/अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेआधी वैभव सूर्यवंशी खेळणार फायनलचा सामना, वाचा Live Streaming ची संपूर्ण माहिती

भारतामध्ये सध्या देशांतर्गत क्रिकेट सुरु आहे, दुलीप ट्रॅाफी 2026 चे दोन्ही सेमीफायनलचे सामने आज संपले आहेत. दुलीप ट्रॅाफी 2026 चे दोन्ही फायनलचे संघ मिळाले आहेत, युवा स्टार वैभव सूर्यवंशीचा संघ फायनलमध्ये खेळताना दिसणार आहे तर त्याच्या विरोधात तिलक वर्माचा संघ देखील फायनलमध्ये पोहोचला आहे. वैभव सूर्यवंशीने संघासाठी सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये दमदार फलंदाजी केली आणि त्याच्या फलंदाजीचा फायदा संघाला झाला. वैभवने कमी काळामध्ये चाहत्यांच्या मनामध्ये स्थान निर्माण केले आहे, क्रिकेट चाहत्यांना त्याची फलंदाजी पाहायला नेहमी आवडते, आता तो पुढचा सामना कधी आणि कोणत्या वेळेला खेळणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती देणार आहोत.
दुलीप ट्रॅाफी 2026 चा फायनलचा सामना हा 6 सप्टेंबर 2026 रोजी खेळवला जाणार आहे, या सामन्याचे आयोजन हे चेन्नईमधील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर करण्यात आले आहे. ईस्ट झोनचा संघ फायनलमध्ये साऊथ झोन संघाविरुद्ध खेळणार आहे. ईस्ट झोन संघाने या स्पर्धेमध्ये 14 वर्षानंतर फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे, संघाचा कर्णधार इशान किशनच्या नेतृत्वात संघाने दमदार कामगिरी केली. ईस्ट झोनचे उपकर्णधार वैभव सूर्यवंशीकडे सोपवण्यात आले होते. त्याने स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी केली नाही पण त्याने सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली. पहिल्या डावामध्ये सेमीफायनलमध्ये वैभवने 81 चेंडूमध्ये 92 धावा केल्या तर दुसऱ्या डावामध्ये त्याने 43 चेंडूमध्ये 40 धावा केल्या.
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दुलीप ट्रॅाफीचा फायनलचा सामना हा 6 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे, हा सामना 6 ते 10 सप्टेंबर यादरम्यान खेळवली जाणार आहे. चेन्नईच्या एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर रंगणार आहे, हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 9.30 मिनिटांनी सुरु होणार आहे. या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर हा सामना चाहत्यांना टेलिव्हिजनवर देखील पाहायला मिळणार आहे. दुलीप ट्रॅाफी 2026 च्या फायनलच्या सामन्यात थेट प्रक्षेपण हे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहायला मिळणार आहे, तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही जिओहॅाटस्टारवर पाहायला मिळणार आहे.
East Zone are into the final— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 1, 2026
Mohd. Shami hits the winning runs
They beat defending champions Central Zone by wickets #DuleepTrophy | #CZvEZ
Scorecard https://t.co/kyExeix2VY pic.twitter.com/yzYIVMctVH
भारताचा संघ दुलीप ट्रॅाफीनंतर अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळणार आहे या संघाचा वैभव सूर्यवंशी देखील भाग आहे. भारताचा संघ आशिया गेम्सआधी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत मैदानात उतरेल. ही मालिका 13 सप्टेंबरपासून सुरू होईल. दुसरा सामना 15 सप्टेंबरला आणि तिसरा 17 सप्टेंबरला होईल. हे तिन्ही सामने नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळले जातील.