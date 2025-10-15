English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लग्न न करताच 'हा' क्रिकेटर आहे तीन मुलांचा पिता! 64 सामन्यांमध्ये 2968 धावा आणि 199विकेट घेणारा हा खेळाडू कोण आहे?

Cricketer Personal Life: एका खेळाडूला  तीन गर्लफ्रेंड आहेत आणि तो लग्न न करताही तीन मुलांचा बाप आहे. त्याची ग्लॅमरस पार्टनर, खिता गोन्साल्विस, एक शेफ आहे आणि अनेकदा सामन्यांमध्ये त्याला प्रोत्साहन देताना दिसते.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 15, 2025, 12:29 PM IST
लग्न न करताच 'हा' क्रिकेटर आहे तीन मुलांचा पिता! 64 सामन्यांमध्ये 2968 धावा आणि 199विकेट घेणारा हा खेळाडू कोण आहे?

Cricketer Personal Life: वेस्टइंडीजचा धडाकेबाज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.  यावेळी त्याच्या क्रिकेटमुळे नव्हे तर वैयक्तिक आयुष्यामुळे. रिपोर्ट्सनुसार, ब्रावो अजूनही अविवाहित आहे पण त्याला तीन मुले आहेत आणि त्याचं नाव तीन वेगवेगळ्या गर्लफ्रेंड्सशी जोडले गेलं आहे. ब्रावोच्या ग्लॅमरस पार्टनर्सपैकी सर्वात चर्चेत असलेलं नाव म्हणजे खिता गोंझालविस, जी एक प्रोफेशनल शेफ आहे. ती ब्रावोच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग आहे आणि अनेकदा ती त्याला स्टेडियममध्ये चीअर करताना दिसते.

खिता गोंझालविस, ब्रावोची खास साथीदार

खिता ही केवळ ब्रावोची पार्टनर नसून स्वतःच्या करिअरमध्येही यशस्वी आहे. तिने फ्रान्स, इटली आणि अमेरिकेतून शेफ म्हणून ट्रेनिंग घेतली असून सध्या ती त्रिनिदादमध्ये राहते. ब्रावो आणि तिचा एक मुलगा आहे आणि दोघे मिळून कौटुंबिक आयुष्य एन्जॉय करत आहेत. खिता सोशल मीडियावर प्रचंड अ‍ॅक्टिव असून तिची स्टाईल, फॅशन आणि ग्लॅमरस लूकमुळे ती कॅरिबियन सेलिब्रिटींमध्ये गणली जाते.

तीन वेगवेगळ्या रिलेशनमधून तीन मुले

ब्रावोच्या आयुष्यातील रिलेशनशिप्स नेहमीच चर्चेचा विषय राहिल्या आहेत. त्याचं नाव बार्बाडोसच्या मॉडेल रेजिना रामजित आणि इतर काही मॉडेल्सशीही जोडले गेले होते. मात्र, सर्वात स्थिर नातं त्याचं खिता गोंझालविससोबतचं आहे. ब्रावोच्या तिन्ही मुलांची आई वेगवेगळ्या रिलेशनमधील आहेत. पण तरीही ब्रावो आपल्या सर्व मुलांशी जवळीक ठेवतो आणि एक जबाबदार वडील म्हणून ओळखला जातो.

 क्रिकेट करिअरमध्येही कमाल

मैदानावर ब्रावोने जेवढं नाव कमावलं, तेवढंच तो ऑफ द फील्ड चर्चेत राहिला आहे.
त्याचे क्रिकेट आकडे हे स्वतःच त्याच्या क्लासचे पुरावे आहेत –

टेस्ट: 40 सामने – 2200 धावा, 86 बळी

वनडे: 164 सामने – 2968 धावा, 199 बळी

T20I: 91 सामने – 1255 धावा, 78 बळी

तर आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्जसाठी खेळताना त्याने 161 सामन्यांत 1560 धावा आणि तब्बल 183 बळी घेतले आहेत.

ड्वेन ब्रावो क्रिकेटच्या मैदानावर जितका धमाकेदार, तितकाच तो वैयक्तिक आयुष्यातही चर्चेचा विषय ठरतो. संगीत, स्टाईल आणि चार्म यांचा मिलाफ असलेला हा स्टार खेळाडू अजूनही चाहत्यांचा लाडका ‘DJ ब्रावो’ आहे.

FAQ

Q1. ड्वेन ब्रावोने लग्न केलं आहे का?
नाही, ड्वेन ब्रावो अजून अविवाहित आहे. तो तीन वेगवेगळ्या रिलेशनशिपमध्ये राहिला असून त्याला तीन मुले आहेत.

Q2. ड्वेन ब्रावोची पार्टनर कोण आहे?
ब्रावोची सध्याची पार्टनर खिता गोंझालविस आहे, जी एक प्रोफेशनल शेफ आहे आणि ती फ्रान्स, इटली आणि अमेरिकेतून शेफ ट्रेनिंग घेतलेली आहे.

Q3. ड्वेन ब्रावोची पहिली गर्लफ्रेंड कोण होती?
ब्रावोचं नाव बार्बाडोसच्या प्रसिद्ध मॉडेल रेजिना रामजितसोबत जोडलं गेलं होतं. त्यांचं रिलेशन बराच काळ चर्चेत होतं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Dwayne Bravowest indies cricketerlove life

