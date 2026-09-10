/13 वर्षानंतर पुन्हा चॅम्पियन बनला ईस्ट झोन! ईशान किशनच्या नेतृत्वात रचला इतिहास

Duleep Trophy 2026 Final : ईशान किशनच्या नेतृत्वात दुलीप ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये ईस्ट झोनने विजेतेपद पटकावले आहे. तर साऊथ झोनच्या विरुद्ध फायनल सामना हा ड्रॉ राहिला मात्र पहिल्या इनिंगमध्ये आघाडी घेतल्याच्या आधाराने ईस्ट झोनने बाजी मारली. 13 वर्षांनी ईस्ट झोनने दुलीप ट्रॉफीचे विजेतेपद नावावर केले. पाचव्या आणि अंतिम दिवशी सामना अनिर्णित घोषित होताच, ईस्ट झोनच्या खेळाडूंचा जल्लोष पाहण्यासारखा होता.
दुलीप ट्रॉफी 2026 मध्ये ईस्ट झोनला मिळालेल्या विजेतेपदाचा सर्वात मोठा नायक हा ईशान किशन ठरला. रेड बॉल क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणाऱ्या ईशान किशनने आपल्या फलंदाजीने जबरदस्त खेळी केली. त्याने साऊथ झोनला पूर्णपणे बाहेर केले. पॉकेट साइज डायनामाईट म्हणवल्या जाणाऱ्या ईशानने सामन्यात एकूण 350 धावा ठोकल्या. ज्यात पहिल्या इनिंगमध्ये त्याने द्विशतक झळकावलं, तर ईस्ट झोनच्या पहिल्या इनिंगमध्ये ईशानने 334 बॉलमध्ये 522 मिनिटं क्रीजवर राहून 270 धावा केल्या.
आकड्यांच्या खेळात साऊथ झोनची पहिली इनिंग 336 धावांवर आटोपली. ज्याच्या प्रतिउत्तरात ईस्ट झोनने पहिल्या इनिंगमध्ये 708 धावांचा मोठा स्कोअर उभा राहिला. पहिल्या डावातील 372 धावांची प्रचंड आघाडी 'ईस्ट झोन'च्या विजयासाठी निर्णायक ठरली. दुसऱ्या डावात 'ईस्ट झोन'ने 7 बाद 388 धावांवर आपला इनिंग घोषित करताच पंचांनी सामना संपल्याचा इशारा दिला आणि पहिल्या डावातील इनिंगच्या आधारे 'ईस्ट झोन'ला अधिकृतपणे विजयी घोषित करण्यात आले.
BCCI Domestic (BCCIdomestic) September 10, 2026
Congratulations to the Ishan Kishan-led East Zone on winning their third DuleepTrophy title EZvSZ | ishankishan51 pic.twitter.com/u6D4UvOTEp
ईस्ट झोनचा संघ विजयी घोषित होताच संपूर्ण संघ विजयाच्या जल्लोषात दंग झाला. ईशान किशन आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी हातात स्टंप्स घेऊन मैदानावरच नृत्य करण्यास सुरुवात केली. संपूर्ण संघाने विजयाचा आनंद साजरा करत मैदानाभोवती फेरी मारली आणि चेन्नईतील प्रेक्षकांनी सुद्धा याला जल्लोषात प्रतिसाद दिला. 13 वर्षांनी ईस्ट झोनने ऐतिहासिक विजय मिळवला.