Marathi News
'बेटा मी तुझ्या पाठीशी आहे', यश दयालप्रमाणे दुनिथच्या नशिबात नव्हता बापाचा पाठिंबा, ठरला कमनशिबी

श्रीलंकेचा 22 वर्षीय गोलंदाज दुनिथ वेलालागेच्या वडिलांचा गुरुवारी हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. सामना संपल्यावर श्रीलंकेच्या संघाकडून दुनिथला ही दुःखद बातमी सांगण्यात आली. 

पूजा पवार | Updated: Sep 19, 2025, 06:37 PM IST
'बेटा मी तुझ्या पाठीशी आहे', यश दयालप्रमाणे दुनिथच्या नशिबात नव्हता बापाचा पाठिंबा, ठरला कमनशिबी
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 मध्ये गुरुवारी अफगाणिस्तान विरुद्ध श्रीलंका (AFG VS SRL) यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात श्रीलंकेने 6 विकेट्सने अफगाणिस्तानवर विजय मिळवला आणि सुपर 4 स्टेजसाठी क्वालिफाय झाले. परंतू सामन्यानंतर एक दुःखद बातमी समोर आली ती म्हणजे श्रीलंकेचा युवा गोलंदाज दुनिथ वेलालागेच्या वडिलांच्या निधनाची. पहिली इनिंग सुरु असताना दुनिथ वेलालागेच्या (Dunith Wellalage) गोलंदाजीवर अफगाणिस्तानचा फलंदाज मोहम्मद नबीने सलग  5 सिक्स मारले. सामना सुरु असतानाच दुनिथ वेलालागेच्या वडिलांचा अचानकपणे हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. सामना संपल्यावर श्रीलंकेच्या संघाकडून दुनिथला ही दुःखद बातमी सांगण्यात आली. मात्र या सगळ्या घटने दरम्यान यश दयालच्या वडिलांची आठवण झाली. 

नेमकं काय घडलं? 

आशिया कपमध्ये अफगाणिस्तान विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात गुरुवारी सामन्यादरम्यान पहिल्या इनिंगची शेवटची ओव्हर श्रीलंकेच्या 22 वर्षीय दुनिथ वेलालागे याला देण्यात आली. यावेळी अफगाणिस्तानचा अनुभवी क्रिकेटर मोहम्मद नबी स्ट्राईकवर होता. त्याने दुनिथच्या गोलंदाजीवर लागोपाठ 5 सिक्स मारले. त्यामुळे अफगाणिस्तानची धावसंख्या 150 पार पोहोचली. त्यानंतर दुनिथच्या गोलंदाजीवर टीका सुद्धा होऊ लागली. मीडिया रिपोर्ट्समधून मिळालेल्या माहितीनुसार सामना सुरु असतानाच दुनिथ वेलालागेचे वडील सुरंगा यांचं हार्ट अटॅकने निधन झालं. सुरंगा वेलालागे हे सुद्धा उत्कृष्ट क्रिकेटर होते. सामना संपल्यावर दुनिथला त्याच्या वडिलांच्या निधनाची बातमी देण्यात आली. त्याच्या चेहऱ्यावरील दुःख स्पष्ट दिसत होतं, यानंतर तो कुटुंबाला भेटण्यासाठी स्पर्धा अर्धात सोडून मायदेशी परतला. सामन्यात गोलंदाज म्हणून दुनिथने 4 ओव्हरमध्ये 49 धावा दिल्या तर केवळ 1 विकेट घेतली. एका ओव्हरमध्ये सलग बसलेले ५ सिक्सचं अपयश दुनिथच्या पदरी पडलंच होतं मात्र त्यानंतर वडिलांचं अकाली निधनानं तो अधिकच खचलेला दिसला. 

