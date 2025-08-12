क्रिकेटपटू सुरेश रैनाला ED ची नोटीस; देशभर छापेमारी झालेल्या मोठ्या प्रकरणात चौकशी होणार

Ed Summons Ex cricketer Suresh Raina : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैना यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) समन्स बजावले आहे. रैनाला चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर राहावे लागणार आहे. देशभर छापेमारी झालेल्या बेटिंग अॅप प्रकरणात सुरेश रैनाची ही चौकशी होणार आहे.
रैना बुधवारी एजन्सीसमोर हजर राहण्याची अपेक्षा आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे वापरकर्त्यांची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून ईडी अनेक शहरांमध्ये विविध ठिकाणी कारवाई केली आहेच. याच प्रकरमात सुरेश रैनाला चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहे. या संभाव्य चौकशीबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
दरम्यान, मंगळवारी, मुंबईतील ईडीच्या तपास पथकाने 'पॅरीमॅच' नावाच्या बेटिंग अॅपच्या रॅकेटची माहिती मिळविण्यासाठी मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, जयपूर, मदुराई आणि सुरतमधील 15 ठिकाणी छापे टाकले. 2024 मध्ये मुंबईच्या सायबर पोलिस स्टेशनने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ही चौकशी केली जात आहे.