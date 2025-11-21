English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Earthquake In Bangladesh: धक्कदायक! सामना सुरु असतानाच 5.7 तीव्रतेचा भूकंप; भर मैदानात जाणवले धक्के, Video

Bangladesh vs Ireland Live Match Earthquake Tremor Video:  ढाक्यात सुरू असलेल्या बांग्लादेश–आयर्लंड टेस्ट सामन्यात असा प्रसंग घडला, ज्याची कुणालाच कल्पना नव्हती. सकाळच्या खेळादरम्यान अचानक भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवताच मैदानावरील खेळाडू घाबरले आणि सामना काही काळासाठी थांबवण्यात आला. सोशल मीडियावर या घटनेचे व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहेत.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 21, 2025, 01:35 PM IST
Earthquake In Bangladesh: धक्कदायक! सामना सुरु असतानाच 5.7 तीव्रतेचा भूकंप; भर मैदानात जाणवले धक्के, Video
Earthquake Halts Bangladesh vs Ireland Test Match: Players Stunned as Shaking Stops Play"

Earthquake Bangladesh vs Ireland 2nd Test Live Match: ढाका येथे बांग्लादेश आणि आयर्लंड यांच्यात सुरू असलेल्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात एक अनोखा प्रसंग समोर आला. शुक्रवारी सकाळी राजधानी ढाक्यात 5.7 तीव्रतेचा भूकंप जाणवला आणि त्याचा थेट परिणाम क्रिकेट सामन्यावर झाला. मैदानावरील खेळाडूंना अचानक हलके-तीव्र कंप जाणवताच त्यांनी तात्काळ मैदानातच खाली बसून सुरक्षितता घेतली. परिस्थिती लक्षात घेऊन अंपायरांनी काही काळ खेळ थांबवण्याचा निर्णय घेतला.

Add Zee News as a Preferred Source

कधी झाला भूकंप ?

भूकंपाचे केंद्र बांग्लादेशातील नरसिंगडी परिसरात असल्याची माहिती मिळाली. भूकंप अंदाजे सकाळी 10.08 वाजता झाला, तेव्हा दिवसाचा खेळ नुकताच सुरू झाला होता. आयर्लंडची दुसरी डावातील खेळी सुरू होती आणि संघाने 55 ओव्हरमध्ये 5 बाद 165 धावा केल्या होत्या. अचानक जाणवलेल्या कंपनंतर बाउंड्रीजवळ उभे असलेले खेळाडूही मधल्या भागाकडे धावले.

व्हिडीओ व्हायरल 

सोशल मीडियावर या घटनेचे व्हिडीओ वेगाने व्हायरल झाले आहेत. उघड्यावरचे मैदान असल्याने मोठ्या नुकसानाची शक्यता नव्हती, परंतु सावधगिरीचा उपाय म्हणून सर्व खेळाडूंना मैदानात खाली बसून थांबावे लागले. ड्रेसिंग रुममधील खेळाडूही सुरक्षिततेसाठी खाली आले.

 

क्रिकेट आयर्लंडने एक्स (ट्विटर) वर पोस्ट करून माहिती दिली की, “हलके भूकंपाचे धक्के जाणवल्याने खेळ तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे.”

 

किती वेळ जाणवले धक्के? 

कंप साधारण 30 सेकंद जाणवले, त्यानंतर परिस्थिती स्थिर झाल्यावर सामना पुन्हा सुरू करण्यात आला. सुदैवाने मैदानावर कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले नाही.

आधीही झालेली घटना 

याआधीही 2022 मध्ये झिम्बाब्वे–आयर्लंड अंडर-19 सामन्यादरम्यान अशाच कारणामुळे खेळ थांबवावा लागला होता.

ताज्या स्थितीनुसार, दोन सामन्यांच्या टेस्ट मालिकेत बांग्लादेशने 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. दुसऱ्या टेस्टच्या पहिल्या डावात बांग्लादेशने 476 धावा उभारल्या आहेत. दरम्यान, आयर्लंडने दुसऱ्या डावात 8 बाद 254 धावा करताना बांग्लादेश 222 धावांनी आघाडीवर आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
earthquakelive matchbangladesh vs ireland

इतर बातम्या

IND A vs BAN A Semifinal Live: वैभव सूर्यवंशीकडे पुन्हा सर्...

स्पोर्ट्स