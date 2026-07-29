/वैभव सूर्यवंशी सांभाळणार संघाचे उपकर्णधारपद! इशान किशनची देणार साथ, दुलीप ट्रॅाफीसाठी संघाची घोषणा

vaibhav sooryavanshi Vice Captain : भारताचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी दिवसेंदिवस प्रगती करताना दिसत आहे. आयपीएलमध्ये दोन सिझनमध्ये दमदार कामगिरी केली. त्यानंतर अंडर 19 विश्वचषकामध्ये त्याची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली. त्याने आयपीएलमध्ये आणि अंडर 19 संघात दमदार कामगिरी केल्यानंतर त्याने टीम इंडियासाठी पदार्पण देखील केले. आता वैभव सूर्यवंशी संदर्भात आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. दुलीप ट्रॅाफीचा नवा सिझन सुरु होणार आहे, हा स्पर्धेची सुरुवात 23 ऑगस्ट 2026 पासून होणार आहे. पूर्व विभागाने आगामी दुलीप ट्रॉफीसाठी संघाची घोषणा करण्यात आली आहे.
ईस्ट झोनने संघासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे आणि इशान किशन हा संघाचे कर्णधारपद सांभाळणार आहे तर वैभव सूर्यवंशी हा संघाचा उपकर्णधार असणार आहे. सूर्यवंशीने अलीकडेच झिम्बाब्वे दौऱ्यात उत्कृष्ट फलंदाजी केली. या 15 वर्षीय फलंदाजाने तीन सामन्यांमध्ये 151 धावा करून मालिकावीर पुरस्कार पटकावला. आता सूर्यवंशीला नेतृत्वाची भूमिका बजावण्यासाठी तयार केले जात आहे. अंडर 19 मध्ये भारताच्या संघाचे वैभव सूर्यवंशीने संघाचे नेतृत्व केले होते पण वरिष्ठ खेळाडूंच्या संघात त्याच्यावर पहिल्यांदाच मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
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2025 च्या हंगामात संघाचे कर्णधारपद भूषवलेला रियान पराग हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे संघाबाहेर झाला आहे. आयपीएल 2026 दरम्यान परागला ही दुखापत झाली होती आणि जूनमध्ये त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. तो सध्या मैदानाबाहेर असून, त्याच्या पुनरागमनाची कोणतीही योजना नाही. तंदुरुस्त झाल्यावर पराग बंगळूरु येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये (CoE) हजर होण्याची शक्यता आहे.
या संघामध्ये भारताचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी देखील खेळताना दिसणार आहे. 35 वर्षीय शमीची श्रीलंका कसोटी मालिकेसाठीच्या भारतीय संघातही निवड झाली नव्हती. मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांनी शमीच्या तंदुरुस्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती, परंतु गेल्या मोसमातील रणजी ट्रॉफीदरम्यान तो चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसला होता.
Vice captain Vaibhav Sooryavanshi! How does that sound?— Sportstar (@sportstarweb) July 29, 2026
An important promotion for 15-year-old maverick as he is named Ishan Kishan's deputy in the East Zone squad for Duleep Trophy. #DomesticCricket pic.twitter.com/qJqspdbGkT
दुलीप ट्रॉफी 2026 साठी पूर्व विभागीय संघ: ईशान किशन (कर्णधार), वैभव सुर्यवंशी (उपकर्णधार), अभिमन्यू ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी, शाहबाज अहमद, सूरज सिंधू जैस्वाल, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्रा, दानिश दास, अभिजित सिंह रोहन सरकार, अभिजित रॉबर्ट, अनिल सिंह, विनायक सिंह, अनिल सिंह. सेनापती.