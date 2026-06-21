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एकदिवसीय सामन्यात 900 धावा? सूर्यवंशीच्या खेळीने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी टेकले गुडघे, प्रोजेक्टेड स्कोअर पाहून सर्वच थक्क

ND A vs SL A - projected score : भारत अ विरुद्ध श्रीलंका या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या खेळीने श्रीलंकेच्या खेळाडूंकडून मागील सामन्यातील बदला घेतला असे दिसून आले. वैभव सूर्यवंशी फलंदाजी करत असताना धावांचा पाऊस पडत होता. यावेळी प्रोजेक्टेड स्कोर पाहून सर्वांनाच धक्का बसला होता. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 21, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:47 PM IST
एकदिवसीय सामन्यात 900 धावा? सूर्यवंशीच्या खेळीने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी टेकले गुडघे, प्रोजेक्टेड स्कोअर पाहून सर्वच थक्क

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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