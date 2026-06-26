/फुटबॅाल विश्वचषकात विजय अन् थेट नॅशनल हॉलिडे; राष्ट्राध्यक्षांचा मोठा निर्णय!

Ecuador President Daniel Noboa declared public holiday : फुटबॅाल विश्वचषकाचा उत्साह जगभरामध्ये केला जात आहे. अनेक लहान देशातील फुटबॅाल संघांनी विश्वचषकामध्ये धूमाकुळ घातला आहे. मागील काही दिवसांपासून फुटबॅाल विश्वचषक सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला आहे, 26 जून रोजी रात्री इक्वेडोर विरुद्ध जर्मनी यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्याचा धक्कादायक निकाल पाहायला मिळाला. इक्वेडोर विरुद्ध जर्मनी यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात जर्मनीच्या संघाचा इक्वेडोरने पराभव केला आहे. इक्वेडोर संघाच्या चाहत्यांमध्ये या निकालानंतर भावूक प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत.
आता जर्मनीविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर इक्वेडोरच्या संघाने जल्लोष साजरा केला आहे. एवढेच नाही तर राष्ट्राध्यक्ष डॅनियल नोबोआ यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणाही केली. फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर देशाचे राष्ट्राध्यक्ष डॅनियल नोबोआ यांनी राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर केली. राष्ट्राध्यक्ष डॅनियल नोबोआ यांनी त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, "त्या खेळाडूंचे आणि प्रशिक्षकांचे आभार, जे टीका, अपमान आणि अडचणींना न जुमानता परत आले आणि त्यांनी संपूर्ण देशाला खूप आनंद दिला. उद्या सुट्टी आहे! इक्वेडोर जिंदाबाद!" असे त्यांनी त्याच्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे.
Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero.— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026
¡Mañana, feriado!
Viva el Ecuador.
जर्मनी आणि इक्वेडोर यांच्यामध्ये सामना पार पडला या सामन्यामध्ये इक्वेडोरच्या संघाने उत्कृष्ट कामगिरी केली. जर्मनीच्या संघाने स्पर्धेमध्ये दुसऱ्या मिनिटालाच गोल केला पण इक्वेडोरने दमदार पुनरागमन केले आणि जर्मनीच्या संघाला खेळातून दूर नेले. इक्वेडोरचा खेळाडू निलसन अँगुलोने बरोबरीचा गोल केला, जो या स्पर्धेतील त्याचा पहिला गोल होता. त्यानंतर, ७७ व्या मिनिटाला गोंझालो प्लाटाने विजयी गोल करून संघाला एक रोमांचक विजय मिळवून दिला. इक्वेडोरच्या संघासाठी हा सामना महत्वाचा होता, 2006 नंतर इक्वेडोरचा संघ हा पहिल्यांदाच विश्वचषक स्पर्धेच्या बाद फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे.
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जगभरामध्ये इक्वेडोर फुटबॅाल संघाचे कौतुक केले जात आहे. इक्वेडोरच्या संघाने जर्मनीला पराभूत केल्यानंतर संघ आता बाद फेरीत खेळताना दिसणार आहे. 20 वर्षांनंतर आता पहिल्यांदाच इक्वेडोरच्या संघाने स्पर्धेत स्थान पक्के केले आहे.