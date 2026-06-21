/एकदिवसीय सामन्यात 900 धावा? सूर्यवंशीच्या खेळीने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी टेकले गुडघे, प्रोजेक्टेड स्कोअर पाहून सर्वच थक्क

IND A vs SL A - Vaibhav Sooryavanshi : भारत अ विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये ट्राय सिरीजचा अंतिम सामना खेळवला जात आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे, या सामन्यात भारताच्या संघाचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने श्रीलंकेच्या संघाला गुडघे टेकायला भाग पाडले. आजच्या सामन्यामध्ये त्याने त्याच्या खेळीने श्रीलंकेच्या खेळाडूंकडून मागील सामन्यातील बदला घेतला असे दिसून आले. वैभव सूर्यवंशी आणि प्रियांश आर्या हे दोघे संघासाठी फलंदाजीला आले होते. यामध्ये वैभवने जोरदार फटकेबाजी करायला सुरुवात केली तर प्रियांश आर्या हा संघासाठी सांभाळून खेळत होता. दोघांमध्ये 100 हून अधिक धावांची भागिदारी देखील झाली.
जेव्हा सामना सुरु झाला त्यावेळी वैभव सूर्यवंशी फलंदाजी करत असताना धावांचा पाऊस पडत होता. यावेळी प्रोजेक्टेड स्कोर पाहून सर्वांनाच धक्का बसला होता, यावेळी त्याने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना गुडघे टेकायला भाग पाडले होते. यावेळी टेलिव्हिजनवर प्रोजेक्टेड स्कोर हा 900 हून जास्त दाखवला जात होता. सूर्यवंशी आणि प्रियांश यांनी अवघ्या 8.5 षटकांत पहिल्या विकेटसाठी 132 धावा जोडल्या. यादरम्यान, वैभव सूर्यवंशीने वादळी फलंदाजी करत श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना चांगलेच धारेवर धरले. वैभवने सर्वात जलद अर्धशतकाचा रेकॅार्ड देखील मोडला आहे.
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वैभव सूर्यवंशी हा आयपीएल 2026 मध्ये दमदार कामगिरी करुन सर्वाधिक धावा केल्यानंतर ट्राय सिरीजमध्ये मागील काही सामन्यात तो अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला. त्यामुळे त्याच्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते, पण त्यानंतर फायनलमध्ये त्याच्या कामगिरीने सर्वाचे लक्ष वेधले या खेळीनंतर त्याने अनेक रेकॅार्ड देखील मोडले आहेत, तर त्याच 6 धावांनी शतक देखील हुकले.
When Vaibhav Sooryavanshi plays, Everything looks AI.— Kashif (@KashifNdmCric) June 21, 2026
The broadcaster showing projected score 900 pic.twitter.com/zsl2tQmkXR
भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये सामना सुरु झाल्यानंतर श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकले आणि पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करुत 9 विकेट्स गमावून 377 धावा केल्या. या सामन्यात भारताच्या दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांनी दमदार फलंदाजी केली आणि संघाला चांगली सुरुवात करुन दिली. सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी (94), कर्णधार तिलक वर्मा (67), ऋतुराज गायकवाड (40) आणि अनुकूल रॉय (39) यांच्या शानदार कामगिरीमुळे भारताच्या संघाने मोठी धावसंख्या उभारली.