजित टी-शर्ट घालून प्रमोशन करण्यासाठी आले होते.
जर एखाद्या सेलिब्रिटीला मॅच पाहायची असेल आणि त्याला आमंत्रण मिळाले नसेल, तर ते स्वतः तिकिटे बुक करत नाहीत. त्यांचे व्यवस्थापक थेट क्रिकेट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधता आणि पासची व्यवस्था करण्यात येते.
याचा अर्थ सर्वसामान्यांसारख मॅच पाहण्यासाठी कोणत्याही सेलिब्रिटीला तिकीट खरेदी करण्याची गरज नाही. बीसीसीआय त्यांना जनतेचे लक्ष वेधण्यासाठी आमंत्रित करते आणि ब्रँड लाखो प्रेक्षकांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यांच्या ब्रँडचा प्रचार करण्यासाठी सेलिब्रिटींना सामन्यांसाठी आमंत्रित करतात.