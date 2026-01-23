आता रोहित शर्माच्या नावापुढे लागणार 'डॉक्टर' पदवी, मिळणार खास सन्मान

Rohit Sharma : भारताचा माजी कर्णधार आणि 'हिटमॅन' या नावाने प्रसिद्ध असणाऱ्या रोहित शर्माला (Rohit Sharma) एक खास सन्मान देण्यात येणार आहे. हिटमॅनसाठी हा सन्मान खूपच खास असणार असून हा सन्मान त्याच्या क्रिकेट फिल्डवर मिळणाऱ्या सन्मानापेक्षा थोडा वेगळा असणार आहे. रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताने आतापर्यंत एकूण दोन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. तेव्हा रोहितला मिळणार खास सन्मान हा त्याच्या फॅन्ससाठी सुद्धा ही एक गर्वाची गोष्ट असणार आहे.
न्यूज एजन्सी पीटीआयच्या हवाल्याने सांगण्यात आलं की रोहित शर्माला डिवाय पाटील यूनिवर्सिटीकडून मानद डॉक्टरेट (D.Litt.) ने सन्मानित करण्यात येणार आहे. 24 जानेवारी 2026 रोजी आयोजित होणाऱ्या दीक्षांत समारोहात हिटमॅनला हा खिताब मिळणार आहे. बुधवारी यूनिवर्सिटीकडून जाहीर करण्यात आलं की युनिव्हर्सिटीच्या 10 व्या कॉन्वोकेशन सेरेमनीमध्ये रोहित हा आकर्षक केंद्र असेल. भारतीय क्रिकेटमधील आणि जगातील पातळीवर रोहित शर्माने मिळवलेल्या उपलब्धतेसाठी त्याला रोहित शर्माला सन्मानित करण्यात येणार आहे.
रोहित शर्मा हा भारताच्या त्या निवडक कर्णधारांपैकी एक आहे ज्याच्या नेतृत्वात भारताने वर्ल्ड कपची ट्रॉफी उंचावली. कपिल देव आणि एम एस धोनीच्यानंतर रोहित शर्मा हा भारताला वर्ल्ड कप जिंकवून देणारा तिसरा कर्णधार आहे. हिटमॅनच्या नेतृत्वात भारताने टी 20 वर्ल्ड कप 2024 मध्ये विजेतेपद पटकावलं, तर रोहितच्या नेतृत्वात आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 जिंकण्यात सुद्धा भारताला यश आलं. रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताने आशिया कप स्पर्धा सुद्धा जिंकली आहे. फक्त रोहित शर्माचं नाही तर यापूर्वी सौरव गांगुली, अविष्कार साळवी, सुनील गावसकर, एम एस धोनी, सुरेश रैना यांना सुद्धा डॉक्टरेट पदवीने सन्मानित करण्यात आलेलं आहे.
रोहित शर्माच्या आंतरराष्ट्रीय करिअरबाबत बोलायचं झाल्यास त्याने 67 टेस्ट, 282 वनडे आणि 159 टी20 सामने खेळले आहेत. टेस्टमध्ये त्याने 4301 धावा केल्या. शिवाय वनडेत हिटमॅनच्या बॅटमधून 11577 धावा आल्या. तर टी20 क्रिकेटमध्ये त्याने 4231 धावा केल्या आहेत. रोहित शर्माने टी 20 वर्ल्ड कप 2024 जिंकल्यावर टी 20 क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली तसेच मे 2025 मध्ये त्याने टेस्ट क्रिकेटमधून सुद्धा निवृत्ती घेतली. आता रोहित शर्मा फक्त वनडे क्रिकेटमध्ये खेळतोय.