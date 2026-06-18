देशाची लोकसंख्या महाराष्ट्राइतकीही नाही, पण फुटबॉल विश्वात 'या' संघाने थेट रोनाल्डोच्या टीमलाच हरवलं! घेतली ऐतिहासिक झेप

DR Congo score first ever FIFA World Cup goal: फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये पोर्तुगाल आणि काँगो (डीआर काँगो) (Portugal vs Congo DR) यांच्यातील लढत अनेक कारणांनी चर्चेत राहिली. एका बाजूला सहाव्या विश्वचषकात खेळणारा दिग्गज ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, तर दुसऱ्या बाजूला पहिल्यांदाच मोठ्या मंचावर स्वतःची छाप उमटवण्याच्या प्रयत्नात असलेला काँगोचा संघ. सामन्याच्या सुरुवातीलाच पोर्तुगालने आक्रमक खेळ करत सहाव्या मिनिटाला आघाडी घेतली. २१ वर्षीय जोआओ नेव्हेसने शानदार हेडरद्वारे संघाला 1-0 अशी बढत मिळवून दिली. मात्र, पहिल्या हाफमध्ये पोर्तुगालचा दबदबा दिसत असतानाही काँगोने हार मानली नाही.
भरपाई वेळेच्या अखेरच्या क्षणी काँगोने इतिहास रचला. योआने विसाने उंच उडी घेत प्रभावी हेडर मारत चेंडू थेट जाळ्यात धाडला आणि सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. हा केवळ बरोबरीचा गोल नव्हता, तर काँगोच्या फुटबॉल इतिहासातील एक सुवर्णक्षण ठरला.
विशेष म्हणजे, डीआर काँगोने यापूर्वी १९७४ मध्ये ‘झायर’ या नावाने विश्वचषकात पदार्पण केले होते. मात्र, त्यानंतर तब्बल ५२ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर संघाला विश्वचषक स्पर्धेत पहिला गोल करता आला. त्यामुळे योआने विसाचा हा गोल देशासाठी ऐतिहासिक ठरला आहे.
दरम्यान, संपूर्ण स्टेडियमचे लक्ष ख्रिस्तियानो रोनाल्डोकडे लागले होते. वयाच्या ४१ व्या वर्षीही तो विश्वचषकात खेळताना दिसत आहे. या सामन्याद्वारे त्याने आणखी एक विक्रम आपल्या नावावर केला. विश्वचषकाच्या इतिहासात गोलरक्षक वगळता सामना सुरू करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू म्हणून त्याची नोंद झाली.
लोकसंख्येच्या बाबतीत पाहिले तर डीआर काँगोची लोकसंख्या सुमारे ११.६ कोटी आहे. म्हणजेच महाराष्ट्राच्या अंदाजे १२.५ कोटी लोकसंख्येपेक्षाही कमी. तरीही फुटबॉलच्या जागतिक रंगमंचावर त्यांनी पोर्तुगालसारख्या बलाढ्य संघासमोर दमदार कामगिरी करत आपली ओळख अधोरेखित केली आहे.
काँगोचा हा ऐतिहासिक गोल केवळ एका सामन्याचा भाग नसून, मर्यादित संसाधनांमध्येही मोठी स्वप्ने पाहणाऱ्या आणि ती पूर्ण करण्यासाठी झटणाऱ्या देशाच्या जिद्दीचे प्रतीक ठरला आहे.