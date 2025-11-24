वडिलांना हार्ट अटॅक आल्याने स्मृती मंधानाचा लग्न सोहळा पुढे ढकलला; डॉक्टरांनी नेमकं काय सांगितलं?

Smriti Mandhana wedding: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांचा विवाह सोहळा काल (23 नोव्हेंबर 2025) थाटामाटत सांगलीमध्ये होणार होता. मात्र यादरम्यान स्मृती मंधानाच्या वडिलांना हार्टअटॅक आल्याची दुर्दैवी घटना घडली. त्यामुळे आता त्यांच्यावर उपचार सुरु असल्याची माहिती समोर येत आहे. जाणून घ्या, डॉक्टर काय म्हणाले?
लग्न स्थळावर नक्की काय घडलं?
स्मृती आणि पलाशच्या लग्नाच्या विधी थाटामाटात पार पडत होत्या. स्मृतीचे वडिल श्रीनिवास मंधाना यांनी ‘कुड़माई’ या गाण्यावर परफॉर्मन्स केला ज्यात ते आपल्या मुलीच्या डोक्यावर मायेचा हात फिरवताना दिसले. सगळीकडे आनंदीआनंद होता. हे क्षण पाहताना त्यांच्या चेहऱ्यावरचं समाधान अगदी स्पष्ट दिसतं. अशा आनंदात असलेल्या व्यक्तीची क्षणात तब्येत बिघडली, याची कल्पनाही कुणाला आली नसावी. पण श्रीनिवास यांना छातीत वेदना होऊ लागल्या आणि तातडीने रुग्नालयात हालवण्यात आले.
काय म्हणाले डॉक्टर?
स्मृतीचे वडील श्रीनिवास मंधाना यांच्या तब्येतीबाबत हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. नमन शाह यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, “रात्री सुमारे 11.30 वाजता श्रीनिवास मानधना यांना डाव्या बाजूला तीव्र छातीत वेदना जाणवल्यानंतर हृदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणे दिसू लागली. त्यांना तत्काळ सांगलीतील सर्वहित हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटरमध्ये हलवण्यात आले. त्यांच्या कार्डियक एन्झाइम्समध्ये किंचित वाढ दिसून आली आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर सतत निरीक्षण ठेवणे गरजेचे आहे. आमचे कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. रोहन थानेदार यांनीही त्यांची तपासणी केली आहे. इकोकार्डिओग्राममध्ये कोणतीही गंभीर नवीन बाब आढळलेली नाही.”
डॉ. शाह पुढे म्हणाले, “त्यांना सतत ECG मॉनिटरिंगची आवश्यकता आहे आणि गरज पडल्यास एंजिओग्राफी करावी लागू शकते. त्यांचा रक्तदाब सध्या थोडा वाढलेला आहे, त्यामुळे सतत नजर ठेवणे गरजेचे आहे. हे शारीरिक किंवा मानसिक ताणामुळे झाले असण्याची शक्यता आहे. लग्नसमारंभाची तयारी, धावपळ आणि शुभकार्यातील प्रचंड ताण याचाही त्यावर परिणाम झाला असू शकतो.”
...मग पलाश आणि स्मृतीचं लग्न कधी?
श्रीनिवास मानधना यांची तब्येत लवकरच स्थिरावणार असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं असून त्यांची तब्येत बरी होईपर्यंत लग्न पुढे ढकलण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता लग्नसोहळ्यासाठी आलेल्या पाहुण्यांनाही परत पाठवण्यात आलं आहे. लग्न सोहळ्यासाठी खेळ व विविध क्षेत्रातल्या दिगज्यांची उपस्थिती लागणार होती मात्र सगळाच कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे. तसेच लग्न स्थळाच्या ठिकाणी डेकोरेशन काढण्याचे काम सुरु आहे.