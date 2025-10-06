आता भारत VS पाकीस्तान मॅच होणार नाही? आशिया कप कॉंट्रोव्हर्सीनंतर ICC कडे दिग्गजाने केली मागणी

IND VS PAK : आशिया कपमध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात तीन सामने खेळवण्यात आले, या सर्व सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) पाकिस्तानचा पराभव केला. मात्र पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध कमालीचे ताणले गेल्याने याचा परिणाम भारत - पाक सामन्यावर सुद्धा पाहायला मिळाला. टीम इंडियाचे पाकिस्तान खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन न करणं, त्यानंतर स्पर्धा जिंकल्यावर टीम इंडियाने एसीसी अध्यक्ष मोहसीन नक्वीकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार देणं, परिणामी नक्वीने टीम इंडियाला विजेतेपदाची ट्रॉफी न देणं इत्यादी अनेक कॉंट्रोव्हर्सीमुळे जगभरात याची चर्चा झाली.
सदर घटनांमुळे इंग्लंड क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि कॉमेंटेटर मायकल अथर्टनने जय शाहच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून एक मोठी मागणी केली. त्याने मागणी केली की, आयसीसी स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होऊ नये. दोन्ही संघांमध्ये किमान लीग स्टेजमधील सामने होऊ नये अशी मागणी अथर्टनने केली. पुढील फेरीत त्यांचा एकमेकांशी सामना झाला तर ठीक आहे. त्यांनी आयसीसीला पुढील स्पर्धांच्या शेड्युल संदर्भात असा विचार करण्याचा सल्ला दिला.
'द टाइम्स' साठी लिहिलेल्या कॉलममध्ये मायकल अथर्टनने लिहिले की, आयसीसी स्पर्धांच्या आयोजनात भारत - पाकिस्तान यांच्यातील सामने वेळापत्रकबद्ध करण्यामागे आर्थिक आणि राजनैतिक कारणे असू शकतात, परंतु दोन्ही देशांमधील बिघडलेल्या संबंधांमुळे, आता हे सामने थांबवण्याची वेळ आलीये. या सामन्यामुळे आयसीसीचे प्रसारण हक्क इतके महागडे झाले आहेत, 2023-27 या कालावधीसाठी हे सुमारे 3 अब्ज डॉलर्सचे आहे, असे आथर्टन यांचे मत आहे.
14 सप्टेंबर पासून 5 ऑक्टोबर पर्यंत सलग 4 रविवारी भारत - पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळवला जात आहे. 14 सप्टेंबर, 21 सप्टेंबर, आणि 28 सप्टेंबर रोजी भारत - पाकिस्तान यांच्यात आशिया कप 2025 मधील ग्रुप स्टेज, सुपर 4 आणि फायनल सामना खेळवला गेला. तर 5 ऑक्टोबर रोजी आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 मध्ये भारत - पाकिस्तान सामना खेळवला गेला. यात टीम इंडियाच्या महिला आणि पुरुष दोन्ही संघांकडून पाकिस्तानचा पराभव झाला.
आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात किती सामने झाले आणि त्यांचा निकाल काय होता?
आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तीन सामने खेळवण्यात आले, आणि या सर्व सामन्यांमध्ये टीम इंडियाने पाकिस्तानचा पराभव केला.
मायकल अथर्टन कोण आहे आणि त्याने काय मागणी केली आहे?
मायकल अथर्टन हा इंग्लंड क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि कॉमेंटेटर आहे. जय शाहच्या नेतृत्वाखालील आयसीसीकडे त्याने मागणी केली की, आयसीसी स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होऊ नये. विशेषतः लीग स्टेजमधील सामने टाळावेत, आणि फक्त पुढील फेरीत (जसे की सेमीफायनल किंवा फायनल) एकमेकांशी सामना होऊ शकतो.
अथर्टनच्या मागणीमुळे काय परिणाम होऊ शकतो?
अथर्टनच्या मागणीमुळे आयसीसीला पुढील स्पर्धा (जसे की वर्ल्ड कप) च्या शेड्युलमध्ये बदल करावे लागू शकतात. लीग स्टेज टाळून फक्त नॉकआऊट स्टेजमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना होऊ शकतो, ज्यामुळे राजकीय वाद कमी होण्यास मदत होईल.