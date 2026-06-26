/विश्वचषकातील सर्वात मोठा उलटफेर! इक्वाडोरची ऐतिहासिक कामगिरी, जर्मनीचा पराभव करून नॉकआऊटमध्ये प्रवेश

Ecuador vs Germany : फुटबॉल विश्वचषकाचे अर्ध्याहुन जास्त सामने आता पार पडले आहेत आणि अनेक संघांनी आता नॉकआउट सामन्यांमध्ये प्रवेश केला आहे. फिफा विश्वचषक 2026 च्या आज सकाळच्या सामन्यांमध्ये मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. एक्वाडोरने जर्मनीला पराभूत करून जगभरामध्ये खळबळ उडवली आहे. एक इक्वेडोर ही अशी विश्वचषकातील टीम होती ज्या संघाने लीग सामन्याच्या शेवटच्या सामन्याच्या आधी स्पर्धेमध्ये एकही गोल केला नव्हता. या टीमने आतापर्यंत ठीकठाक सामन्यात डिफेन्स केला होता पण ज्यावेळी मैदानात हे दोन्ही संघ उतरले होते त्यावेळी जर्मनी सामना जिंकणार अशी अनेकांचा अंदाज होता.
फीफा विश्वचषकाचा सामना पार पडला, हा सामना इक्वेडोर विरुद्ध जर्मनी यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यानंतर आता सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. सामन्याच्या सुरुवातीलाच दोन मिनिटातच गोल स्वीकारून देखील इक्वेडोरने सामन्यांमध्ये जोरदार पुनरागमन केले. इक्वेडोरने जर्मनीला 2-1 असे पराभूत करून अंतिम 32 संघांमध्ये स्थान मिळवून इतिहास रचला आहे. जर्मनीच्या संघाने सामन्याची सुरुवात दमदार केली पण ते संपूर्ण सामन्यांमध्ये पहिल्या गोलनंतर अपयशी ठरले. आता पहिल्या दोन गट सामन्यांमध्ये गोल केल्यानंतर जर्मनीच्या संघाला संघर्ष करावा लागला होता पण आत्ता इक्वेडोर हा स्पर्धेतील आठ सर्वोत्तम तिसऱ्या क्रमांकाच्या संघांपैकी एक म्हणून बाद फेरीसाठी पात्र ठरला आहे.
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इक्वेडोरच्या संघाने या सामन्यामध्ये केलेल्या कामगिरीनंतर जगभरामध्ये त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक केले जात आहे. सामनाबद्दल सांगायचे झाले तर जर्मनीच्या संघाने सुरुवातीच्या दोन मिनिटातच गोल करून त्यांचे इरादा स्पष्ट केला होता पण लेरॉय सानेने डिफेन्स भेदून ज्युलियन नागेल्समनच्या संघाला आघाडी मिळवून दिली. प्रदीर्घ VAR तपासणीनंतर हा गोल वैध ठरवण्यात आला आणि इक्वेडोरच्या संघाने सामन्यात बरोबरी केली. गट फेरीत इक्वेडोरला ज्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला होता, ते पाहता त्यांचे मनोधैर्य खचणे स्वाभाविक होते.
या सामन्यामध्ये जेव्हा निलसन अँगुलोने एका जोरदार शॉटद्वारे इक्वेडोरसाठी स्पर्धेतील पहिला गोल केला. संघाच्या पहिल्या गोलने सामन्याच्या चित्र बदलले आणि त्यानंतर इक्वेडोरचा आत्मविश्वास वाढला होता. सामन्याचा निर्णायक गोल हा न्युअरला कॉर्नरने हा गोल केला. न्युअरला कॉर्नर क्लिअर करता आला नाही आणि गोंझालो प्लाटाने हेडर मारून चेंडू गोलमध्ये टाकला. स्टेडियममध्ये एकच जल्लोष झाला. सामना सुरू होण्यापूर्वी फार कमी लोकांनी अपेक्षा केली असेल असे इक्वेडोरने पुनरागमन केले.