Hyderabad Kingsmen : PSL स्पर्धेदरम्यान ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंच्या हातात बंदुका, नक्की प्रकरण काय? सोशल मिडियावर Photo Viral

Hyderabad Kingsmen PSL : पाकिस्तानमध्ये काही परदेशी खेळाडू लीग स्पर्धा खेळण्यासाठी आले आहेत. पाकिस्तानमध्ये बऱ्याचदा असे घडले आहे ज्यामुळे रातोरात सुरक्षेच्या कारणामुळे खेळाडूंना पाकिस्तान सोडण्याची देखील वेळ आली आहे. पाकिस्तान सुपर लीगचे सध्या सामने खेळवले जात आहेत, ही स्पर्धा सुरू झाल्यापासून सातत्याने अनेक वाद समोर आले आहेत. ही स्पर्धा सामन्यामुळे कमी आणि त्याच्या इतर वादामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. या लीगमध्ये आता नवा संघ सहभागी झाला आहे, तो म्हणजेच हैदराबाद किंग्समन. हैदराबाद किंग्समनच्या संघाचे आता स्पर्धेदरम्यान काही फोटो आता व्हायरल होत आहेत यामध्ये चक्क खेळाडूंच्या हातामध्ये बंदूक पाहायला मिळाली आहे. खेळाडूंच्या हातीमध्ये बंदूक का आहे हे फोटो कोणत्या ठिकाणाचे आहेत यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
पीएसएल या नव्या लीगच्या नवीन संघ, हैदराबाद किंग्समेनच्या खेळाडूंचे काही फोटो सोशल मिडियावर वाऱ्यासारखा व्हायरल होत आहे. पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतातील एका इनडोअर शूटिंग रेंजला हैदराबाद किंग्समेनच्या संघाने भेट दिली, पीएसएलमध्ये सहभागी झालेले ऑस्ट्रेलियन खेळाडू हे चक्क मशीनगन आणि पिस्तूल चालवताना पाहायला मिळाले. हैदराबाद किंग्समेन संघाचा कर्णधार आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू मार्नस लॅबुशेन यांच्या हातामध्ये सबमशीनगन पाहायला मिळाली, त्याचबरोबर परदेशी स्टार रायली मेरेडिथदेखील पिस्तूल चालवताना पाहायला मिळाला. या दोन्ही खेळाडूंच्या हातामध्ये बंदूकी पाहायला मिळाल्या आणि शूटिंग रेंजमध्ये दोन्ही खेळाडू बंदुका चालवताना दिसले.
मार्नस लॅबुशेन, रायली मेरेडिथ त्याचबरोबर ग्लेन मॅक्सवेल देखील या दौऱ्यामध्ये सहभागी झाला होता. परदेशी खेळाडू पाकिस्तानामधील सिंध पोलीस एसएसयू अकादमीच्या प्रदर्शनी दौऱ्यात सहभागी होताना पाहायला मिळाले. मार्नस लॅबुशेन, रायली मेरेडिथ यांनी पाकिस्तानमधील या अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेताना दिसले. या अकादमीमध्ये पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत खेळाडू फोटो काढत असल्याचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. पाकिस्तान सुपर लीगमधील हैदराबाद किंग्समेनचा कर्णधार मार्नस लाबुशेन याने सिंध पोलीस सुरक्षा आणि आपत्कालीन सेवा विभागाचे डीआयजी डॉ. मकसूद अहमद यांना एक विशेष स्वाक्षरी केलेली बॅट म्हणून भेट दिली आहे.
हैदराबाद किंग्समेनच्या खेळाडूंसाठी एक सत्र आयोजित करण्यात आले होते, या सत्रामध्ये लाईट मशीन गन त्याचबरोबर रॉकेट लाँचर यांसारख्या शस्त्रांच्या संदर्भात माहिती देण्यात आली. 2024 मध्ये देखील क्रिकेटपटूंचे प्रशिक्षण घेण्यात आले होते यामध्ये उत्तम शारीरिक आणि मानसिक विकासाबद्दल माहिती देण्यात आली होती. पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी देखील पाकिस्तानी लष्कराकडून नेमबाजीचे प्रशिक्षण घेतले आहे. यामध्ये फखर जमान, नसीम शाह आणि मोहम्मद रिझवान यांसारख्या नावांचा समावेश आहे.