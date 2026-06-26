Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /फुटबॅाल विश्वचषकात विजय अन् थेट नॅशनल हॉलिडे; राष्ट्राध्यक्षांचा मोठा निर्णय!

फुटबॅाल विश्वचषकात विजय अन् थेट नॅशनल हॉलिडे; राष्ट्राध्यक्षांचा मोठा निर्णय!

आता जर्मनीविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर इक्वेडोरच्या संघाने जल्लोष साजरा केला आहे. एवढेच नाही तर राष्ट्राध्यक्ष डॅनियल नोबोआ यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणाही केली. फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर देशाचे राष्ट्राध्यक्ष डॅनियल नोबोआ यांनी राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर केली. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 26, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:27 PM IST
फुटबॅाल विश्वचषकात विजय अन् थेट नॅशनल हॉलिडे; राष्ट्राध्यक्षांचा मोठा निर्णय!
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
डॉ. सुभाष चंद्र त्यांच्या लोकप्रिय टॉक शो'सच'चा तिसरा सीझन लवकरच; लहान शहरं, गाव आणि ग्रामीण भागातील यशोगाथा येणार समोर
Sach16 min ago
2
Z Network19 min ago
3
CBSE23 min ago
4
Ecuador vs Germany27 min ago
5
Ayodhya Ram temple46 min ago