यश दयालच्या वडिलांची झाली आठवण : 

दुनिथ वेलालागे सोबत घडलेल्या दुःखद प्रसंगानंतर यश दयाल सोबत 2023 मध्ये घडलेला प्रसंग अनेकांना आठवला. आयपीएल 2023 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स सामन्यात केकेआरचा फलंदाज रिंकू सिंहने गुजरातचा गोलंदाज यश दयालच्या गोलंदाजीवर लागोपाठ 5 सिक्स मारून सामना जिंकवून दिला होता. यानंतर यश दयालच्या खराब गोलंदाजीवर टीका झाली आणि त्याला ट्रोल सुद्धा करण्यात आलं. त्यानंतर गुजरात टायटन्सने त्याला पुढील सीजनमध्ये रिटेन केलं नाही. त्यावेळी यश दयाल खूपच नाराज झाला होता. मात्र यश दयालवर टीका होत असताना सुद्धा त्याचे वडील चंद्रपाल दयाल आणि कुटुंब त्याच्या सोबत राहिले. यश दयालच्या वडिलांनी केकेआर विरुद्ध सामन्यानंतर यशला फोन करून 'बेटा मी तुझ्या पाठीशी आहे' असं सांगितलं असल्याचं तेव्हाच्या मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात आलं. 

एका मुलाखतीत यशचे वडील म्हणाले होते की, 'यश या सामन्यानंतर आजारी पडला, पण आम्ही त्याला कधीही हार मानण्याचा विचार करू दिला नाही. आम्ही, एक कुटुंब म्हणून, एक प्रतिज्ञा केली. जोपर्यंत तू भारतासाठी खेळत नाहीस तोपर्यंत आम्ही थांबणार नाही. तू भारतासाठी खेळशील. मी आणि माझे कुटुंब त्याला कधीही हार मानण्याचा विचार करू नये यासाठी प्रेरित करत राहू.'  पण श्रीलंकेचा 22 वर्षीय गोलंदाज दुनिथ वेलालागेच्या नशिबी मात्र ते नव्हतं. पदरात अपयश आलेले असताना वडिलांचं अकाली निधन हे सर्व त्याच्यासाठी खूपच दुःखदायक असेल. 

FAQ : 

 दुनिथ वेलालागे कोण आहेत आणि त्यांची सामन्यातील भूमिका काय होती?
दुनिथ वेलालागे हे श्रीलंकेचे 22 वर्षीय युवा ऑलराऊंडर आणि लेफ्ट-आर्म स्पिनर आहेत. हा त्यांचा आशिया कपमधील पहिला आणि T20I कारकिर्दीतील पाचवा सामना होता. त्यांनी 4 ओव्हरमध्ये 49 धावा दिल्या आणि 1 विकेट घेतली (इब्राहिम झद्रानची).

सामन्यात दुनिथ वेलालागे यांच्याविरुद्ध काय घडले?
पहिल्या इनिंगच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये (20 वी ओव्हर) दुनिथला गोलंदाजी देण्यात आली. अफगाणिस्तानचा अनुभवी फलंदाज मोहम्मद नबीने त्यांच्या ओव्हरमध्ये सलग 5 सिक्स मारले, ज्यामुळे 32 धावा पडल्या आणि अफगाणिस्तानची धावसंख्या 169/8 झाली. यामुळे दुनिथवर टीका झाली.

दुनिथ वेलालागे यांना निधनाची बातमी कशी आणि कोणी सांगितली?
सामना संपल्यानंतर श्रीलंका संघाचे मुख्य प्रशिक्षक सनथ जयसूर्या आणि टीम मॅनेजर यांनी मैदानावरच दुनिथला ही दुःखद बातमी सांगितली. दुनिथचा चेहरा उदास दिसत होता आणि त्यांनी लगेच कुटुंबाला भेटण्यासाठी स्पर्धा अर्धवट सोडून मायदेशी परतण्याचा निर्णय घेतला.

About the Author
Tags:
Asia Cup 2025Cricket NewsDunith Wellalagemarathi news

