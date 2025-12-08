...तर त्या खेळाडूंवर एक सेकंदही वाया घालवू नका; संतापलेल्या गावसकरांचा सल्ला! 'राष्ट्रीय संघात...'

Sunil Gavaskar Angry: इंडियन प्रिमिअल लीग ही जगातील सर्वोत्तम क्रिकेट स्पर्धांपैकी एक मानली जाते. मात्र या स्पर्धेसंदर्भात दर पर्वाला परदेशी खेळाडूंवरुन वाद होताना दिसतो. अनेकदा हे खेळाडू लिलावामध्ये सहभागी होतात आणि शेवटच्या क्षणी नाव काढून घेतात किंवा काही सामने खेळून स्पर्धेतून बाहेर पडतात. असं अनेकदा झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. यावरुनच आता माजी क्रिकेपटू सुनील गावसकर चांगलेच संतापले आहेत.
"आयपीएल ही सर्वोत्तम स्पर्धा आहे. या स्पर्धेला हलक्यात घेणाऱ्यांना स्पर्धेत स्थान असता कामा नये. जर एखादा खेळाडू आयपीएल स्पर्धेबद्दल सन्मान दाखवत नसेल तर त्याच्यावर एका सेकंदांसाठीही लिलावामध्ये वेळ घालवता कामा नये. अशा खेळाडूंवर लिलावात एक सेकंदही वाया घालवता कामा नये," असं सुनील गावसकरांनी म्हटलं आहे. इंडियन प्रिमिअर लीगच्या संपूर्ण पर्वाऐवजी केवळ मर्यादित सामन्यांसाठी किंवा मर्यादित आठवड्यांसाठी स्वत:ला उपलब्ध असल्याचं सांगण्याऱ्या परदेशी खेळाडूंवर गावसकर संतापलेत. 'मिड-डे'मध्ये लिहिलेल्या लेखामध्ये गावसकरांनी अगदी कठोर शब्दांमध्ये आपली भूमिका मांडली आहे.
"काही खेळाडू मर्यादित काळासाठी स्वत:ला या स्पर्धेमध्ये उपलब्ध असल्याचं जाहीर करतात. अगदी स्पष्ट सांगायचं झालं तर एखादा खेळाडू आयपीएलचा सन्मान राखत नसेल आणि स्वत:ला संपूर्ण पर्वासाठी उपलब्ध करुन देत नसेल तर त्याचा लिलावात समावेशच करु नये," असं गावसकर यांनी लिहिलं आहे. "राष्ट्रीय संघात खेळण्याच्या कारणाव्यतिरिक्त इतर कोणतीही गोष्ट अशा खेळाडूंना अधिक महत्त्वाची वाटत असेल तर लिलावामध्ये त्यांच्यावर एक सेकंदाचाही वेळ वाया घालवता कामा नये. त्या खेळाडूचा स्पर्धेसाठी अजिबात विचार करता कामा नये," असं गावसकरांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं.
आयपीएलमध्ये मर्यादित काळासाठी खेळाडू उपलब्ध राहण्याचा मुद्दा सध्या ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर फलंदाज जोश इंगलिसमुळे चर्चेत आला आहे. त्याने 2026 च्या आयपीएलमध्ये मर्यादित काळासाठी आपण उपलब्ध असून असं सांगितलं आहे. जोशला लग्न करायचं असल्याने त्याला पूर्ण हंगाम खेळता येणार नाही. 2025 च्या पर्वात तो पंजाबच्या संघाकडून खेळला होता. जोशला पंजाबने करारमुक्त केलं आहे. जोश इंगलिस उपलब्ध नसल्यानेच त्याला करारमुक्त केल्याचं पंजाबचा प्रशिक्षक रिकी पॉण्टींगने स्पष्ट केलेलं. आता जोशवर लिलावामध्ये कोण बोली लावतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्याची बेस प्राइज 2 कोटी रुपये आहे.
जोशबरोबरच इतर चार खेळाडूंनी मर्यादित काळासाठीच आपण आयपीएलसाठी उपलब्ध असू असं सांगितलं आहे. यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचा एश्टन एगर, विल्यम सदरलँडबरोबरच न्यूझीलंडचा अॅडम मिल्ने आणि दक्षिण आफ्रिकेचा राइली रोसो यांचा समावेश आहे. आयपीएलसाठी पहिला लिलाव 16 डिसेंबर रोजी आबू-धाबीमध्ये होणार आहे. 2003 मध्ये दुबई आणि 2024 मध्ये जेद्दानंतर यंदा सलग तिसऱ्यांदा परदेशात लिलाव होणार आहे.