/मृतांच्या गुप्तांगाबद्दल घाणेरडी विधानं करणारी डॉ. सेजल पवार भारतीय क्रिकेटरची Ex गर्लफ्रेंड? Chat Screenshot ने खळबळ

Sejal Pawar Dated Indian Cricketers: सोशल मिडिया इन्फ्युएन्सर आणि पेशाने डॉक्टर असलेली सेजल पवार वादात सापडली आहे. प्रणित मोरेच्या शोमध्ये काही आठवड्यांपूर्वी केलेलं विधान सेजला भोवलं आहे. प्रणितसहीत सेजलविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई सायबर सेल पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला असून तिला चौकशीसाठी हजर राहण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. रुग्णालयात आलेल्या मृतदेहांच्या लिंगांच्या आकारावरुन आम्ही मस्करी करायचो, असं विधान तिने प्रणित मोरेच्या स्टॅण्डअप कॉमेडी शोदरम्यान केलं होतं. मात्र आता सेजलचे इतर पराक्रमही समोर येत आहेत. सेजलचे प्रसिद्ध क्रिकेटपटूसोबत प्रेमसंबंध असल्याचा दावा करणारे काही स्क्रीनशॉर्ट व्हायरल झालेत.
एक्स आणि रेडइटसारख्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर सेजल पवारच्या कथित चॅट बॉक्समधील मेसेजचे स्क्रीनशॉर्ट व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये सेजलची कथित रिलेशनशीप आणि खासगी आयुष्यासंदर्भात भाष्य करण्यात आलं आहे. याच संवादादरम्यान सेजलचे पृथ्वी शॉ आणि आयुष बदोनीसोबत प्रेमसंबंध होते असाही दावा केला जातोय. सोशल मीडियावरील या दाव्यांनुसार सेजलचे अनेकांसोबत प्रेमसंबंध होते.
एकीने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये सेजल ज्या ठिकाणी काम करते तेथील कॉलेजमध्ये आपली मैत्रिण शिकते असं म्हटलं आहे. "माझी मैत्रीण केईएममध्ये शिकते. त्यांच्या जीसीमध्ये हे चॅट्स व्हायरल झाले होते. तिने अनेक मुलांना फसवलं आहे. तिने अनेकांचा टिश्यू पेपरसारखा वापर केला आहे," असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र हे स्क्रीनशॉट आणि त्यामधील दाव्यांची सत्यता पडताळून पाहण्यात आलेली नाही. या स्क्रीनशॉटमध्ये करण्यात आलेले दावे आणि त्यांचा संबंध सेजल आणि क्रिकेटपटूंशी थेट जोडता येणार नाही असं अनेकांनी म्हटलं आहे. मात्र यावर पृथ्वी शॉ किंवा बदोनी या दोघांपैकी कोणीही सार्वजनिक माध्यमांवर व्यक्त झालेलं नाही.
Sejal Pawar is sîck.she is suited for only one specific job.And thats certainly cannot be a doctor.— Indic Matrix (@IndicMatrix) June 11, 2026
>She is involved in sɛxual relationships with 2-3 cricketers,many professor, and several other men and old man.
>She can do anything with anyone to become famous.
>She is friends… https://t.co/c2hehtawMC pic.twitter.com/WssgqDmnGl
स्टँडअप कॉमेडियन प्रणित मोरेबरोबरच '370 रुपयांची बिर्याणी खाऊ घातली तर वसूल करणारच ना' असं म्हणत महिलांसंदर्भात आक्षेपार्ह विधानं करणारा हिमांशू जांगरा आणि काही आठवड्यांपूर्वीच्या प्रणितच्याच शोमध्ये मृतांबद्दल घाणेरडी विधानं करणाऱ्या डॉ. सेजल पवारसहीत इतरांविरोधात महाराष्ट्र सायबर विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे. सोशल मीडियावर कथित अश्लील आणि आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी नोडल सायबर पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आली आहे. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रणित मोरेच्या कार्यक्रमाशी संबंधित व्हिडिओ यूट्यूब, इन्स्टाग्रामसह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित झाल्याचा आरोप आहे. व्हायरल क्लिपमध्ये हिमांशू जांगराने डेटवर खर्च केलेल्या पैशांच्या बदल्यात शारीरिक जवळीक मिळण्याचा हक्क असल्याचे सूचित करणारे वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे या वक्तव्यांमुळे महिलांचा अवमान होत असून संमती आणि सन्मानासारख्या गंभीर मुद्द्यांची खिल्ली उडवल्याचा दावा महाराष्ट्र सायबरने केला आहे.
डॉ. सेजल पवारने मृत पुरुषांचे मृतदेह आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शवांबाबत आक्षेपार्ह व अवमानकारक टिप्पणी केल्याचाही आरोप आहे. संबंधित मजकूर प्रेक्षकसंख्या वाढवण्यासाठी, सोशल मीडिया एंगेजमेंट वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक लाभासाठी प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. या तिघांनाही चौकशीसाठी आणि जबाब नोंदवण्यासाठी महाराष्ट्र सायबरकडून समन्स बजावण्यात आले आहेत.