सुरेश रैनानंतर आता शिखर धवन ED च्या रडारवर, कसून चौकशी होणार; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Shikhar Dhawan ED Notice : राजकारणी आणि व्यवसायिकांनंतर आता भारतीय क्रिकेटर्स सुद्धा ED च्या रडारवर आल्याचं पाहायला मिळतंय. काही दिवसांपूर्वी सुरेश रैनाला (Suresh Raina) सुद्धा प्रवर्तन निदेशालयने चौकशीसाठी बोलवलं होतं. त्यानंतर आता भारताचा माजी क्रिकेटर शिखर धवनला (Shikhar Dhawan) सुद्धा ED कडून चौकशीसाठी नोटीस पटवण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार प्रवर्तन निदेशालयने गुरुवारी 4 सप्टेंबर रोजी चौकशीसाठी प्रवर्तन निदेशालयच्या कार्यालयात बोलवलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार शिखर धवननंतर सुरेश रैनाला सुद्धा पुन्हा एकदा प्रवर्तन निदेशालय कार्यालयात बोलवण्यात येणार आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार प्रवर्तन निदेशालयाने ‘वन एक्स बेट' या बेटिंग अॅपशी संबंधित चौकशीच्या प्रकरणी शिखर धवनला चौकशीसाठी बोलवलं आहे. असं मानलं जातंय की माजी भारतीय फलंदाज शिखर धवन काही जाहिरातींद्वारे या बेटिंग अॅपशी जोडला गेला होता. ईडी संपूर्ण प्रकरणावर शिखरकडून स्पष्टीकरण घेऊन चौकशी करू इच्छिते. यापूर्वी सुद्धा अनेक खेळाडू या प्रकरणात अडकलेले आहेत. यामध्ये आणखी अनेक हाय प्रोफाइल व्यक्तींचाही सहभाग असू शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. इतकेच नाही तर या अॅपवर अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक आणि कोट्यवधी रुपये लुटल्याचा आरोप आहे.
वाढत्या ऑनलाइन गेमिंग आणि बेटिंग अॅप्समुळे होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी, केंद्र सरकारने अलीकडेच पैशाशी संबंधित ऑनलाइन गेमिंग अॅप्सवर पूर्णपणे बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला. हा कायद्या आणण्याचं मुख्य कारण लोकांना आर्थिक नुकसानीपासून आणि जुगाराच्या वाईट सवयीपासून वाचवणे असे होते.
बेटिंग अॅपशी संबंधित ईडीच्या कारवाईचा थेट अर्थ असा आहे की सरकार अशा फसव्या अॅपवर पूर्णपणे बंदी घालून कठोर कारवाई करू शकते. अशा परिस्थितीत, जर कोणताही मोठा खेळाडू किंवा बॉलिवूड स्टार यात सामील असेल तर त्याला जबाबदार धरले जाऊ शकते. त्यानंतर, या प्रकारच्या बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग अॅपचे पूर्णपणे उच्चाटन करून आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे नष्ट केली जाऊ शकते.
'वन एक्स बेट' प्रकरण नेमके काय आहे?
'वन एक्स बेट' हे एक ऑनलाइन बेटिंग अॅप आहे, ज्यावर गुंतवणूकदारांची फसवणूक आणि कोट्यवधी रुपयांची लूट केल्याचा आरोप आहे. या अॅपशी संबंधित बेकायदेशीर गतिविधींमुळे ED या प्रकरणाचा तपास करत आहे. यात हाय प्रोफाइल व्यक्तींचाही सहभाग असण्याची शक्यता आहे.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) शिखर धवन आणि सुरेश रैनाची चौकशी का करत आहे?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ‘वन एक्स बेट’ या बेटिंग अॅपशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणात शिखर धवन आणि सुरेश रैनाची चौकशी करत आहे. या अॅपद्वारे अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक आणि कोट्यवधी रुपयांची लूट झाल्याचा आरोप आहे. शिखर धवन काही जाहिरातींद्वारे या अॅपशी जोडला गेला होता, तर सुरेश रैनाची यापूर्वीही या प्रकरणात चौकशी झाली आहे.
शिखर धवनला ED ने कधी चौकशीसाठी बोलवले?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, प्रवर्तन निदेशालयाने शिखर धवनला 4 सप्टेंबर 2025 रोजी चौकशीसाठी ED कार्यालयात बोलवले आहे.3. सुरेश रैनाची पुन्हा चौकशी का होणार आहे?