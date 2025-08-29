English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘आम्हाला फाशीवर का चढवता?...’, मोहम्मद शमीला हसीन जहाँशी लग्न केल्याचा पश्चात्ताप? खेळाडूने दिले उत्तर

Mohammed Shami on Marriage: भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे अनेकदा चर्चेत असतो. शमीने 2014 मध्ये हसीन जहाँशी लग्न केले होते, त्यानंतर चार वर्षे हे जोडपे वेगळे राहत आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 29, 2025, 10:52 AM IST
Does Mohammed Shami Regret His Marriage With Hasin Jahan? : भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्‍मद शमी हा खेळापेक्षा जास्त वेळा आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असतो. 2014 साली शमीने हसीन जहांसोबत लग्न केलं. पण अवघ्या चार वर्षांतच दोघांमध्ये मतभेद झाले आणि ते विभक्त राहू लागले. हसीन जहांने शमी व त्यांच्या कुटुंबावर शारीरिक आणि मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर तिने घरगुती हिंसा, मॅच फिक्सिंग आणि अनेक महिलांशी संबंध असल्यासारखे गंभीर आरोपही केले. मात्र शमीने सर्व आरोप फेटाळून लावले.

हसीन जहांचे सातत्याने हल्ले

हसीन जहां अनेकदा सोशल मीडियावरून शमीवर निशाणा साधत असते. तिने काही न्यूज चॅनेल्सवरही त्याच्यावर थेट आरोप केले. नुकत्याच केलेल्या एका पोस्टमध्ये तिने शमीला ‘औरतबाज’ म्हणत, तो गर्लफ्रेंड्सच्या मुलांना महागडी गिफ्ट्स देतो पण स्वतःच्या मुली आयराकडे दुर्लक्ष करतो, असा दावा केला.

काय म्हणाला शमी?

शमीने अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत या वादग्रस्त प्रश्नांवर प्रतिक्रिया दिली. हसीन जहांसोबतच्या लग्नाबाबत पश्चाताप आहे का, असं विचारल्यावर शमी म्हणाला “ते सगळं सोडा. मला कधीच भूतकाळाचा पश्चाताप होत नाही. जे झालं ते झालं. मी कोणालाही दोष देणार नाही,  स्वतःलाही नाही. माझं लक्ष फक्त क्रिकेटकडे आहे. मला या वादांची गरज नाही.”

‘आम्हाला फाशीवर का चढवता?’

शमी म्हणाला की, क्रिकेटर्सच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोट दाखवणं योग्य नाही. त्याने उदाहरण देत सांगितलं की शिखर धवन, युजवेंद्र चहल यांच्यासारख्या खेळाडूंनाही वैवाहिक आयुष्यात संकटं आली. यावर शमीचं उत्तर होतं की, “चौकशी करणं हे तुमचं काम आहे, पण आम्हालाच फाशीवर का चढवता? दुसऱ्या बाजूचाही विचार करा. मी क्रिकेटकडे पाहतो, वादांकडे नाही.”

क्रिकेटमध्ये पुनरागमन

दरम्यान, शमीने सध्या दिलीप ट्रॉफीमध्ये ईस्ट झोनकडून खेळत स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केले आहे. नॉर्थ झोनविरुद्धच्या सामन्यात त्याने १७ षटकांत ५५ धावा देऊन एक बळी घेतला. एप्रिल-मे महिन्यातील आयपीएलनंतर तो प्रथमच मैदानात उतरला. सनरायजर्स हैदराबादकडून खेळताना त्याचा हंगाम निराशाजनक ठरला होता. नऊ सामन्यांत केवळ सहा बळी मिळाले. यंदाच्या एशिया कपसाठी त्याला संघात स्थान मिळालेलं नाही.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

